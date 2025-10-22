ข่าว

เพจดังชี้พิรุธ เขมรอาจล้ำดินแดนไทย สร้างฐานสแกมเมอร์ใหม่ ติดชายแดนช่องจอม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:27 น.
58

เพจดัง เปิดภาพถ่ายดาวเทียม แฉกัมพูชาสร้างศูนย์สแกมเมอร์ แห่งใหม่ตรงข้ามด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ หวั่นเป็นช่องทางลักลอบข้ามแดน พร้อมสงสัยสร้างล้ำไทยหรือไม่

22 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ได้โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อความ พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่คาดว่าอาจเป็นศูนย์สแกมเมอร์แห่งใหม่ ในพื้นที่โอเสม็ด ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

โดยเพจระบุว่า “ที่ตั้งที่คาดว่าจะเป็นศูนย์สแกมเมอร์บริเวณตรงข้ามด่านช่องจอม จากการที่มีกระแสข่าวว่าพวกสแกมเมอร์ได้ มีการย้ายฐาน หรือสร้างฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ที่โอเสม็ดซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องจอม

เดือนพฤศจิกายนปี 2024 ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ แต่ศูนย์สแกมเมอร์เริ่มต้นสร้างในตั้งแต่ช่วงปี 2025 เป็นต้นมา และตอนนี้ยังมีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่ ตลอดจนมีการเริ่มใช้ดินถมบ่อน้ำ เข้าใจว่าเพื่อขยายที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์สแกมเมอร์

ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงตำแหน่งการก่อสร้างที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์
FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพที่ 3 หากอ้างอิงตามเส้นเขตแดนผ่าน GG ซึ่งก็ไม่ได้เชื่อถือได้ 100% พื้นที่บางส่วนของศูนย์อาจจะ ย้ำนะครับว่าอาจจะล้ำเขตแดนหรือไม่

แต่บอกได้เลยว่า ศูนย์สแกมเมอร์แห่งนี้อยู่ติดกับเส้นเขตแดนแน่นอน ไม่อยากคิดว่าถ้ามันเปิดขึ้นมาจริงๆ มันต้องมีประตูโดเรมอน แอบเอาคนข้ามชายแดนด้านหลังศูนย์สแกมเมอร์เข้าออกประเทศไทยกับเขมร

และจริงๆ ผมลองไล่เรียงดูในพื้นที่แถบนี้มาพักหนึ่งแล้ว มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าทางกัมพูชามีการรุกล้ำดินแดนในพื้นที่ทางตะวันออกของช่องจอม ลงไปช่องปลิง และช่องโชก”

FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ
FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

