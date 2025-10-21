ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนคลับ สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศแยกทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” เฮดโค้ชทีมชาติไทย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:15 น.
ข่าวช็อกแฟนบอลทั้งประเทศ เมื่อล่าสุด สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ โค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กลายเป็นข่าวที่แฟนบอลชาวไทยงงกันไปตามๆกัน เมื่อล่าสุด (21 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊ก FA Thailand ได้มีการประกาศว่า พวกเขาได้แยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ กับการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย”

“สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ ในความพยายามยกระดับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ตลอดช่วงระยะในการคุมทีม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 และขออวยพรให้ มาซาทาดะ อิชิอิ ตลอดจน ทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ช ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ นับจากนี้”

“สำหรับ การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จะมีการคัดเลือก และ พิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อความต่อเนื่องในการทำทีม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 เริ่มจากเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และ บุกไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568”

สำหรับผลงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ ในฐานะเฮดโค้ชทีมชาติไทย คุมทัพช้างศึกลงสนามทั้งหมด 30 นัด ชนะ 16 เสมอ 6 แพ้ 8 ยิงได้ 58 ประตู เสีย 34 ประตู

ส่วนด้านความสำเร็จ กุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ 1 รายการ คือ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 50 และรองแชมป์ 1 รายการ ในศึกชิงแชมป์อาเวียน 2024

อ้างอิง : Facebook FA Thailand

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 15:15 น.
Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

