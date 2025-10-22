ผวาหนัก ผู้ประกาศข่าวคนดัง เจอโรคจิตพูดจาลามก ดักรอหน้าคอนโด หวั่นไม่ปลอดภัย
‘ปุ้ย นิรัชญา’ ผู้ประกาศข่าว TNN ถูกโรคจิตสะกดรอยตามนานนับปี ล่าสุดบุกคุกคามระยะประชิด แจ้งความแล้วยังกลับมาดักรอหน้าคอนโด
ทำเอาแฟนข่าวห่วงหนัก หลัง ปุ้ย นิรัชญา หมอนทอง ผู้ประกาศข่าว ช่อง TNN ออกมาโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์หลังถูกชายชุดดำในคราบพนักงานส่งของสะกดรอยตามนานนับปี ล่าสุดเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นถูกคุกคามในระยะประชิด แม้จะแจ้งความและมีหลักฐานชัดเจน แต่คนร้ายยังคงลอยนวลและกลับมาดักรอเช่นเดิม เรื่องดังกล่าวทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต กระทบกับสภาพจิตใจ ตอนนี้เดินทางแจ้งความแล้ว รอเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อ หวังว่าคดีจะมีความคืบหน้า
ปุ้ย นิรัชญา เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก นิรัชญา หมอนทอง ระบุว่า จุดเริ่มต้นจากร้านสะดวกซื้อ ลาดพร้าว 42/1 วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 00.37 น. ปุ้ยเลือกซื้อน้ำอัดลม และกำลังหันไปที่ตู้น้ำแข็ง ซึ่งอยู่มุมในสุดของร้านสะดวกซื้อ มีผู้ชายหัวโล้นชุดดำ เดินมาประชิดด้านหลัง ทางขวามือ และพูดว่า “พี่ ผมอยาก…กับพี่”
ปุ้ยตกใจ รีบเดินไปบอก ชายหญิงที่มาซื้อของ และพนักงานที่อยู่ใกล้ที่สุดว่าถูกคุกคามเพื่อให้มีคนช่วยจับตา ชายหัวโล้นชุดดำในที่เกิดเหตุ ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทิ้งระยะห่าง ไม่เข้ามาใกล้ปุ้ยอีก แต่พอเห็นว่าปุ้ยจ่ายเงินเสร็จ ชายหัวโล้นชุดดำก็รีบวิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ สตาร์ทรถรอ ไม่ออกรถ และไม่ได้เข้ามาเพื่อซื้ออะไร
พนักงาน และพลเมืองดี รวม 3 คน เดินออกมาส่งปุ้ยที่รถจนปุ้ยขับออกมาจากลานจอดรถร้านสะดวกซื้อ ปุ้ยขับรถออกมาเร็วมาก แต่สังเกตว่ามีมอเตอร์ไซค์ เร่งตามหลังออกมาติดๆ ก่อนที่ปุ้ยจะตัดสินใจ เลี้ยวเข้าคอนโดแห่งหนึ่ง ด้วยความตกใจ ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า แต่คือการสะกดรอยตาม หลังตั้งสติ ในคืนนั้น ปุ้ยได้โทรหาน้องที่ทำงาน ที่กลับบ้านทางเดียวกัน ถามว่าระหว่างทางเห็นใครตาม หรือมีอะไรผิดปกติรึเปล่า
เวลา 01.47 น. น้องได้ส่งคลิปกล้องหน้ารถมาให้ หลักฐานจากกล้อง ชัดเจนว่า ชายหัวโล้นชุดดำ ที่ขับมอเตอร์ไซค์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และมีลังส่งของ SKOOTAR ไม่ได้เพิ่งบังเอิญเจอปุ้ย แต่สะกดรอยตามปุ้ยมา จากแถวที่ทำงาน (ตามภาพคือเส้นเอกมัย) จากนั้นหาพยาน หลักฐานเพิ่ม เพื่อนำไปแจ้งความ
ช่วงมาทำงาน ปุ้ยได้มาเซฟไฟล์คลิปกล้องหน้ารถ กล้องวงจรปิด เพื่อจะนำไปให้ตำรวจดู เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความ ปุ้ยไปที่ร้านสะดวกซื้อจุดเกิดเหตุ หลังเลิกงาน แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถให้ดูกล้องได้ ต้องรอผู้จัดการร้านมาในตอนเช้า และต้องมีใบแจ้งความมาเท่านั้น ( ซึ่งเข้าใจได้ )
ปุ้ยไปที่ สน.สุทธิสาร ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ และเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี ว่าที่พันตำรวจตรี ที่รับแจ้งความ ได้บอกปุ้ยว่า เดี๋ยวสายสืบจะทำงาน จะตามไล่เก็บภาพ หลักฐานจากกล้องวงจรปิด และติดตามคดีให้ พรุ่งนี้จะโทรแจ้งความคืบหน้า
16 ตุลาคม เวลาประมาณ 15.30 น. ตัดสินใจไปที่เกิดเหตุ เพราะไม่มีสายจากตำรวจตลอดทั้งวัน เมื่อไปถึงร้านสะดวกซื้อ พบ ผจก.สาขา จึงได้แจ้งว่ามาขอดูกล้อง เนื่องจากถูกคุกคาม พร้อมเอาใบแจ้งความให้ แต่ได้รับแจ้งว่า ให้ดูไม่ได้ ถ้าไม่มีตำรวจมาด้วย ต่อมาเวลา 15.43 น. ปุ้ยโทรไปที่ สน.สุทธิสาร เพื่อขอตำรวจให้มาดำเนินการ และตำรวจมาค่ะ เป็นตำรวจสายตรวจ
แต่เมื่อตำรวจมาถึง ผจก.สาขา ได้แจ้งว่าให้ดูภาพ แต่นำกลับ หรือบันทึกไม่ได้ แม้จะเป็นผู้เสียหายก็ตาม ต้องให้ตำรวจสายสืบมา และต้องมีคำร้องขอนำภาพออกไปเท่านั้น ( แต่ห้ามเผยแพร่เพราะเป็นกฎ )
ในเย็นวันเดียวกัน ที่ปุ้ยได้โพสต์ข้อความหน้า Facebook ว่าถูกคุกคาม หลายคนคงได้เห็น
ต่อมา 17 ตุลาคม คุกคามต่อเนื่อง ท้าทายกฎหมาย เวลาประมาณ 00.40 หลังเลิกงาน เส้นทางเดิม ครั้งนี้ชายหัวโล้นชุดดำมาดักรอที่หน้าคอนโดที่ปุ้ยเลี้ยวเข้าในวันแรกที่ถูกคุกคาม แต่ครั้งนี้ปุ้ยเห็นชัดเจน ปุ้ยขับรถตรงไปติดไฟแดง ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว และผู้ก่อเหตุตาม ในตำแหน่งเดิม คือจอดท้ายรถปุ้ยด้านซ้าย ปุ้ยตัดสินใจเลี้ยวไปหาตำรวจที่ สน.สุทธิสาร ทันที และแจ้งว่าถูกคุกคามตามดักโดยชายคนเดิมอีก !!!
ตำรวจนายที่รับแจ้งความ รับปากอีกครั้งว่าเดี๋ยวจะส่งชุดสืบสวนติดตามเรื่องให้ จบค่ำคืนนั้น ด้วยการที่ตำรวจ 2 นาย ขับตามมาส่งปุ้ย
ช่วงสายของวันที่ 17 ตุลาคม สายสืบเริ่มทำงาน ไปขอภาพกล้องวงจรปิด จากร้านสะดวกซื้อ และเชิญปุ้ยไปดูที่ สน.สุทธิสาร (แต่ห้ามเผยแพร่เด็ดขาด) เมื่อไล่เรียงจากหลักฐาน จะเห็นพฤติการณ์ การคุกคามที่ชัดเจนมาก (ซึ่งหลักฐานอยู่ในมือตำรวจทั้งหมดแล้ว)
หลังจากปุ้ยโพสต์ลงใน Facebook เพื่อน พี่ น้อง ที่ทำงาน ก็เริ่มส่งหลักฐานมาให้และยืนยันว่า คือ คนคนเดียวกับที่มาดักปุ้ย ตั้งแต่ปี 2567 ช่วงนั้นที่ยังไม่แจ้งความ เพราะยังไม่เคยถูกคุกคามประชิดตัวอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ (และที่ทำงาน ตั้งอยู่ในสถานที่เปิด เราจึงไม่สามารถไปทำอะไรได้ เพียงเพราะคนเดินตาม และทิ้งระยะห่าง)
แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้ว่าไม่ปกติแล้ว นั่นคือปุ้ยนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ด้านหน้าสถานี แล้วจู่ ๆ ชายคนนี้ก็เดินมานั่งตรงข้าม และจ้องหน้าปุ้ย ซึ่งปุ้ยได้ลุกเดินหนีทันที หลังจากนั้น เวลาปุ้ยมาทำงานจะเห็นชายหัวโล้นคนเดิมทำทีเป็นนั่งตรงทางที่ปุ้ยต้องผ่าน จากลานจอดรถ ไปที่สถานีจนปุ้ยเริ่มสังเกตได้ว่า นี่คือการดักรอ
พอปุ้ยสังเกตว่ คนเดิมทำแบบเดิม ๆ จนไม่ใช่เรื่องปกติ ปุ้ยได้แจ้ง รปภ. ฝ่ายอาคาร และทีมงานให้ช่วยสังเกตพฤติกรรม ปุ้ยลองเปลี่ยนที่จอดรถ เปลี่ยนเส้นทางเดินขึ้นสถานี เพื่อเลี่ยงการเดินผ่านชายคนนี้ (เพราะคิดในแง่ดี ว่าบางทีคิดว่าเค้าอาจไม่ได้ตามเรา เค้าอาจแค่มารอส่งของ) แต่…ก็ชัดเจนว่าดัก ตามปุ้ย เพราะมีพยาน หลักฐาน ทั้งจาก รปภ. ทีมงาน ว่าชายหัวโล้นคนเดิม บางครั้งโพกหัว บางครั้งไม่โพก ก็จะเปลี่ยนจุดมาดักรอ เพื่อให้เห็นปุ้ย ตามทางต่างๆที่จะขึ้นมาทำงานได้
ปุ้ยเองระวังตัว และ เพื่อน พี่ น้องที่ทำงานดูแลปุ้ยดีมาก ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่มีโอกาสมาใกล้ปุ้ยได้ ก่อนที่จะหายไปจากบริเวณที่ทำงาน จนกระทั่งโผล่มาก่อเหตุล่าสุด ด้วยการสะกดรอยตาม คุกคามระยะประชิด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568
เรื่องนี้กระทบกับสภาพจิตใจของปุ้ยมาก การถูกคุกคาม ถูกสะกดรอยตาม ทำให้ปุ้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต แต่ปุ้ยก็ได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ควรจะทำ เพื่อปกป้อง ดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองแล้ว หลังจากนี้ คงต้องให้เวลาตำรวจได้ทำงาน และได้แต่หวังว่าคดีจะมีความคืบหน้าค่ะ
