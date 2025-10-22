รัฐบาลเอาจริง เตือน ‘ขายสิทธิ์คนละครึ่งพลัส’ เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

รัฐบาล เตือน ประชาชน/ร้านค้า ซื้อ-ขายสิทธิ์โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ชี้มีความผิดฐานฉ้อโกง โทษทั้งจำทั้งปรับ แถมถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐอื่น ๆ ในอนาคต
ภายหลังจากที่โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้เปิดให้ลงทะเบียนทั้งแบบร้านค้าและประชาชน ซึ่งกำลังจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะมีการลักลอบซื้อ-ขายสิทธิ์คนละครึ่งพลัสกันอย่างโจ่งแจ้ง จนทางรัฐบาลต้องออกมาประกาศเตือนถึงโทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืน
น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลได้รับรายงานและตรวจพบการประกาศซื้อ-ขายสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสผ่านช่องทางออนไลน์ จึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ รวมถึงร้านค้าที่อาจมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ ว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดร้ายแรงฐาน “ฉ้อโกง” ตามประมวลกฎหมายอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี, ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากโทษทางอาญาแล้ว ผู้กระทำผิดและร้านค้าที่เกี่ยวข้องจะถูก ระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาลในอนาคตทั้งหมด และจะต้อง คืนเงินที่ได้รับจากโครงการ ให้กับรัฐบาลอีกด้วย
รองโฆษกรัฐบาล ย้ำว่า โครงการคนละครึ่งพลัสมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของโครงการฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
