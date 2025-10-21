ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตอิสราเอลฯ รับร่างแรงงานไทย เสียชีวิตในกาซา ส่งคืนมาตุภูมิ

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 08:21 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 08:21 น.
57

สถานทูตอิสราเอลฯ รับร่างแรงงานไทย เสียชีวิตในกาซา ส่งคืนมาตุภูมิ เดินหน้านำร่างตัวประกันไทยคนสุดท้ายกลับประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงแสดงความเสียใจ ยืนยันว่าแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาเสียชีวิตแล้ว โดยทางสถานทูตระบุว่า “มีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องยืนยันว่า ได้รับร่างของนายสนธยา อัครศรี
แรงงานชาวไทยคืนสู่ดินแดนอิสราเอล

นายสนธยา อายุ 30 ปี เป็นสามีและบิดาที่เปี่ยมด้วยความทุ่มเท ผู้ทำงานในสวนผลไม้ของคิบบุตซ์เบเอรีมาหลายปี
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566

เขาถูกสังหารโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาสระหว่างการโจมตีอย่างโหดเหี้ยมทางตอนใต้ของอิสราเอล หลังจากนั้นร่างของเขาถูกนำไปยังฉนวนกาซา และถูกกลุ่มฮามาสเก็บไว้เป็นเวลากว่าสองปี

เนื่องมาจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ฮามาสได้เริ่มส่งมอบร่างของ
ตัวประกันที่เสียชีวิตจากฉนวนกาซาให้อิสราเอล โดยได้รับการยืนยันแล้วว่า มีร่างของนายสนธยา อัครศรี
หนึ่งในตัวประกันไทยสองคนสุดท้ายรวมอยู่ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแถลงว่า “แรงงานไทยมีบทบาทสำคัญมากในภาคการเกษตรของอิสราเอล เราซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในความทุมเทของพวกเขา

ชาวอิสราเอลทั้งประเทศเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยไปพร้อมกับครอบครัวของคุณสนธยา ผู้ที่เราจะจดจำไว้ตลอดไป ทั้งนี้ อิสราเอลยังคงมุ่งมั่นที่จะนำร่างของคุณสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ ตัวประกันชาวไทยรายสุดท้ายกลับคืนสู่มาตุภูมิ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

