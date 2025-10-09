งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ
สาวโพสต์วอนช่วยเพื่อนชาวญี่ปุ่น หลังใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับถูกฉกมือถือ คนขับอาศัยจังหวะเผลอหยิบใส่ถุงแล้วปิดเครื่องหนี วอนโซเชียลช่วยตามตัว
กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Namwhan Apinyaa ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือและเตือนภัย หลังจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเธอถูกคนขับรถแท็กซี่ขโมยโทรศัพท์มือถือไป ทั้งๆที่ มีน้ำใจซื้อกาแฟให้
ผู้โพสต์เล่าว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 10:00 น. เพื่อนชาวญี่ปุ่นของเธอได้เรียกแท็กซี่ ระหว่างทางได้แวะร้านสะดวกซื้อ เพื่อซื้อกาแฟ เมื่อคนขับแท็กซี่บอกว่าอยากดื่มด้วย เพื่อนของเธอจึงใจดีอาสาซื้อให้
จากนั้นทั้งสองได้เข้าไปในร้านสะดวกซื้อด้วยกัน ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีโทรศัพท์ 2 เครื่อง ได้วางเครื่องหนึ่งไว้บนเคาน์เตอร์ และใช้อีกเครื่องเพื่อสแกนจ่ายเงิน ผู้โพสต์อ้างว่าคนขับแท็กซี่ได้อาศัยจังหวะที่เพื่อนของเธอกำลังเผลอ แอบหยิบโทรศัพท์เครื่องที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ใส่ในถุงของตัวเอง ก่อนจะขับรถพาเพื่อนของเธอออกไปส่งแล้วปิดเครื่องโทรศัพท์หนีไป
ผู้โพสต์ระบุว่าเพื่อนชาวญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญอยู่ในโทรศัพท์เครื่องดังกล่าว ขณะนี้ได้เข้าแจ้งความ ขอภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานแล้ว แต่อยากให้เรื่องดำเนินการเร็วที่สุด จึงต้องการขอพลังโซเชียลช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง
ผู้โพสต์ได้แสดงความกังวลว่าเหตุการณ์เช่นนี้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ โดยระบุว่าเพื่อนของเธอรักประเทศไทยและคนไทยมาก การกระทำของคนขับแท็กซี่รายนี้จึงไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อน แต่ยังทำลายความรู้สึกดีๆ ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
