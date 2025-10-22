ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 16:11 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 16:11 น.
62

สื่อในเกาหลีใต้หลายสำนักรายงานว่า เฉิน จื้อ ปธ.ปรินซ์ กรุ๊ป ผู้อยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ

มีการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ว่า เฉิน จื้อ ประธานกลุ่มบริษัท “Prince Group” ในกัมพูชา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรอาชญากรรมหลอกลวงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม และยังมีการใช้หนังสือเดินทางทูตเดินทางเข้าสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น เฉิน จื้อ ถูกฟ้องร้องในสหรัฐฯ ด้วยข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ และสมคบคิดฟอกเงิน โดยเป็นการฟ้องร้องโดยใช้ผลการสืบสวนที่ผ่านมา แม้ว่าตัวผู้ต้องหาจะยังไม่ถูกจับกุมตัวได้ก็ตาม

จากคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า เฉิน จื้อ ดำรงตำแหน่งประธาน Prince Group มาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งภายนอกบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผู้สร้าง “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เชื่อว่าภายใต้การนำของเฉิน จื้อ Prince Group ได้จัดตั้งค่ายแรงงานบังคับทั่วกัมพูชา เพื่อดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการฉ้อโกงอื่นๆ โดยใช้เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายต่อเหยื่อทั่วโลกนับ “หลายพันล้านดอลลาร์”

คำฟ้องระบุว่า เฉิน จื้อ และผู้สมรู้ร่วมคิดใช้เส้นสายทางการเมืองในหลายประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ โดยพวกเขาให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรับข้อมูลก่อนการตรวจค้น และยังจัดให้มีผู้ดูแล “การจัดการความเสี่ยง” เพื่อตรวจสอบแนวโน้มการสืบสวนโดยเฉพาะ

คำฟ้องยังเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนว่า เฉิน จื้อ สั่งการให้ใช้ความรุนแรงโดยตรง เมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชาถามว่าควรทำร้ายคนที่ก่อปัญหาในค่ายฉ้อโกงหรือไม่ เฉิน จื้อ สั่งการว่า “ซ้อมได้ แต่อย่าให้ถึงตาย” และสั่งให้จับตาดูผู้ที่ถูกกักขังอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หลบหนี

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยถึงวิธีการฉ้อโกงแบบ “ฆ่าหมู” (Pig Butchering Scam) ที่ใช้ในการหลอกเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย 1) สร้างบัญชีปลอม 2) ใช้เวลาหลายเดือนสร้างความไว้วางใจ 3) ชักจูงให้เหยื่อลงทุนในโครงการผลตอบแทนสูงหรือโอนเงินให้ด้วยเหตุผลฉุกเฉิน 4) ตัดการติดต่อหลังจากได้รับเงินแล้ว

มีการยึดบิตคอยน์ที่ เฉิน จื้อ ครอบครองอยู่ประมาณ 127,271 บิตคอยน์ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5 แสนล้านบาท) ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หากเฉิน จื้อ ถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี

อ้างอิง : news.kbs.co.kr

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

18 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าไก่ปิ้งโอด กำไรวันละ 3-5 ร้อย เจอค่าปรับสุดอึ้ง 1.59 แสน เทศบาลนครปากเกร็ด ชี้แจง 3 ฐานความผิด ย้ำให้เวลาแก้ไขนาน 300 วัน ข่าว

เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 &#039;วันปิยมหาราช&#039; ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง ข่าว

เช็กให้ชัวร์ 23 ตุลาคม 2568 ‘วันปิยมหาราช’ ธนาคารหยุดไหม สาขาทั่วไป-ในห้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธงง ปลดอิชิอิทำไม ข่าว

สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด “อิชิอิ” มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วรภัค ลาออกจาก รมช.คลัง เพื่อความโปร่งใส ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสมาชิกใหม่ครอบครัวข่าว 3 ข่าว

ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 16:11 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 16:11 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button