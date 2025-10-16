เกาหลีใต้ เอาจริง สั่งห้ามไป “ปอยเปต” ใครละเมิด โดนกฎหมายลงโทษ
เกาหลีใต้ เอาจริง ออก “รหัสดำ” สั่งห้ามไป ปอยเปต บาเวต และ ปอยเปต ใครละเมิด โดนกฎหมายลงโทษ แนะประชาชนยกเลิกแผนเดินทาง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าว DW รายงานว่า ทางการเกาหลีใต้ได้ประกาศ “รหัสดำ” แบนไม่ให้ประชาชนเดินทางไปยังกำปง บาเวต และ ปอยเปต สืบเนื่องจากเหตุนักศึกษาเสียชีวิต ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในเกาหลีใต้อยู่ในขณะนี้
โดยตามประกาศของเกาหลีใต้ยังระบุด้วยว่าประชาชนที่จะเดินทางหรือพำนักในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะโดนลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางการเกาหลีใต้ของแนะนำว่าหากมีใครแผนจะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ขอแนะนำอย่างเป็นอย่างยิ่งให้ยกเลิกแผนการดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีใต้เคยระบุว่า มีเหยื่อกว่า 2 แสนคนหลากหลายสัญชาติถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชา โดยทางการเกาหลีใต้คาดว่ามีชาวเกาหลีใต้สูญหาย 80 คน เบื้องต้นมีรายงานว่าเจอตัวแล้ว 63 คน และจะถูกดำเนินคดีฐานเกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมเมอร์ โดยทางเกาหลีใต้ตั้งเป้าจะพากลุ่มคนดังกล่าวกลับประเทศภายในสุดสัปดาห์นี้
