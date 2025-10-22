ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน”
แบบนี้ก็มี ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน” โดยทางฝ่ายหญิงอ้างว่าเป็นการลดทอนเกียรติและกระทบชีวิตคู่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานคดีประหลาดในประเทศตุรกี หลังจากที่ศาลฎีกาในเมืองยูแซกพิพากษาให้อดีตสามีต้องจ่ายเงินชดใช้อดีตภรรยา หลังจากที่ขณะที่ทั้งสองกำลังหย่าร้างผมว่าทางฝ่ายชายบันทึกชื่อของภรรยาในโทรศัพท์ว่า “อ้วน” หรือ “Tombek” ในภาษาตุรกี โดยทางฝ่ายหญิงระบุว่าชื่อดังกล่าวเป็นการลดทอนเกียรติและกระทบกับชีวิตคู่ของเธอ
ซึ่งศาลมองว่าฝ่ายชายผิดจริง และบังคับให้จ่ายเงินชดใช้เธอ พร้อมระบุด้วยว่าฝ่ายชายควรคิดดีๆก่อนที่จะตั้งชื่อภรรยาในมือถือ ทั้งนี้ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าฝ่ายชายต้องชดใช้เงินเท่าไหร่
อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวได้สร้างประเด็นถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าคำว่า “อ้วน” นั้นไม่ใช่คำตอบว่า บางคนอาจจะเรียกแฟนหรือภรรยาว่าอ้วนเป็นเรื่องปกติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หญิงตุรกี ยื่นศาลขอหย่า เหตุสามีโสโครกเกิน ไม่อาบน้ำ 7-10 วันติด
- ศาลตุรกี ปรับ อาดิดาส 5 แสน ไม่แจ้งใช้ “หนังหมู” ทำรองเท้า
- ศาลจีนตัดสินคดีแปลก หญิงตกหลุมรักลูกน้องหนุ่ม ทุ่ม 13 ล้าน ให้เลิกกับเมีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: