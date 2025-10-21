หนุ่มญี่ปุ่นสุดช้ำใจ จ่ายเงิน 6 แสน เดตกับไอดอลสาว ก่อนพบความจริง บอดี้การ์ดที่มาด้วยคือ “สามี”
ใครเจอแบบนี้ก็ช้ำใจ เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นออกมาเผยว่าเขาจ่ายเงินกว่า 6 แสนเยน เพื่อไปเดตกับไอดอลสาว ก่อนจะรู้ความจริงว่าบอดี้การ์ดที่มาด้วย คือสามีของเธอ
เกิดเรื่องราวที่สร้างความตกตะลึงในญี่ปุ่น เมื่อแฟนคลับชายคนหนึ่งทุ่มเงินสูงถึง 600,000 เยน (ประมาณ 130,000 บาท) เพื่อซื้อแพ็กเกจเดตสุดพิเศษกับไอดอลที่เขาชื่นชอบ แต่สุดท้ายกลับพบว่าบอดี้การ์ดที่ไอดอลสาวพามาด้วยนั้น คือสามีของเธอเอง
โทซึกิ โทวกะ เป็นไอดอลใต้ดิน (Underground Idol) จากจังหวัดโทจิกิ เธอมีชื่อเสียงจากรูปร่างเล็กกะทัดรัดและรูปลักษณ์ที่น่ารัก ทำให้เธอมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 80,000 คน และมักจะบรรยายตัวเองว่าอาศัยอยู่กับแมวสองตัว ซึ่งแตกต่างจากไอดอลกระแสหลักตรงที่ไอดอลใต้ดินมักจะจัดการตัวเองโดยไม่มีบริษัทใหญ่ดูแล
ในเดือนตุลาคม แฟนคลับที่รู้จักกันในชื่อออนไลน์ว่า Nino ได้โพสต์เรื่องราวของตัวเองจนกลายเป็นไวรัล เขาอ้างว่าชื่นชมไอดอลคนนี้มานานถึงสี่ปี และใช้เงินไปหลายล้านเยนเพื่อสนับสนุนอาชีพของเธอ
ในเดือนเมษายน โทซึกิได้เสนอแพ็กเกจ “เดต 1 วันที่ Disneyland” ซึ่ง Nino ได้คว้าโอกาสนี้ไว้ โดยจ่ายเงิน 600,000 เยน ซึ่งรวมค่าตั๋ว, ค่าอาหาร, และค่าถ่ายภาพ โดยโทซึกิสัญญาว่ามันจะให้ความรู้สึก “เหมือนกับการเดตจริง ๆ”
นอกจากนี้ โทซึกิยังพาบอดี้การ์ดมาด้วยเพื่อความปลอดภัย ซึ่ง Nino ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายของบอดี้การ์ดคนนี้ด้วย พวกเขาใช้เวลาทั้งวันในการเล่นเครื่องเล่น, ทานอาหาร, และถ่ายภาพ ซึ่ง Nino บรรยายบนโลกออนไลน์ว่าเป็น “วันที่มหัศจรรย์ราวกับความฝัน”
ไม่กี่วันต่อมา ฝันของ Nino ก็พังทลาย เมื่อเขาพบว่า “บอดี้การ์ด” ที่มาด้วยกันนั้น แท้จริงแล้วคือสามีของโทซึกิ (ไม่ชัดเจนว่าเขาทราบความจริงได้อย่างไร)
“ไอดอลที่ผมชื่นชอบไม่เพียงแต่ซ่อนเรื่องการแต่งงานไว้เท่านั้น แต่สามีของเธอยังตามมาด้วย แถมผมยังต้องจ่ายเงินให้พวกเขาทั้งสามคน” Nino เขียน โดยกล่าวว่าเขารู้สึกเหมือนถูกหลอกลวงทางอารมณ์
โพสต์ของเขาเป็นไวรัลทันที และมีการแชร์หลายแสนครั้ง พร้อมจุดประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงในญี่ปุ่น “น่าสงสาร Nino จัง เขาคงสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวคนไปแล้ว” ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าว อีกคนคอมเมนต์ว่า “โทซึกิไม่ให้ความเคารพแฟนคลับเลย เธอควรคืนเงินให้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ควรปิดบังเรื่องการแต่งงาน”
ไอดอลใต้ดินในญี่ปุ่นมักถูกคาดหวังให้รักษาความเป็นโสด เพื่อรักษาความผูกพันกับแฟนคลับ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นจากแนวคิดของความบริสุทธิ์และภาพลักษณ์ในจินตนาการ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม โทซึกิได้ออกแถลงการณ์ว่าเธอกำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจและทนายความในเรื่องที่เกิดขึ้น โดยกล่าวว่าการเดตดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเธอออกจากอาชีพไอดอลมาทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้ว และขอโทษที่สร้างความกังวลให้กับแฟนๆ อย่างไรก็ตาม โทซึกิ ก็ยังไม่ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องการแต่งงานของเธอ
