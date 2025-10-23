สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 3

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 3 ครบทุกทีม
จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 3 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยเหล่าทีมชั้นนำต่างเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ถ้วนหน้า
ผลการแข่งขัน UCL 25/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568
- บาร์เซโลนา 6-1 โอลิมเปียกอส
- ไครัต 0-0 ปาฟอส
- อาร์เซนอล 4-0 แอต.มาดริด
- เลเวอร์คูเซ่น 2-7 เปแอสเช
- บียาร์เรอัล 0-2 แมนฯ ซิตี้
- พีเอสวี 6-2 นาโปลี
- โคเปนเฮเก้น 2-4 ดอร์ทมุนด์
- ยูนียง แซงต์ ชิลลัวส์ 0-4 อินเตอร์ มิลาน
- นิวคาสเซิล 3-0 เบนฟิก้า
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568
- กาลาตาซาราย 3-1 โบโด กลิมท์
- แอธ.บิลเบา 3-1 คาราบัก
- เชลซี 5-1 อาแจ็กซ์
- อตาลันต้า 0-0 สลาเวีย ปราก
- แฟร้งค์เฟิร์ต 1-5 ลิเวอร์พูล
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 มาร์กเซย
- โมนาโก 0-0 สเปอร์ส
- เรอัล มาดริด 1-0 ยูเวนตุส
- บาเยิร์น มิวนิค 4-0 คลับ บรูช
ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส
- เปแอสเช แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
- บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
- อินเตอร์ มิลาน แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
- อาร์เซนอล แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
- เรอัล มาดริด แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
- ดอร์ทมุนด์ แข่ง 3 นัด ขนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 7 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 3 นัด ขนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 7 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- บาร์เซโลนา แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- เชลซี แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- คาราบัก แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- กาลาตาซาราย แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 5 คะแนน
- พีเอสวี แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 4 คะแนน
- อตาลันต้า แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 4 คะแนน
- มาร์กเซย แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- แอต.มาดริด แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- คลับ บรูช แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- แอธ.บิลเบา แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- นาโปลี แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- ยูนียง แซงต์ ชิลลัวส์ แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
- ยูเวนตุส แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
- โบโด กลิมท์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
- โมนาโก แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
- สลาเวีย ปราก แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
- ปาฟอส แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
- เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
- บียาร์เรอัล แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
- โคเปนเฮเก้น แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
- โอลิมเปียกอส แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
- ไครัต แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
- เบนฟิก้า แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน
- อาแจ็กซ์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน
หมายเหตุ – สีน้ำเงิน = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีเขียว = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ
อ้างอิง : uefa.com
