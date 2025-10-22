ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:52 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 15:52 น.
เคลื่อนไหวแล้ว หมออั้ม อิราวัต เฉลยสาเหตุ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ประกาศลาออก หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

หลังจากที่ พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาประกาศคำแถลงการณ์ของ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ยื่นลาออกจากตำแหน่งหัวพรรคเพื่อไทย เมื่อช่วงสายของวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวยังคงยืนยันว่าจะเป็นสมาชิกของพรรคต่อไป เพียงแค่ขยับตัวลงมาเพื่อเปิดทางให้การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ล่าสุด หมออั้ม อิราวัต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรค ระบุว่า

“สั้น ๆ นะ “แพทองธาร ลาออก” จากหัวหน้าพรรคฯ เพราะเกรงว่า ถ้ามีการเซ็นรับรองผู้สมัคร ส.ส. เพื่อไทย อาจมีปัญหา ในการเลือกตั้งครั้งหน้า แบบ “พิธา” (สมัยเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล เซ็นรับรอง ส.ส. โมฆะ) เนื่องจาก นายกฯอิ๊ง โดนข้อหาฯ จาก ศาล รธน. จบนะ ไปอ่านหนังสือกันให้ครบ 5 บรรทัด และ พรรคเพื่อไทย อ่ะ เค้าผ่านอะไรมาเยอะครับ เค้ากันไว้ก่อนแก้ไข สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าฮะ”

หมออั้ม สรุปให้ แพทองธาร ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้-1

อ้างอิงจาก : FB อั้ม อิราวัต

