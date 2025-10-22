ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 16:23 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 16:26 น.
81

สรุปข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มี ร.อ. ธรรมนัส เป็นประธาน ทำงานด้านการกุศล

จากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า (เพื่อการกุศล) พบว่า มูลนิธิดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา โดยปรากฏชื่อ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะ ประธานมูลนิธิ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในรายงานข่าวของสื่อหลักและช่องทางการสื่อสารของมูลนิธิเอง

มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ทำงานกุศลต่อเนื่อง

มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ดำเนินงานด้านการกุศล บรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลัก เช่น การตั้งโรงครัว แจกถุงยังชีพ สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และโครงการช่วยเหลือชุมชน

ข้อมูลจากสื่อย้อนหลังพบว่า มูลนิธิมีการทำกิจกรรมสาธารณะและถูกอ้างถึงในข่าวอย่างน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2559 โดยมักร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในหลายโอกาส เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, จังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มูลนิธินี้ถูกอ้างถึงในเอกสารข่าวและรายงานของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและกระทรวงหลายชิ้น เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และเว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ ที่ระบุถึงความร่วมมือในภารกิจบรรเทาทุกข์

จากการตรวจสอบข้อมูล พบชื่อบุคคลที่ปรากฏในข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะ ผู้แทนมูลนิธิ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ น.ส.กัญญรัตน์ การหมั่น (ผู้แทนฯ ลงพื้นที่ จ.พะเยา), นางมลธิชา ไชยบาล (ผู้แทนฯ ภารกิจ จ.เชียงราย)

