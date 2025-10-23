ฝ่ายค้านเกาหลีจี้รัฐบาลให้เฝ้าระวัง ชาวเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัวที่ไทยปีนี้ 11 คน
ฝ่ายค้านเกาหลีจี้รัฐบาลให้เฝ้าระวัง หลังมีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัวที่ไทยปีนี้ 11 คน โดยขอให้สร้างระบบคุ้มครองนอกเหนือจากกัมพูชา แต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า จากข้อมูลที่ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เสนอพบว่าจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในประเทศไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 คน จากสถิติพบว่าในปี 2564 ไม่มีผู้ถูกลักพาตัว, 2565 มีผู้ถูกลักพาตัว 1 ราย, 2566 และ 2567 มีผู้ถูกลักพาตัวปีละ 5 ราย
โดยหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเสนอในที่ประชุมว่า นอกจากเกาหลีใต้จะทำระบบรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือในเขมรแล้ว ก็ควรจะสร้างความร่วมมือกับประเทศไทย รวมถึงประเทศใหญ่ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปกป้องประชาชนของเรา พร้อมจี้ให้รัฐบาลเฝ้าระวังการจ้างงานผิดกฎหมายที่ล่อลวงประชาชนในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในรายงานฉบับดังกล่าวยังได้มีการพูดถึงเหตุลักพาตัวนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และถูกฆ่าที่ประเทศไทย โดยผู้ก่อเหตุเป็นชาวเกาหลีใต้ 3 คน และถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมาที่ประเทศเกาหลีใต้, เวียดนาม และ กัมพูชา
รวมไปถึงการบุกทลายกลุ่มอาชญากรรมที่มีชาวเกาหลีใต้ 20 คน ในกรุงเทพ และ ทลายกลุ่มอาชญากรรมของจีนในชลบุรี ซึ่งมีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและบังคับให้ทำงานคอลเซ็นเตอร์ด้วย
