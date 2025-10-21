“แม่ทัพกุ้ง” ยืนยันคำเดิม ไม่เล่นการเมือง ย้ำจุดยืนต้องเป็นการกลาง
แม่ทัพกุ้ง หรือ พล.ท.บุญสิน ยืนยันคำเดิม ไม่เล่นการเมือง ย้ำจุดยืนต้องเป็นการกลาง แง้มช่วงหน้าหนาวมีโครงการวิ่งเทรลขึ้นภูมะเขือ
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองไม่เล่นการเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคต เพราะเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษ ซึ่งมีระบุเอาไว้ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ขอรับใช้ไปตลอดชีวิต ยืนยันว่าไม่ใช่การตัดสินใจยาก
อย่างไรก็ตามแม่ทัพกุ้ง มองว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ดี และพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องนักการเมืองในการทําเรื่องที่ดี แต่ตามปกติคนเราก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไป สิ่งสําคัญต้องทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง ซึ่งนักการเมืองหลายคนมีนโยบายที่ดี ส่วนคนที่ถูกฟ้องร้องก็ต้องไปแก้ไขตัวเอง
“ไม่ใช่ผมไม่คบนักการเมือง ส่วนตัวก็รู้จักนักการเมืองหลายคน แม้แต่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ก็รู้จักและสนับสนุนการทํางานเพื่อประเทศชาติ แต่ยืนยันขอทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผบ.ทบ. พร้อมทั้งใช้ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนเรื่องงานด้านความมั่นคง” พล.ท.บุญสิน กล่าว
พล.ท.บุญสิน ระบุอีกว่า ในช่วงหน้าหนาวนี้ ยืนยันจะมีโครงการวิ่งเทรลขึ้นภูมะเขือ ซึ่ง เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. กับสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากองทัพบก ต้องทําอย่างแน่นอน เพราะพูดไปแล้วหลายเวที พื้นที่บนภูมะเขืออากาศดีมาก การเลือกช่วงที่มีหมอกลง และมีร้านกาแฟของทหาร นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าการบรรยายให้ความรู้กับเยาวชน และถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ส่วนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้กําลังใจแม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน
