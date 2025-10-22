สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ
สื่อในเกาหลีใต้หลายสำนักรายงานว่า เฉิน จื้อ ปธ.ปรินซ์ กรุ๊ป ผู้อยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ
มีการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ว่า เฉิน จื้อ ประธานกลุ่มบริษัท “Prince Group” ในกัมพูชา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรอาชญากรรมหลอกลวงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม และยังมีการใช้หนังสือเดินทางทูตเดินทางเข้าสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น เฉิน จื้อ ถูกฟ้องร้องในสหรัฐฯ ด้วยข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ และสมคบคิดฟอกเงิน โดยเป็นการฟ้องร้องโดยใช้ผลการสืบสวนที่ผ่านมา แม้ว่าตัวผู้ต้องหาจะยังไม่ถูกจับกุมตัวได้ก็ตาม
จากคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า เฉิน จื้อ ดำรงตำแหน่งประธาน Prince Group มาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งภายนอกบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผู้สร้าง “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เชื่อว่าภายใต้การนำของเฉิน จื้อ Prince Group ได้จัดตั้งค่ายแรงงานบังคับทั่วกัมพูชา เพื่อดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการฉ้อโกงอื่นๆ โดยใช้เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายต่อเหยื่อทั่วโลกนับ “หลายพันล้านดอลลาร์”
คำฟ้องระบุว่า เฉิน จื้อ และผู้สมรู้ร่วมคิดใช้เส้นสายทางการเมืองในหลายประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ โดยพวกเขาให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรับข้อมูลก่อนการตรวจค้น และยังจัดให้มีผู้ดูแล “การจัดการความเสี่ยง” เพื่อตรวจสอบแนวโน้มการสืบสวนโดยเฉพาะ
คำฟ้องยังเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนว่า เฉิน จื้อ สั่งการให้ใช้ความรุนแรงโดยตรง เมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชาถามว่าควรทำร้ายคนที่ก่อปัญหาในค่ายฉ้อโกงหรือไม่ เฉิน จื้อ สั่งการว่า “ซ้อมได้ แต่อย่าให้ถึงตาย” และสั่งให้จับตาดูผู้ที่ถูกกักขังอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หลบหนี
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยถึงวิธีการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” (Pig Butchering Scam) ที่ใช้ในการหลอกเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย 1) สร้างบัญชีปลอม 2) ใช้เวลาหลายเดือนสร้างความไว้วางใจ 3) ชักจูงให้เหยื่อลงทุนในโครงการผลตอบแทนสูงหรือโอนเงินให้ด้วยเหตุผลฉุกเฉิน 4) ตัดการติดต่อหลังจากได้รับเงินแล้ว
มีการยึดบิตคอยน์ที่ เฉิน จื้อ ครอบครองอยู่ประมาณ 127,271 บิตคอยน์ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5 แสนล้านบาท) ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หากเฉิน จื้อ ถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี
อ้างอิง : news.kbs.co.kr
