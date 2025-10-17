เกาหลีใต้ ร้อง UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง
เกาหลีใต้ ร้องขอความร่วมมือจาก UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง เตือนหากไม่จัดการอาจจะมีผู้สูญหาย-เสียชีวิตอีกมาก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า นายคิม ซังจิน รองเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติ (UN) ได้กล่าวในที่ประชุม ถึงปัญหาค้ามนุษย์ กักขัง ทำร้ายร่างกาย ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายมิจฉาชีพในประเทศกัมพูชาที่พุ่งเป้ามายังชาวเกาหลีใต้
นายคิม ระบุว่า เขาอยากให้สมาชิกและกลไกสิทธิมนุษยชนของ UN รวมถึงคณะกรรมาธิการชุดนี้ ให้ความสนใจต่อภัยคุกคามที่เลวร้ายและยืดเยื้อของการค้ามนุษย์ พร้อมระบุด้วยว่าอาชญากรรมรูปแบบดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์อย่าง ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากปัญหาดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าการเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว จะทำให้เกิดอันตรายระยะยาว การสูญหายและเสียชีวิตของเหยื่อนับไม่ถ้วน
ทั้งนี้หากอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีพลเมืองตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์มากที่สุด เพื่อบังคับใช้แรงงานและบังคับให้ก่ออาชญากรรมในศูนย์ปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั่วประเทศกัมพูชา
