ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

แอนโธนี ฮัดสัน ชื่อนี้มีดีอย่างไร เปิดประวัติอดีตโค้ชที่เคยผ่านสมรภูมิลูกหนังอย่างพรีเมียร์ ลีกอังกฤษ ก่อนตกเป็นกระแสขึ้นเต็ง 1 กุนซือทีมชาติไทย เสียบแทน มาซาทาดะ อิชิอิ ที่ถูกปลดจนเสียงต้านรุนแรงจากแฟนบอลส่งตรงถึงมาดามแป้ง ประธานสมาคมฟุตบอล ลุ้นเรียกคุยบ่ายนี้สรุปความคืบหน้าตั้งหัวเรือใหญ่ช้างศึกลงคุมทีมข้างสนามคนใหม่
ถึงนาทีนี้เชื่อว่าแฟนฟุตบอลจำนวนมากต่างทราบดีถึงกระแสตัวเต็งอันดับ 1 ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เสียบแทนตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ว่างลง หลังจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศบกเลิกสัญญากับมาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น ไปเมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) โดยล่าสุดสื่อมวลชนกีฬาแทบทุกสำนักระบุตรงกันถึงชื่อของแอนโธนี ฮัดสัน อดีตนักเตะอังกฤษที่เคยผ่านประสบการณ์ค้าแข้งกับทีมชื่อดังในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีมาแล้ว
อัปเดตล่าสุด มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน จากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคขยับขึ้นมารับตำแหน่ง “หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่” เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าเฮดโค้ชชาวอังกฤษรายนี้เปรียบเสมือนคนที่อยู่กับฟุตบอลไทยมาในทุกระดับทั้งประสบการณ์คุมทีมสโมสรและในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค
ที่สำคัญสมาคมฟุตบอลฯ มองว่ามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ทั้งการเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 3 ประเทศ อย่าง ทีมชาติสหรัฐ, ทีมชาตินิวซีแลนด์และบาห์เรนจึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้
ย้อนไปก่อนหน้านี้ ฮัดสัน วัย 44 ปี ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้ามาดูแลวงการลูกหนังบ้านเราในฐานะ ผู้อำนวยการเทคนิค โดยเริ่มงานทันทีเมื่อ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยหน้าที่หลัก คือ การลงรายละเอียดในส่วนของการวางรากฐานเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย โดยเฉพาะ การวิเคราะห์, ประมวลผลข้อมูล และสถิติ ของนักเตะในสนาม และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีบทบาทเชิงรุกในการให้แนวทางวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อสร้างสไตล์การเล่นที่เหมาะสม สอดคล้องกันทุกชุดจากทีมเยาวชนสู่ทีมชาติชุดใหญ่
สำหรับ แอนโธนี ฮัดสัน เคยผ่านการคุมทีมในไทยลีกมาแล้วกับสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางสมัยค้าแข้งกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตามด้วย ลูตัน ทาวน์, เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น และวิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด
จากนั้นผันตัวมาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนโดยเริ่มทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนที่สหรัฐอเมริกา กับ รีล แมรีย์แลนด์ โมนาชส์ ตามด้วย นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมชาติบาห์เรน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีและชุดใหญ่, นิวซีแลนด์ยู-23 และชุดใหญ่, ก่อนจะกลับไปคุมสโมสรโคโลราโด้ ราปิดส์ ในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ และทีมชาติสหรัฐตั้งแต่ชุดเยาวชนรวมถึงชุดใหญ่ จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในทวีปเอเชียอีกครั้บกับสโมสร อัล มาร์คิยา, อัล อราบี และล่าสุดกับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยช่วงคุมทัพกระต่ายแก้ว 12 นัด ด้วยสถิติคะแนนเฉลี่ยต่อเกม 2.00 มีอัตราชนะ 58%
ประวัติการศึกษาด้านฟุตบอล
- UEFA Pro Licence (2010)
- UEFA A Licence (2008)
- UEFA B Licence (2007)
- New Zealand Football High Performance Sport Coach
- New Zealand Football Accelerator Programme (2017)
ประสบการณ์การทำงานด้านฟุตบอล
- BG Pathum United : Head Coach 2025
- Al-Arabi Sports Club : Head Coach 2024
- Al-Markhiya Sports Club : Head Coach 2023
- United States Soccer Federation : Men’sNational Team Head Coach 2023
- United States Soccer Federation : Men’s National Team Assistant Coach 2020 – 2023
- United States Soccer Federation : Men’sU20 National Team Head Coach 2020 – 2021
- Colorado Rapids : Head Coach 2017 – 2019
- New Zealand Football : Men’sNational Team Head Coach 2014 – 2017
- New Zealand Football : Men’s U17 & U20 Head Coach 2014 – 2017
- Bahrain Football Association : Men’sNational Team Head Coach 2013 – 2014
- Bahrain Football Association : Men’s U23 Head Coach 2012 – 2013
- Newport County FC : Head Coach 2011
- Tottenham Hotspur FC : Reserve Team Head Coach 2010 – 2011
- Real Maryland FC : Head Coach 2008 – 2010
ทั้งนี้ สถิติคุมทีมของฮัดสัน มีประสบการณ์คุมทีมมาทั้งหมด 135 นัด คะแนนเฉลี่ยต่อเกม (PPM) 1.24 อัตราชนะรวม 33% โดยเขาโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางประสบการณ์
อ่านข่าวกีฬาในประเทศที่น่าสนใจ ข่าวเด่นประเด็นเด็ดรอบวัน อัปเดตให้คุณไม่พลาดทุกนาทีของคอนเทนต์ร้อน !
- มาดามแป้ง ตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวนแรงต้านแฟนบอล
- สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด อิชิอิ มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1
- รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส
- กระแสปลด อิชิอิ เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: