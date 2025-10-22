ห้ามพลาด! “สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปร “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องลงทะเบียน คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น

“สุกี้ตี๋น้อย” เอาด้วยกับกระแส “คนละครึ่งพลัส” จัดโปรโมชั่นลด 50% ทุกสาขา เหลือเพียง 159 บาท ไม่ต้องลงทะเบียน มีแค่คืนวันพฤหัสฯ นี้เท่านั้น
22 ตุลาคม 2568 “สุกี้ตี๋น้อย” ร้านสุกี้บุฟเฟต์ชื่อดัง ได้ออกมาประกาศโปรโมชั่นใหม่สุดปัง เกาะกระแสโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาลที่เพิ่งปิดลงทะเบียนไปอย่างร้อนแรง แต่จัดในเวอร์ชั่นของตัวเองที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก โดยประกาศลดราคาทันที 50% ทุกสาขาทั่วประเทศ
การประกาศดังกล่าวสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสายกินดึกที่เตรียมตัวไปต่อคิวเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดสุดคุ้มนี้
โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นการลดราคาค่าบุฟเฟต์ 50% จากราคาปกติ 219 บาท (ไม่รวมภาษีและเครื่องดื่ม) เหลือเพียง 110 บาท เท่านั้น โดยเมื่อรวมกับค่าน้ำรีฟิล 39 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% แล้ว รวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 159 บาทถ้วน ต่อคน ซึ่งถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามาก
สำหรับผู้ที่สนใจโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้ “สุกี้ตี๋น้อย” มีเพียงคืนเดียวเท่านั้น
- คืนวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 (คืนนี้)
- ตั้งแต่เวลา 23.00 น. (5 ทุ่ม) จนถึง 05.00 น. ของเช้าวันศุกร์
- สุกี้ตี๋น้อย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใดๆ สามารถไปใช้บริการได้ทันที
