ด่วน! พบชายเกาหลีเสียชีวิตในเขมรอีกแล้ว เร่งสอบเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ไหม
สื่อเกาหลีใต้ รายงานพบชายเกาหลีใต้วัย 50 ปี ในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ตำรวจเร่งสอบว่าเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าว Chosun รายงานว่า ชายชาวเกาหลีวัย 50 ปี เสียชีวิตในเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของกัมพูชาที่มี กลุ่มอาชญากรรมชาวจีนตั้งฐานอยู่จำนวนมาก
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 20 ที่ผ่านมา ชายชาวเกาหลีอายุในช่วงอายุ 50 ปี ถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ ตำรวจท้องถิ่นได้แจ้งเหตุผ่านประธานสมาคมชาวเกาหลีในพื้นที่ไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี และทางสถานทูตก็ได้ขอให้ประธานสมาคมฯ เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อน ประธานสมาคมฯ พบหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต บันทึกที่คาดว่าเป็นจดหมายลาตาย และโทรศัพท์มือถืออยู่ในที่เกิดเหตุ
ทางการเกาหลีระบุว่า เบื้องต้นไม่พบว่าการเสียชีวิตของชายคนนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่หรือไม่
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจากได้รับรายงานการเสียชีวิต สถานทูตได้ส่งเจ้าหน้าที่กงสุลไปยังที่เกิดเหตุทันที และจะให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลต่อไป เช่น การแจ้งครอบครัวผู้เสียชีวิต การช่วยประสานงานเรื่องพิธีศพ และการขอให้ทางการกัมพูชาดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว”
ทั้งนี้ เมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของกัมพูชา เป็นพื้นที่ที่มีรายงาน การหลอกลวงการจ้างงานและการกักขังคนเกาหลี มากที่สุดในประเทศกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ปรับระดับคำเตือนการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวขึ้นเป็นระดับ 3 — “คำแนะนำให้งดการเดินทาง (สีแดง)” — ตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
