สื่อเกาหลีใต้แฉ นักแสดงสาวลวงเพื่อนร่วมชาติ ไปทำงานไลฟ์โป๊ที่กัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 08:27 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 09:56 น.
102

สื่อเกาหลีใต้แฉ นักแสดงสาวลวงเพื่อนร่วมชาติ ไปทำงานไลฟ์หวิวที่กัมพูชา โดยหลอกว่ามีงานแปลภาษาญี่ปุ่น ล่าสุดมีรายงานว่าช่วยได้แล้ว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไซต์ KBIZoom รายงานว่า นักแสดงสาวนามสมมุติ A ได้ลวงหญิงนามสมมุติ B ว่ามีงานล่ามภาษาญี่ปุ่น ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เมื่อไป B ไปถึงพนมเปญก็เจอกับ A โดย A บอกกับ B ว่านี่เป็นงานง่ายๆ ก่อนที่ B จะถูกนำตัวยังเมืองสีหนุวิลล์ และเมื่อเข้าไปในอพาร์ทเมนท์เธอก็ถูกรุมทำร้าย ก่อนที่จะยึดพาสปอร์ตและยึดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า A ได้ขาย B ให้กับแก๊งอาชญากรรมเป็นเงินราวๆ 114,603 บาท (5,000,000 วอนเกาหลีใต้) ซึ่ง B ถูกกักขังในตึก และบังคับให้ไลฟ์สดวาบหวิว แลกกับเงิน หากเธอยอดได้ไม่ถึงเป้า เธอจะถูกทำร้ายร่างกาย

อย่างไรก็ตามเคราะห์ดีที่ครอบครัวสามารถยืนยันพิกัดของ B ได้หลังจากที่ B เดินทางมาถึงกัมพูชา เธอได้ส่งรูปภาพให้ครอบครัวก่อนขาดการติดต่อไป ทำให้ทางครอบครัวได้แจ้งชุมชนชาวเกาหลีใต้กัมพูชา และประสานงานกับตำรวจเพื่อปล่อยตัวเหยื่อได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นไม่ได้ระบุว่านักแสดงสาว A คือใคร แต่ใช้คำว่า A เป็นชื่อที่มีการค้นหาซ้ำๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางเกาหลีใต้ ซึ่งแสดงว่าเธอมีโปรไฟล์สาธารณะและมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง

