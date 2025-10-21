รวบ ผจก.บาร์ญี่ปุ่น บังคับ พนง. หลับนอนกับผู้ชาย 400 คน ใน 3 เดือน
ช็อกญี่ปุ่น ตำรวจรวบผู้จัดการบาร์ในกรุงโตเกียวและผู้สมรู้ร่วมคิด บังคับพนักงานหลับนอนกับผู้ชาย 400 คน ใน 3 เดือน ซ้อมถ้าหลบหนี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นได้จับกุมนาย มาโอยะ ซูซูกิ ผู้จัดการบาร์และ คาซุยะ ทาโน พนักงานหญิงอีกคน หลังจากที่ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าบังคับให้พนักงานหญิงวัย 27 ปี มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 400 คนในรอบ 3 เดือน
โดยสื่อท้องถิ่นระบุว่า เหยื่อจะถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 13 คนต่อวัน เป็นเงินราวๆ 400,000 บาท ต่อเดือน (1.9 ล้านเยน) โดยเงินเกือบทั้งหมดเงินเข้ากระเป๋าผู้ต้องหา ขณะที่เหยื่อได้เงินแค่ประมาณ 650 บาท (3,000 เยน)
เหยื่อถูกกักขังไว้ในบาร์ และมีจีพีเอสติดตัวตลอดเวลา และเมื่อไหร่ที่เหยื่อพยายามหลบหนีหรือได้ยอดขายที่ต่ำ นายซูซูกิจะลงมือทำร้ายร่างกาย รวมถึงใช้ขวดแชมเปญเปล่าตีด้วย
อย่างไรก็ตามหญิงคนดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือ หลังจากที่ตำรวจญี่ปุ่นเริ่มมาตรการปราบปรามการค้าประเวณีและจับกุมหญิงคนดังกล่าว ก่อนที่จะนำไปสู่การสอบปากคำ และจับกุมนายซูซูกิและทาโนในที่สุด นอกจากนี้จากการตรวจร่างกายเหยื่อพบว่าเธอมีบาดแผลมากกว่า 20 จุด และเธอกล่าวด้วยว่าเธอ “ไม่มีแรง” ที่จะหนีแล้ว
เบื้องต้นนายซูซูกิ ปฏิเสธข้อกล่าวหา ขณะที่ น.ส.ทาโน ยอมรับสารภาพ ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจญี่ปุ่นจะดำเนินตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
