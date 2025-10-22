ข่าวข่าวการเมือง

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 หลังประกาศ "ลาออก" หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ทำความรู้จัก ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนสุดท้องอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร หลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 ปมคลิปเสียงคุยฮุนเซน สู่วันประกาศลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 ของไทย ซึ่งเป็นผลจากคลิปเสียงคุยฮุนเซนที่ถูกปล่อยออกมา จวบจนวันนี้ผ่านมากว่า 1 เดือน 24 วันแล้ว ล่าสุด 22 ตุลาคม 2568 พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แถลงการณ์ของ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร อดีตนายกรัฐมนตรี ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตรียมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร
ที่มา : พรรคเพื่อไทย

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร

แพทองธาร ชินวัตร ชื่อเล่น “อุ๊งอิ๊ง” เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2529 เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีพี่ 2 คน คือ โอ๊ค-นายพานทองแท้ ชินวัตร และ เอม-นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์

อุ๊งอิ๊ง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ และโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัย ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2551 และได้ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา International Hotel Management MSc มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์

ปัจจุบันเธอได้ถือหุ้นใน 21 บริษัท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 68,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และกรรมการบริษัทธุรกิจในเครืออีกมากมาย อาทิ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ, โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่, สนามกอล์ฟอัลไพน์, โรงแรมเอสซี ปาร์ค เป็นต้น

ด้านชีวิตส่วนตัว เธอได้สมรสกับ ปิฏก สุขสวัสดิ์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธารในพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโรสวู๊ด ฮ่องกง มีบุตรสาว 1 คน คือ ธิธาร สุขสวัสดิ์ และ บุตรชาย 1 คน คือ พฤจ์ธาษิณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งเกิดในช่วงต้นเดือนก่อนเลือกตั้งปี 2566 พอดี

ประวัติ แพทองธาร ชินวัตร
ภาพจาก : IG ingshin21

เส้นทางการเมืองของอุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร

ด้วยสมาชิกจากตระกูลชินวัตร ได้คร่ำหวอดในแวดวงการเมืองอย่างยาวนาน ทำให้อุ๊งอิ๊งถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นคนที่ 4 ต่อจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (บิดา), สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (อาเขย) และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (อา) ที่จะกระโจนเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัว ตามรอยสมาชิกในตระกูล

อุ๊งอิ๊ง เข้ามามีบทบาทอย่างเป็นทางการในพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เมื่อได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม จากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งเธอมีสายเลือดนักการเมืองมาตั้งแต่เด็ก เคยช่วยคุณพ่อถือการ์ดและโปสเตอร์หาเสียงตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้ซึมซับประสบการณ์และแนวคิดด้านการเมืองมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ได้รับตำแหน่ง “หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย” และก้าวสำคัญทางการเมืองก็ได้มาถึง เมื่อเธอถูกเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย ร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายชัยเกษม นิติสิริ หลังจากการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เสร็จสิ้น แม้พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงรวมเป็นอันดับ 2 รองจากพรรคก้าวไกล แต่ก็สามารถรวบรวมเสียงจากพรรคต่าง ๆ จัดตั้งรัฐบาลได้

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นตกไปเป็นของ “เศรษฐา” ขณะที่ อุ๊งอิ๊งได้ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 พรรคเพื่อไทย มีการประชุมนัดสำคัญ เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมาแทนที่ นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน อดีตหัวหน้าพรรคที่ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค คือ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง ลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งการขึ้นตำแหน่งในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 8 ของพรรคเพื่อไทย

ย้อนเส้นทางการเมือง แพทองธาร จากวันที่ขึ้นเป็นหัวหน้าเพื่อไทย สู่วันพ้นตำแหน่งนายกฯ

นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ‘นายเศรษฐา ทวีสิน’ สิ้นสุดลงตามมาตรา 170 ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที รวมถึงคณะรัฐมนตรีต้องพ้นออกจากตำแหน่งทั้งคณะเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 สภาผู้แทนราษฎร จึงมีการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล เห็นพ้องต้องกัน ได้ข้อสรุปแล้วจะเตรียมเสนอชื่อชอง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบัน เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเริ่มต้นขึ้น ‘นายสรวงศ์ เทียนทอง’ สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อ แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ประชุมจะรับรองการเสนอชื่อ 291 คน เกิน 50 คน กระทั่งในการประชุมสภาฯ ก็ได้มีมติให้ แพทองธาร ชินวัตร ขึ้นเป็นนายกฯ คนที่ 31 ของไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 248 เสียง ไม่เห็นชอบ 145 เสียง งดออกเสียง 27 เสียง

นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยมีการตั้งแต่นายกรัฐมนตรีขึ้น จวบจนวันนี้มีจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น 31 คน โดยคนล่าสุด ได้แก่ แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวของ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย นับเป็นคนที่ 3 แห่งตระกูลชินวัตร ต่อจากน้าสาว ‘ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ นายกฯ คนที่ 28

การขึ้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการบันทึกเรื่องราวของตระกูลชินวัตรเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่การเมืองไทยด้วย โดย อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิง คนที่ 2 ของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของนักการเมืองหญิงในปัจจุบัน

สำหรับ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร” หลายคนอาจคุ้นเคยกับภาพจำในฐานะลูกสาวอดีตนายกฯ ทักษิณ ไปพร้อม ๆ กับประวัติผลงานที่เคยเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของพรรคเพื่อไทย ในช่วงการสู้ศึกเลือกตั้งปี พ.ศ. 2566 ก่อนที่ต่อมาจะได้ก้าวขึ้นครองตำแหน่งหัวหน้าพรรค และล่าสุดในปี 2567 ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตอีกครั้ง ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของประเทศไทย และในที่สุดก็ได้ขึ้นตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อย

ประวัติ แพทองธาร ชินวัตร-1
ภาพจาก : IG ingshin21

สิ้นสุดตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 31

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยปมคลิปเสียงฮุนเซน โดยได้ข้อสรุปว่า อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ขาดคุณสมบัติ และมีมติให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 รวมถึงครม.รัฐบาลแพทองธารก็หลุดทั้งคณะ

แพทองธาร เปิดใจครั้งแรก หลังศาลรธน.มีคำสั่งพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ประกาศ “ลาออก” จาก “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย”

ล่าสุด 22 ตุลาคม 2568 อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้ออกมาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรค เพื่อยืนเคียงข้างประชาชนเหมือนเดิม โดยทาง พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า

“เรียน เพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สนับสนุนพรรค และพี่น้องประชาชนทุกคน

วันนี้ดิฉันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้วยความตั้งใจว่าเป็นการเริ่มต้นยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ตามที่ดิฉันประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่สังคมโลกเปราะบาง ซับซ้อน อ่อนไหว คาดเดาได้ยาก ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศจึงจำเป็นต้องยกเครื่อง พลิกโฉม เปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการ และวิธีคิดใหม่ทั้งหมด เพื่อให้พรรคสามารถชนะเลือกตั้ง แล้วไปยกเครื่อง พลิกฟื้นประเทศไทยต่อไป

ดิฉันเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด ดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องได้อย่างอิสระ และสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

แม้ดิฉันลาออกในวันนี้ แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และจะร่วมกับพวกเราทุกคน สร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชน และทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของเราทุกคน

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร”

เส้นทางการเมืองของอุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก : ingshin21
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก : ingshin21

