ญี่ปุ่นเดือด นทท. ลวนลามช่างผมไทย เหยียดลูกค้า LGBTQ ทำอับอาย-จี้ลงโทษหนัก
ช่างผมสาวพัทยาแจ้งความ หลังถูก นทท. ญี่ปุ่นพยายามเปิดกางเกง-เหยียดลูกค้า LGBTQ ข่าวดังถึงญี่ปุ่น ชาวเน็ตเดือด อับอายแทน จี้ไม่ต้องให้กลับประเทศ
จากกรณีที่ช่างตัดผมรายหนึ่งในพัทยาออกมาโพสต์คลิปหลังจากที่ตนถูกนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 3 คนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เริ่มต้นจากการที่หยิบอุปกรณ์ภายในร้าน ปัตตาเลี่ยนและกรรไกรมาเล่นกัน จากนั้นมีลูกค้า LGBTQ เข้ามาใช้บริการและถูกลูกค้ากลุ่มนี้พูดเหยียด อธิบายว่า “อีกหนึ่งเหตุการณ์คือ เหยียด ลูกค้า LGBTQ ที่เข้ามาสระผมในร้านเรา เราไม่เข้าใจหรอกว่า พวกเขาพูดอะไร แต่ที่สัมผัสได้คือ มองเหยียดและพูดจาหัวเราะคิกคัก ลุกขึ้นมายืนมองน้องเค้าที่เตียงสระ จนน้องเองบอกว่า โป๊ะแล้วแม่ มันว่าหนูเป็นกะเทย”
นอกจากนี้ เธอยังถูกนักท่องเที่ยวพยายามเปิดกางเกงขณะที่กำลังตัดผมให้ลูกค้าอยู่ จนเธอทนไม่ไหวโต้กลับไป ทั้งสามทำได้เพียงกล่าวขอโทษ แต่เธอต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองจังเดินทางไปแจ้งความ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอมองว่าควรให้เกียรติผู้หญิงและอย่าคิดว่าจะปฏิบัติแบบนี้กับใครก็ได้
อย่างไรก็ดี เจ้าของร้านเปิดใจว่า “มันเป็นการตัดผมที่เราอดทนที่สุด เป็นการตัดผมที่เราไม่มีความสุขเลย ปกติแล้วการตัดผมคืองานที่เรารัก เราจะมีความสุขที่สุด ที่เห็นผลงานตัวเองออกมาดี แต่ครั้งนี้เป็นการทำงานที่เราอดทนอดทนมาก ๆ ในสมองตอนนั้นจะทำยังไงดี จะตัดต่อมั้ยวะ จะถีบหน้าพวกนี้ก่อนมั้ย หยุดตัดแล้วเคลียร์ก่อนมั้ย สุดท้ายอดทนจนตัดเสร็จ กลั้นน้ำตาไว้ภายใต้แมสใบนั้น”
ขณะเดียวกันสื่อข่าวของญี่ปุ่นได้เผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้น ความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ระบุว่า “ลงโทษอย่างเข้มงวดตามกฎหมายของประเทศ”, “ไม่ต้องกลับมาญี่ปุ่น ขอให้ลงโทษพวกมันให้สาสม”, “ญี่ปุ่นใจดีกับอาชญากรรมทางเพศเกินไป พวกผู้ชายผิดปกติพวกนี้ควรถูกลงโทษในต่างประเทศ” และ “อยากให้เปิดเผยชื่อของพวกชายญี่ปุ่นพวกนี้ ไม่อยากให้พวกโง่ที่แยกไม่ออกระหว่างร้านเสริมสวยกับสถานเริงรมย์กลับประเทศไปได้แบบหน้าตาเฉย”
