สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 3

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 09:24 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 09:24 น.
64

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 3 ครบทุกทีม

จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 3 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยเหล่าทีมชั้นนำต่างเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ถ้วนหน้า

ผลการแข่งขัน UCL 25/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568

  • บาร์เซโลนา 6-1 โอลิมเปียกอส
  • ไครัต 0-0 ปาฟอส
  • อาร์เซนอล 4-0 แอต.มาดริด
  • เลเวอร์คูเซ่น 2-7 เปแอสเช
  • บียาร์เรอัล 0-2 แมนฯ ซิตี้
  • พีเอสวี 6-2 นาโปลี
  • โคเปนเฮเก้น 2-4 ดอร์ทมุนด์
  • ยูนียง แซงต์ ชิลลัวส์ 0-4 อินเตอร์ มิลาน
  • นิวคาสเซิล 3-0 เบนฟิก้า

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568

  • กาลาตาซาราย 3-1 โบโด กลิมท์
  • แอธ.บิลเบา 3-1 คาราบัก
  • เชลซี 5-1 อาแจ็กซ์
  • อตาลันต้า 0-0 สลาเวีย ปราก
  • แฟร้งค์เฟิร์ต 1-5 ลิเวอร์พูล
  • สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 มาร์กเซย
  • โมนาโก 0-0 สเปอร์ส
  • เรอัล มาดริด 1-0 ยูเวนตุส
  • บาเยิร์น มิวนิค 4-0 คลับ บรูช

ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส

  1. เปแอสเช แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
  2. บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
  3. อินเตอร์ มิลาน แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
  4. อาร์เซนอล แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
  5. เรอัล มาดริด แข่ง 3 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 9 คะแนน
  6. ดอร์ทมุนด์ แข่ง 3 นัด ขนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 7 คะแนน
  7. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 3 นัด ขนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 7 คะแนน
  8. นิวคาสเซิล แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  9. บาร์เซโลนา แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  10. ลิเวอร์พูล แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  11. เชลซี แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  12. สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  13. คาราบัก แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  14. กาลาตาซาราย แข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 6 คะแนน
  15. สเปอร์ส แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 5 คะแนน
  16. พีเอสวี แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 4 คะแนน
  17. อตาลันต้า แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 4 คะแนน
  18. มาร์กเซย แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  19. แอต.มาดริด แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  20. คลับ บรูช แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  21. แอธ.บิลเบา แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  22. แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  23. นาโปลี แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  24. ยูนียง แซงต์ ชิลลัวส์ แข่ง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 3 คะแนน
  25. ยูเวนตุส แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
  26. โบโด กลิมท์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
  27. โมนาโก แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
  28. สลาเวีย ปราก แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
  29. ปาฟอส แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
  30. เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 2 คะแนน
  31. บียาร์เรอัล แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
  32. โคเปนเฮเก้น แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
  33. โอลิมเปียกอส แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
  34. ไครัต แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 1 คะแนน
  35. เบนฟิก้า แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน
  36. อาแจ็กซ์ แข่ง 3 นัด ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 0 คะแนน

หมายเหตุ – สีน้ำเงิน = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีเขียว = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ

Credit : UEFA Champions League

อ้างอิง : uefa.com

