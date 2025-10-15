สหรัฐฯ ตั้งข้อหาหนัก “เฉิน จื้อ” เจ้าของ Prince Group ยึดบิตคอยน์ครั้งประวัติศาสตร์ 5 แสนล้าน
สหรัฐฯ ยื่นฟ้องครั้งประวัติศาสตร์ตั้งข้อหาหนัก เฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือ วินเซนต์ อายุ 37 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Holding Group ยึดบิตคอยน์ 127,271 BTC หรือกว่า 5 แสนล้านบาท อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ยื่นฟ้องครั้งประวัติศาสตร์ ณ ศาลรัฐบาลกลาง ณ เมืองบรุกลิน นิวยอร์ก โดยตั้งข้อหานายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือที่รู้จักในชื่อ “วินเซนต์ วัย 37 ปี” ผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Holding Group ในข้อหาสมคบคิดกันฉ้อโกงและสมคบคิดกันฟอกเงิน จากการเป็นผู้บงการอาณาจักร “ค่ายนรก” ที่บังคับใช้แรงงานทาสเพื่อหลอกลวงเงินจากคนทั่วโลก
พร้อมกันนี้ “ดีโอเจ” ยังได้ยื่นฟ้องเพื่อยึดทรัพย์สินเป็นบิตคอยน์จำนวน 127,271 BTC ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันเกือบ 15,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5 แสนล้านบาท) โดยระบุว่านี่คือปฏิบัติการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ขณะนี้นายเฉิน จื้อ ยังคงหลบหนีการจับกุมและหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี
ทั้งนี้ “เฉิน จื้อ” ถือเป็นเศรษฐีนักธุรกิจระดับออกญาของเขมรที่ได้รับการยอมรับ และเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงผู้ประกอบการของกัมพูชา โดยมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการช่วยเหลือชุมชนกัมพูชาผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิปรินซ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group)
พาเมลา บอนได อัยการสูงสุด กล่าวในแถลงการณ์ ปฏิบัติการในวันนี้ถือเป็นการจู่โจมครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา เพื่อต่อต้านหายนะระดับโลกอย่างการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงทางการเงินผ่านไซเบอร์
คำฟ้องได้วาดภาพที่น่าสยดสยองของอาณาจักรอาชญากรรมภายใต้ฉากหน้าของกลุ่มบริษัท Prince Group ซึ่งภายนอกดูเหมือนจะทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน แต่เบื้องหลังกลับเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เอกสารคำฟ้องระบุว่า นายเฉินได้กำกับดูแล “ค่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์” หลายแห่งทั่วกัมพูชาที่ซึ่งคนงานหลายร้อยคนถูก “ค้ามนุษย์” และถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่เหมือนคุก มีหอพักขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงและลวดหนาม
นายเฉินถูกระบุว่า มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการค่ายนรกเหล่านี้ และยังครอบครองภาพถ่ายที่แสดงถึงวิธีการอันรุนแรงของ Prince Group ซึ่งรวมถึง ภาพการทุบตีและวิธีการทรมานอื่นๆ ในการสื่อสารครั้งหนึ่ง เขาได้สั่งการลูกน้องให้ทุบตีบุคคลที่สร้างปัญหาโดยกำชับเพียงว่า “อย่าตีจนถึงตาย”
กลไก “เชือดหมู” และการฟอกเงินระดับโลก
คนงานที่ถูกคุมขังเหล่านี้ถูกบังคับให้ใช้กลโกงที่เรียกว่า “เชือดหมู” (pig butchering scam) ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียก่อนจะหลอกลวงให้โอนเงินคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อการลงทุนปลอมๆ จากนั้นเงินที่ได้มาจะถูกนำไปฟอกผ่านเทคนิคที่ซับซ้อน เช่น “spraying” (การกระจายเงินจำนวนมากไปยังบัญชีเสมือนนับร้อย) และ “funneling” (การรวบรวมเงินกลับเข้ามาในบัญชีไม่กี่แห่ง) เพื่อปกปิดที่มาของเงิน
จอห์น เอ. ไอเซนเบิร์ก ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ ระบุว่า ตามข้อกล่าวหานั้น จำเลย คือ ผู้บงการเบื้องหลังอาณาจักรฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่แผ่ไพศาลซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานของมนุษย์ เงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อนาฬิกาหรู, เรือยอชต์, เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และผลงานศิลปะหายาก รวมถึงภาพวาดของปิกัสโซที่ซื้อผ่านสถาบันประมูลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ก
ปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ Prince Group และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังเครือข่ายอาชญากรรมทั่วโลกว่า พวกเขาจะถูกไล่ล่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ถึงกระนั้น ปฏิบัติการร่วมกันของสหรัฐฯ และอังกฤษในครั้งนี้ ก็ถือเป็นการส่งสารที่ทรงพลังไปยังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ ว่าบัดนี้ ชาติสมาชิกอาเซียนกำลังเผชิญกับแรงกดดันจาก “หลากหลายทิศทาง” ให้ต้องจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่กัดกินอยู่ในภูมิภาคอย่างจริงจังเสียที.
ที่มา : United States Department of Justice
