“ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด” มติที่ประชุมสภาฯ ถกมาราธอน ก่อนผ่านฉลุย 309 เสียง
ผ่านแล้ว ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่ประชุมสภาวันนี้ 21 ตุลาคม 2568 ถกมาราธอนก่อนมีมติเห็นชอบ 309 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะนน 5 เสียง
ที่รัฐสภาวันนี้ (21 ต.ค.68) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และวาระ 3 เรื่องร่าง พ.ร.บ.มีทั้งหมด 104 มาตราแต่มีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่แยกย่อยจำนวนมาก ทำให้เพิ่มขึ้นเกือบ 300 มาตรา และเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.68 ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเกือบเดือน
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาวาระ 2 เสร็จแล้ว ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 โดยเห็นด้วย 309 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะนน 5 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด จากนั้นจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทัวร์ลง เพื่อไทย สภาล่ม พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นหมัน โบ้ย เป็นร่างของทุกพรรค
- พ่อหมอกฤตไท ย้ำความตั้งใจลูกนายแพทย์ผู้ล่วงลับ อากาศสะอาด คือสิทธิ์ของทุกคน
- จุลพันธ์ โพสต์ถามหาพรรคเพื่อไทยทำไม กรณีสภาล่ม พ.ร.บ.อากาศสะอาด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: