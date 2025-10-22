ข่าวกีฬาฟุตบอล

ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 18:13 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 18:31 น.
86
แอนโธนี ฮัดสัน ประวัติ
แฟ้มภาพ

แอนโธนี ฮัดสัน ชื่อนี้มีดีอย่างไร เปิดประวัติอดีตโค้ชที่เคยผ่านสมรภูมิลูกหนังอย่างพรีเมียร์ ลีกอังกฤษ ก่อนตกเป็นกระแสขึ้นเต็ง 1 กุนซือทีมชาติไทย เสียบแทน มาซาทาดะ อิชิอิ ที่ถูกปลดจนเสียงต้านรุนแรงจากแฟนบอลส่งตรงถึงมาดามแป้ง ประธานสมาคมฟุตบอล ลุ้นเรียกคุยบ่ายนี้สรุปความคืบหน้าตั้งหัวเรือใหญ่ช้างศึกลงคุมทีมข้างสนามคนใหม่

ถึงนาทีนี้เชื่อว่าแฟนฟุตบอลจำนวนมากต่างทราบดีถึงกระแสตัวเต็งอันดับ 1 ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เสียบแทนตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ว่างลง หลังจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศบกเลิกสัญญากับมาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น ไปเมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) โดยล่าสุดสื่อมวลชนกีฬาแทบทุกสำนักระบุตรงกันถึงชื่อของแอนโธนี ฮัดสัน อดีตนักเตะอังกฤษที่เคยผ่านประสบการณ์ค้าแข้งกับทีมชื่อดังในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีมาแล้ว

อัปเดตล่าสุด มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน จากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคขยับขึ้นมารับตำแหน่ง “หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่” เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าเฮดโค้ชชาวอังกฤษรายนี้เปรียบเสมือนคนที่อยู่กับฟุตบอลไทยมาในทุกระดับทั้งประสบการณ์คุมทีมสโมสรและในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค

ที่สำคัญสมาคมฟุตบอลฯ มองว่ามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ทั้งการเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 3 ประเทศ อย่าง ทีมชาติสหรัฐ, ทีมชาตินิวซีแลนด์และบาห์เรนจึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้

ย้อนไปก่อนหน้านี้ ฮัดสัน วัย 44 ปี ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้ามาดูแลวงการลูกหนังบ้านเราในฐานะ ผู้อำนวยการเทคนิค โดยเริ่มงานทันทีเมื่อ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยหน้าที่หลัก คือ การลงรายละเอียดในส่วนของการวางรากฐานเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย โดยเฉพาะ การวิเคราะห์, ประมวลผลข้อมูล และสถิติ ของนักเตะในสนาม และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีบทบาทเชิงรุกในการให้แนวทางวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อสร้างสไตล์การเล่นที่เหมาะสม สอดคล้องกันทุกชุดจากทีมเยาวชนสู่ทีมชาติชุดใหญ่

แอนโธนี ฮัดสัน ผู้อำนวยการเทคนิค
ภาพ @FA Thailand

สำหรับ แอนโธนี ฮัดสัน เคยผ่านการคุมทีมในไทยลีกมาแล้วกับสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางสมัยค้าแข้งกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตามด้วย ลูตัน ทาวน์, เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น และวิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด

จากนั้นผันตัวมาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนโดยเริ่มทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนที่สหรัฐอเมริกา กับ รีล แมรีย์แลนด์ โมนาชส์ ตามด้วย นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมชาติบาห์เรน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีและชุดใหญ่, นิวซีแลนด์ยู-23 และชุดใหญ่, ก่อนจะกลับไปคุมสโมสรโคโลราโด้ ราปิดส์ ในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ และทีมชาติสหรัฐตั้งแต่ชุดเยาวชนรวมถึงชุดใหญ่ จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในทวีปเอเชียอีกครั้บกับสโมสร อัล มาร์คิยา, อัล อราบี และล่าสุดกับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยช่วงคุมทัพกระต่ายแก้ว 12 นัด ด้วยสถิติคะแนนเฉลี่ยต่อเกม 2.00 มีอัตราชนะ 58%

แอนโธนี ฮัดสัน บอกแทคติกกับชนาธิป สรงกระสินธ์
ภาพ @BGPATHUMUNITED
ภาพ @BGPATHUMUNITED
แอนโธนี ฮัดสัน ผลงานตอนคุมบีจี
ภาพ @BGPATHUMUNITED

ประวัติการศึกษาด้านฟุตบอล

  • UEFA Pro Licence (2010)
  • UEFA A Licence (2008)
  • UEFA B Licence (2007)
  • New Zealand Football High Performance Sport Coach
  • New Zealand Football Accelerator Programme (2017)

ประสบการณ์การทำงานด้านฟุตบอล

  • BG Pathum United : Head Coach 2025
  • Al-Arabi Sports Club : Head Coach 2024
  • Al-Markhiya Sports Club : Head Coach 2023
  • United States Soccer Federation : Men’sNational Team Head Coach 2023
  • United States Soccer Federation : Men’s National Team Assistant Coach 2020 – 2023
  • United States Soccer Federation : Men’sU20 National Team Head Coach 2020 – 2021
  • Colorado Rapids : Head Coach 2017 – 2019
  • New Zealand Football : Men’sNational Team Head Coach 2014 – 2017
  • New Zealand Football : Men’s U17 & U20 Head Coach 2014 – 2017
  • Bahrain Football Association : Men’sNational Team Head Coach 2013 – 2014
  • Bahrain Football Association : Men’s U23 Head Coach 2012 – 2013
  • Newport County FC : Head Coach 2011
  • Tottenham Hotspur FC : Reserve Team Head Coach 2010 – 2011
  • Real Maryland FC : Head Coach 2008 – 2010

ทั้งนี้ สถิติคุมทีมของฮัดสัน มีประสบการณ์คุมทีมมาทั้งหมด 135 นัด คะแนนเฉลี่ยต่อเกม (PPM) 1.24 อัตราชนะรวม 33% โดยเขาโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางประสบการณ์

ภาพ IG @anthonyhudson.official
ฮัดสันคุมสโมสรในสหรัฐ
ภาพ IG @anthonyhudson.official
แอนโธนี ฮัดสัน วางแท็กติกก่อนเกม
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ฮัดสัน สมัยเป็นทีมสตาฟฟ์โค้ชกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ชักภาพคู่ แฮร์รี เรดแนป ตำนานผู้จัดการทีม
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ฮัดสัน เมื่อครั้งเดินทางเข้าชมเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ขนาบข้างกับ แซม อัลลาร์ไดซ์ อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ
ภาพ IG @anthonyhudson.official
แอนโธนี ฮัดสัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ โชเซ มูรินโญ กุนซือโรตุเกส
แฟ้มภาพ @anthonyhudson.official
anthony hudson west ham
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ฮัดสันคุมทีมเป็นแชมป์อะไรบ้าง
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ภาพ IG @anthonyhudson.official
ภาพ IG @anthonyhudson.official
มาดามแป้ง แอนโธนี ฮัดสัน
ภาพ IG @anthonyhudson.official
มาดามแป้งฮัดสันวันนี้ 22 ตุลาคม
ภาพ IG @anthonyhudson.official

