หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?
เคลื่อนไหวแล้ว หมออั้ม อิราวัต เฉลยสาเหตุ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ประกาศลาออก หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
หลังจากที่ พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาประกาศคำแถลงการณ์ของ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ยื่นลาออกจากตำแหน่งหัวพรรคเพื่อไทย เมื่อช่วงสายของวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวยังคงยืนยันว่าจะเป็นสมาชิกของพรรคต่อไป เพียงแค่ขยับตัวลงมาเพื่อเปิดทางให้การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ล่าสุด หมออั้ม อิราวัต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรค ระบุว่า
“สั้น ๆ นะ “แพทองธาร ลาออก” จากหัวหน้าพรรคฯ เพราะเกรงว่า ถ้ามีการเซ็นรับรองผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไทย อาจมีปัญหา ในการเลือกตั้งครั้งหน้า แบบ “พิธา” (สมัยเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล เซ็นรับรอง ส.ส. โมฆะ) เนื่องจาก นายกฯอิ๊ง โดนข้อหาฯ จาก ศาล รธน. จบนะ ไปอ่านหนังสือกันให้ครบ 5 บรรทัด และ พรรคเพื่อไทย อ่ะ เค้าผ่านอะไรมาเยอะครับ เค้ากันไว้ก่อนแก้ไข สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าฮะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 หลังประกาศ “ลาออก” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง
- “แพทองธาร” ลั่นไม่ทิ้งเพื่อไทย พร้อมสู้ บอกพรรคถูกกระทำให้เป็นฝ่ายค้าน
อ้างอิงจาก : FB อั้ม อิราวัต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: