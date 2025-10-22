การเงินเศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 10:49 น.
54

เพจ อนุวัต จัดให้ ยืนยัน ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสั่งอาหารผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ได้ โดยจ่ายผ่าน G-Wallet รัฐช่วยจ่ายเฉพาะค่าอาหาร

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ได้ออกมายืนยันข้อมูลที่หลายคนรอคอยว่า ผู้ใช้สิทธิ์จะสามารถนำไปใช้สั่งอาหารผ่านบริการ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้ โดยผู้ใช้สิทธิสามารถ สั่งอาหารออนไลน์ ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

วิธีใช้สิทธิ์ (ผู้ใช้ทั่วไป)

1. ติดตั้งและอัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “คนละครึ่ง พลัส” ตามวันเวลาที่ประกาศ (20–26 ตุลาคม 2568) ผ่านแอปฯ หากยังไม่เคยร่วมโครงการ

2. เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว เข้าแอปฯ เป๋าตัง หน้า G Wallet กดแบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. เป็นต้นไป

ใช้คนละครึ่งผ่าน food delivery ได้แล้วนะ
เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้

3. สำหรับสั่งอาหารออนไลน์ เมื่อต้องการใช้สิทธิ์กับฟู้ดเดลิเวอรี่ ให้เลือก/ใช้แอปฯที่ร่วมโครงการ (เช่น GrabFood, LINE MAN, ShopeeFood) และใช้งานตามเงื่อนไขเวลา 06:00–21:00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2568

โดยรัฐบาลจะร่วมจ่าย 50% เฉพาะในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ส่วน ค่าจัดส่ง (ค่าส่ง) ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเต็มจำนวน

การใช้คนละครึ่งสั่งอาหาร
คนละครึ่งพลัส.com

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

17 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

18 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

24 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

28 นาที ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

31 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

33 นาที ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

45 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

47 นาที ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะแล้วเที่ยวลดหย่อนภาษี สูงสุด 20,000 บาท เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

สายเที่ยวเฮ เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20000 เริ่ม 29 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที บันเทิง

เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส เข้าข่ายฉ้อโกง เจอโทษคุกไม่เกิน 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อิ๊งค์ เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัวให้พร้อม วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน ชวนส่องไฮไลต์งานใหญ่ทั้งกรุงเทพฯ สุโขทัย เชียงใหม่ พร้อมทิปส์เที่ยวแบบครบ-คม-ล้ำ ท่องเที่ยว

ลอยกระทง 2568 ตรงกับวันไหน? ชวนส่องไฮไลต์ งานใหญ่ทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ห้ามพลาด! “สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปร “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องลงทะเบียน คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 หลังประกาศ “ลาออก” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาคุมตัวนทท.ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาวแล้ว ข่าว

คุมตัว 3 นทท. ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาว ลั่น ‘อยากขอโทษ’ ถูกแจ้งข้อหา โทษปรับไม่เกิน 5 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิสุทธิ์” ยันไม่มีใครบีบ “อิ๊งค์” ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค เดินหน้าสู้เลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำดิ่งหนักเช้านี้ (22 ต.ค.) ทั้งในและต่างประเทศ หลังพุ่งทำสถิติสูงสุด นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยหลักมาจากแรงเทขายทำกำไร-ปัจจัยทางเทคนิค ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด ราคาทองวันนี้

ทองร่วงแรง 2,500 บาท คาด เทขายทำกำไร ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีดพับถูกยึดจากสนามบิน ข่าว

โหนกระแสต้องเข้า ถกวุ่น “มีดพับยึดจากสนามบิน โผล่ขายออนไลน์จี้สุวรรณภูมิตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 10:49 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button