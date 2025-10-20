ไขก๊อกฟ้าผ่า ! นพ.สสจ.เมืองคอน หลังถูกสั่งย้าย หลุดต้นตอลือหนักคำสั่งผู้ใหญ่
นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นออกราชการทันที เหตุถูกย้ายฟ้าผ่าไม่มีปี่มีขลุ่ย กระแสเสียงลือหลังบ้าน หลุดจากคำสั่งผู้ใหญ่การเมือง
วันนี้ (20 ต.ค.68) นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปัญหาและคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สสจ. 23 อำเภอ โดยช่วงหนึ่งได้มีการหยิบยกเรื่องของการโยกย้ายของนพ.ดุษฎี มากล่าวถึงต่อหน้าที่ประชุม เนื่องจาก นพ.คนดังกล่าวตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการกับนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังจากมีคำสั่งให้ นพ.ดุษฎี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แทน
ทั้งนี้ นพ.ดุษฎี กล่าวว่า ตนค่อนข้างตกใจเนื่องจากอายุราชการเหลืออีก 5 ปี คิดว่า อาจจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง สสจ.นครศรีธรรมราช เพราะตนมาจาก จ.พัทลุง ออกจากกะลาแคบ ๆ มาสู่โลกกว้าง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จึงหวังว่าปาฏิหารย์จะมีจริง ตนยังอยากทำหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชเพราะมีหลายอย่างต้องเร่งพัฒนาและหนังสือลาออกจะมีผลอีก 15 วัน
มีรายงานข่าวว่า การโยกย้ายสลับหน้าที่ในครั้งนี้เป็นคำสั่งจากนักการเมืองผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เนื่องจากเตรียมให้คนใกล้ตัวลงสมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช ปี 69
ขณะที่บนโลกออนไลน์มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาต่างพากันเขียนข้อความระลึกถึง นพ.ดุษฎี อาทิ นายวัชรากร จันทร์นิ่ม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอบคุณนะครับที่ให้ต้นได้ดูแล เลือกให้ต้นได้เป็นเลขาฯ ติดตาม จะรักและจดจำตลอดไปครับ พ่อดุษ นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช”
ความเห็นอีกรายเขียนว่า “เพชรเม็ดงาม ที่ไม่ต้องเจียระไน นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ฟ้าผ่ากลางหัวใจ แบบไม่ทันตั้งตัว คนดียืนที่ไหนก็สง่างาม”.
ทั้งนี้เมื่อ 15 ต.ค.68 นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง-โยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ,) 13 แห่งทั่วประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
- นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำปาง เป็น นายแพทย์ สสจ.แพร่ และให้ นพ.วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นพ.สสจ.แพร่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.กำแพงเพชร
- นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผอ.โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย ย้ายเป็น นพ. สสจ.กาฬสินธุ์ แต่ให้กลับไปรักษาการ นายแพทย์ สสจ.ลำพูน ก่อน และให้ นพ.สุรเชษฐ์ ภูลสรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กาฬสินธุ์ รักษาการตำแหน่ง นพ.สสจ.กาฬสินธุ์
ขณะที่ นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ลำปาง ส่วน นพ.สุวรรณ์ เพ็ชรรุ่ง นพ. สสจ.ลำปาง เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครนายก และ นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นพ.สสจ.นครนายก เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ตราด ส่วน นพ.วรา เศลวัฒนะกุล นพ.สสจ.ตราด เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.จันทบุรี
- นพ.สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เลย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครพนม และ นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่งนพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา
- นพ.สาโรช สมชอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อุบลราชธานี และรักษาการ นพ.สสจ.พังงา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สิงห์บุรี และ นพ.รวมพล เหล่าว้านนพ.สสจ.สิงห์บุรี เดิม(และเดิมรักษาการ นายแพทย์ สสจ.พังงา) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.เลย
- นพ.ณิปไทย ศีลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ สสจ.สุพรรณบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ชัยนาท ส่วน นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นพ. สสจ.ชัยนาท ย้ายไปเป็น นพ. สสจ.สระแก้ว และ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นพ.สสจ.สระแก้ว เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.หนองบัวลำภู
- นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เพชรบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วน นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สระบุรี และ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นพ. สสจ.สระบุรี เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สกลนคร
- นพ.กฤษดา วุธยากร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กาญจนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ และ นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์ สสจ.เพชรบูรณ์ เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.นครราชสีมา
- นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.มหาสารคาม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ตาก และ นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นพ. สสจ.ตาก เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.อุบลราชธานี
- พญ.เหมือนแพร บุญล้อม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลป่าตอง สสจ.ภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ชุมพร และ นพ.อนุ ทองแดง นพ.สสจ.ชุมพร เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สุราษฎร์ธานี
- นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นราธิวาส
- นพ.ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์ สสจ.ชัยภูมิ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.ยโสธร และ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นพ. สสจ.ยโสธร เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ชัยภูมิ
- นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์ สสจ.นครศรีธรรมราช ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.ภูเก็ต และ นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นพ. สสจ.ภูเก็ต เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช
- นพ.สงกรายต์ ไหมชุม นายแพทย์ สสจ.สงขลา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ตรัง และ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ นพ.สสจ.ตรัง เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สงขลา
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป.
