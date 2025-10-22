เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

เพจ อนุวัต จัดให้ ยืนยัน ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสั่งอาหารผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ได้ โดยจ่ายผ่าน G-Wallet รัฐช่วยจ่ายเฉพาะค่าอาหาร
ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ได้ออกมายืนยันข้อมูลที่หลายคนรอคอยว่า ผู้ใช้สิทธิ์จะสามารถนำไปใช้สั่งอาหารผ่านบริการ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้ โดยผู้ใช้สิทธิสามารถ สั่งอาหารออนไลน์ ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
วิธีใช้สิทธิ์ (ผู้ใช้ทั่วไป)
1. ติดตั้งและอัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “คนละครึ่ง พลัส” ตามวันเวลาที่ประกาศ (20–26 ตุลาคม 2568) ผ่านแอปฯ หากยังไม่เคยร่วมโครงการ
2. เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว เข้าแอปฯ เป๋าตัง หน้า G Wallet กดแบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. เป็นต้นไป
3. สำหรับสั่งอาหารออนไลน์ เมื่อต้องการใช้สิทธิ์กับฟู้ดเดลิเวอรี่ ให้เลือก/ใช้แอปฯที่ร่วมโครงการ (เช่น GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood) และใช้งานตามเงื่อนไขเวลา 06:00–21:00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2568
โดยรัฐบาลจะร่วมจ่าย 50% เฉพาะในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ส่วน ค่าจัดส่ง (ค่าส่ง) ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเต็มจำนวน
