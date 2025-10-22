เด็กหญิงสวีเดน 16 ปี ถูกผู้อพยพข่มขืน แต่ศาลไม่เนรเทศ อ้างเพราะข่มขืนไม่นานพอ ไม่ร้ายแรง
เด็กสาวสวีเดน วัย 16 ถูกผู้อพยพ ‘ยาซิด โมฮาเหม็ด’ ข่มขืน แต่ศาลไม่สั่งเนรเทศ ศาลชี้ว่าการข่มขืนไม่นานพอ “ไม่ร้ายแรง” พอที่จะส่งตัวกลับประเทศ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานคดรอื้อฉาวสวีเดน ยาซิด โมฮาเหม็ด ผู้ลี้ภัยชาวเอริเทรีย รอดการถูกเนรเทศหลังข่มขืน เมยา วัย 16 ปี ศาลตัดสินเพียงจำคุก 3 ปี โดยอ้างเหตุผลด้านกฎหมายผู้ลี้ภัยกับ “ความยืดเยื้อของเหตุการณ์”
เมยา ออแบร์ย วัย 16 ปี ถูกนายยาซิด โมฮาเหม็ด ชาวเอริเทรีย เข้าทำร้ายข่มขืนขณะเดินกลับบ้านจากที่ทำงานในเมือง Skellefteå ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 1 กันยายน
เมยาพลาดรถบัส เธอจึงเดินผ่านอุโมงค์ในเส้นทางกลับบ้านหลังเลิกกะที่ร้านแมคโดนัลด์ ที่เดินทางเป๋นประจำ ระหว่างทาง โมฮาเหม็ด ซึ่งมีสัญชาติเอริเทรียได้เข้ามาแย่งโทรศัพท์มือถือแล้วตามเธอเข้าไปในอุโมงค์ ก่อนข่มขืนเธอ
เมยาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Norran ว่า “ฉันถูกทำลายไปหมดแล้ว” เธอกับครอบครัวได้เข้าแจ้งความกับตำรวจทันทีหลังเกิดเหตุ
ศาลตัดสินจำคุก แต่ไม่เนรเทศ
ตอนแรกศาลชั้นต้นมีคำตัดสินยกฟ้องโมฮาเหม็ด เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ แต่อัยการได้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้ศาลอุทธรณ์มีคำตัดสินกลับคำพิพากษา วินิจฉัยให้ยาซิด โมฮาเหม็ดมีความผิดฐานข่มขืนจริง ศาลพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 3 ปี กับสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่เมยา 240,000 โครนาสวีเดน
แม้ว่าอัยการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเนรเทศโมฮาเหม็ดออกนอกประเทศ แต่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ เพราะโมฮาเหม็ดมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย
ศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลว่า ตามกฎหมาย ผู้ลี้ภัยจะถูกเนรเทศได้ก็ต่อเมื่ออาชญากรรมที่ก่อขึ้นนั้นเป็น “อาชญากรรมร้ายแรงเป็นพิเศษ” ศาลชี้ว่าการข่มขืนเมยาวัย 16 ปีนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรง แต่ไม่ได้เป็นอาชญากรรมที่ “ร้ายแรงเป็นพิเศษ” ถึงขั้นต้องเนรเทศผู้ลี้ภัย ศาลได้พิจารณาจาก “ลักษณะกับความยืดเยื้อของพฤติการณ์” ในการก่อเหตุด้วย หมายถึงว่า ผู้ลงมือก่อเหตุข่มขืนไม่นานพอ
อย่างไรก็ดี การตัดสินไม่เนรเทศผู้ร้ายพ้นประเทศครั้งนี้มีผู้พิพากษาสมทบหนึ่งคน คือ แซมมี ลี จากพรรค Swedish Democrats แสดงความเห็นต่างอย่างชัดเจน เขามองว่าอาชญากรรมนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเป็นพิเศษ ควรเนรเทศโมฮาเหม็ดออกจากประเทศ
เมยา ออแบร์ย ซึ่งต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตใจกับได้รับกำลังใจจากครอบครัวกับเพื่อน หวังว่าเรื่องราวของเธอจะทำให้ผู้เสียหายคนอื่นกล้าออกมาแจ้งความมากขึ้น เธอกล่าวกับ Norran ว่า “ฉันอยากจะบอกว่า ฉันเกลียดเขา เขาได้ทำลายฉันไปแล้ว”
แหล่งที่มา: Fria Tider
