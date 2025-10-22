ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

ข่าวต่างประเทศ

ภาพถ่ายทอดสดการไล่ล่ารถยนต์คนร้ายในลอสแอนเจลิสจบลงอย่างน่าสยดสยอง หลังผู้ต้องสงสัยปีนวิ่งข้ามทางด่วน ก่อนถูกรถยนต์ที่แล่นมาชนเสียชีวิตทันที

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20 ตุลาคม) ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของช่อง CBS Los Angeles กำลังบันทึกภาพตำรวจไล่ล่าผู้ต้องสงสัยคดีขโมยรถตู้สีขาวในย่านไชนาทาวน์ ผู้ต้องสงสัยได้ขับรถหนีขึ้นทางด่วน 110 Freeway ก่อนจะชะลอรถเกือบหยุดนิ่ง

คนขับรถตู้ได้ปีนออกมาทางหน้าต่างขณะที่รถยังคงเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ จากนั้นเขาก็พยายามปีนข้ามแบริเออร์กลางถนน แต่เขาสะดุดล้ม และถูกรถยนต์ที่แล่นผ่านมาชนเข้าอย่างจัง ทันทีที่เขาลุกขึ้นและวิ่งไปด้านหน้า กล้องได้แพนกลับอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแสดงให้เห็นว่ารถคันอื่นๆ ก็ไม่สามารถหยุดได้ทัน

“โอ้พระเจ้า! ไม่นะ ไม่นะ” ผู้ประกาศข่าวแสดงอาการตกใจอย่างสุดขีด ขณะที่อีกคนสั่งตากล้องให้จับภาพ “มุมกว้าง” ไว้ เพราะ “เขาถูกชนแล้ว”

เมื่อภาพถูกตัดกลับไปยังสตูดิโอ ผู้ประกาศข่าวต่างอยู่ในอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดที่เพิ่งเห็นและเผยแพร่ภาพการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งออกอากาศสด ซึ่งรายงานระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกรถชนถึงสองคัน

ตำรวจพยายามปฐมพยาบาลผู้ต้องสงสัยขณะรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก LA Fire Department มาถึง แต่เมื่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึง ร่างของผู้ต้องสงสัยก็ถูกคลุมด้วยผ้าขาวอยู่กลางทางด่วนแล้ว

จากการตรวจสอบไม่พบผู้โดยสารอื่นในรถตู้ แต่มีการเรียกเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์มาเพื่อนำสุนัขที่อยู่ในรถออกไป ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าสุนัขได้รับบาดเจ็บหรือไม่ การจราจรบนทางด่วนถูกปิดทั้งสองฝั่งเป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ

อ้างอิง : nypost.com

 

