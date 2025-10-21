สถานทูตอิสราเอลฯ รับร่างแรงงานไทย เสียชีวิตในกาซา ส่งคืนมาตุภูมิ
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงแสดงความเสียใจ ยืนยันว่าแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาเสียชีวิตแล้ว โดยทางสถานทูตระบุว่า “มีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องยืนยันว่า ได้รับร่างของนายสนธยา อัครศรี
แรงงานชาวไทยคืนสู่ดินแดนอิสราเอล
นายสนธยา อายุ 30 ปี เป็นสามีและบิดาที่เปี่ยมด้วยความทุ่มเท ผู้ทำงานในสวนผลไม้ของคิบบุตซ์เบเอรีมาหลายปี
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566
เขาถูกสังหารโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสระหว่างการโจมตีอย่างโหดเหี้ยมทางตอนใต้ของอิสราเอล หลังจากนั้นร่างของเขาถูกนำไปยังฉนวนกาซา และถูกกลุ่มฮามาสเก็บไว้เป็นเวลากว่าสองปี
เนื่องมาจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ฮามาสได้เริ่มส่งมอบร่างของ
ตัวประกันที่เสียชีวิตจากฉนวนกาซาให้อิสราเอล โดยได้รับการยืนยันแล้วว่า มีร่างของนายสนธยา อัครศรี
หนึ่งในตัวประกันไทยสองคนสุดท้ายรวมอยู่ด้วย
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแถลงว่า “แรงงานไทยมีบทบาทสำคัญมากในภาคการเกษตรของอิสราเอล เราซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในความทุมเทของพวกเขา
ชาวอิสราเอลทั้งประเทศเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยไปพร้อมกับครอบครัวของคุณสนธยา ผู้ที่เราจะจดจำไว้ตลอดไป ทั้งนี้ อิสราเอลยังคงมุ่งมั่นที่จะนำร่างของคุณสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ ตัวประกันชาวไทยรายสุดท้ายกลับคืนสู่มาตุภูมิ”
