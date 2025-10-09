ข่าวต่างประเทศ

อวสานครูหื่น ครูพละข่มขืนเด็ก 15 ถูกเพื่อนขี้คุกฆ่าตาย ทั้งที่ใกล้จะพ้นโทษแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 10:18 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 10:18 น.
93
อวสานครูหื่น ครูพละข่มขืนเด็ก 15 ถูกเพื่อนขี้คุกฆ่าตาย อีกไม่กี่ปีจะพ้นโทษแล้ว

ปิดฉากครูหื่น อดีตครูพละคดีข่มขืนเด็ก 15 ปี ถูกเพื่อนนักโทษคดีฆาตกรรมสังหารในเรือนจำสหรัฐฯ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์นักโทษถูกสังหารในเรือนจำ ผู้เสียชีวิตคือ นายเออร์เนสต์ นิโคลส์ วัย 60 ปี อดีตครูพละ อยู่ระหว่างรับโทษจำคุกคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย 15 ปี โดยลงมือคือ นายวิลเบิร์ต บอลด์วิน เพื่อนร่วมห้องขังซึ่งเป็นนักโทษในคดีฆาตกรรมอยู่ก่อนแล้ว

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พบร่างของนิโคลส์เสียชีวิตในห้องขัง ณ เรือนจำกรีน คอร์เรคชันแนล ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา และได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมกับนายบอลด์วินในเวลาต่อมา

117 / 5,000 เออร์เนสต์ นิโคลส์ วัย 60 ปี ถูกเพื่อนนักโทษฆ่าขณะรับโทษฐานข่มขืนเด็กหญิงวัย 15 ปีซ้ำแล้วซ้ำเล่า NCDAC

117 / 5,000
เออร์เนสต์ นิโคลส์ วัย 60 ปี ถูกเพื่อนนักโทษฆ่าขณะรับโทษฐานข่มขืนเด็กหญิงวัย 15 ปีซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สำหรับคดีเดิมของนิโคลส์ เขาเคยเป็นครูพละที่โรงเรียนมัธยมแรนซัมมานาน 14 ปี ก่อนจะถูกจับกุมและตัดสินจำคุก 15 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ในคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงวัย 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ลูกศิษย์ของตนเอง โดยเขาล่วงละเมิดเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านานถึง 6 เดือน

พฤติกรรมของเขาคือการปลอมตัวเป็นลูกชายของตัวเองในเฟซบุ๊กและมายสเปซเพื่อล่อลวงเหยื่อ จากนั้นจะส่งข้อความลามกอนาจาร สั่งให้เหยื่อทำเรื่องแปลกๆ และยังเคยบังคับให้เหยื่อบอกคนอื่นว่า “ต้องการ” มีเพศสัมพันธ์กับเขาเองหากมีคนถาม

Wilbert Baldwin, who allegedly killed Nichols, was in prison for a prior second-degree murder. NCDAC
วิลเบิร์ต บอลด์วิน ผู้ถูกกล่าวหาว่าฆ่านิโคลส์ เคยถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนามาก่อน NCDAC

ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม แม่ของเหยื่อได้เข้าเผชิญหน้ากับเขา ซึ่งนิโคลส์ยอมรับและเรียกตัวเองว่าเป็น “ไอ้หมูสกปรก” แต่ในระหว่างการพิจารณาคดี เขากลับแสดงท่าทีไม่ให้ความร่วมมือกับศาลและปฏิเสธที่จะเข้าใจข้อกล่าวหา

ทั้งนี้ นิโคลส์มีกำหนดพ้นโทษในเดือนกันยายนปี 2570 แต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตลงในเรือนจำด้วยน้ำมือของนักโทษอีกคนหนึ่ง

