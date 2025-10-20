ข่าวการเมือง

ไขก๊อกฟ้าผ่า ! นพ.สสจ.เมืองคอน หลังถูกสั่งย้าย หลุดต้นตอลือหนักคำสั่งผู้ใหญ่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 17:22 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 17:30 น.
69
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ลาออกราชการ
แฟ้มภาพ

นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นออกราชการทันที เหตุถูกย้ายฟ้าผ่าไม่มีปี่มีขลุ่ย กระแสเสียงลือหลังบ้าน หลุดจากคำสั่งผู้ใหญ่การเมือง

วันนี้ (20 ต.ค.68) นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปัญหาและคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สสจ. 23 อำเภอ โดยช่วงหนึ่งได้มีการหยิบยกเรื่องของการโยกย้ายของนพ.ดุษฎี มากล่าวถึงต่อหน้าที่ประชุม เนื่องจาก นพ.คนดังกล่าวตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการกับนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังจากมีคำสั่งให้ นพ.ดุษฎี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แทน

ทั้งนี้ นพ.ดุษฎี กล่าวว่า ตนค่อนข้างตกใจเนื่องจากอายุราชการเหลืออีก 5 ปี คิดว่า อาจจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง สสจ.นครศรีธรรมราช เพราะตนมาจาก จ.พัทลุง ออกจากกะลาแคบ ๆ มาสู่โลกกว้าง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จึงหวังว่าปาฏิหารย์จะมีจริง ตนยังอยากทำหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชเพราะมีหลายอย่างต้องเร่งพัฒนาและหนังสือลาออกจะมีผลอีก 15 วัน

ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ ลาออกราชการ
ภาพ @ssjnakhon

มีรายงานข่าวว่า การโยกย้ายสลับหน้าที่ในครั้งนี้เป็นคำสั่งจากนักการเมืองผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เนื่องจากเตรียมให้คนใกล้ตัวลงสมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช ปี 69

ขณะที่บนโลกออนไลน์มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาต่างพากันเขียนข้อความระลึกถึง นพ.ดุษฎี อาทิ นายวัชรากร จันทร์นิ่ม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอบคุณนะครับที่ให้ต้นได้ดูแล เลือกให้ต้นได้เป็นเลขาฯ ติดตาม จะรักและจดจำตลอดไปครับ พ่อดุษ นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช”

ความเห็นอีกรายเขียนว่า “เพชรเม็ดงาม ที่ไม่ต้องเจียระไน นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ฟ้าผ่ากลางหัวใจ แบบไม่ทันตั้งตัว คนดียืนที่ไหนก็สง่างาม”.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพ @ssjnakhon

ทั้งนี้เมื่อ 15 ต.ค.68 นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง-โยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ,) 13 แห่งทั่วประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำปาง เป็น นายแพทย์ สสจ.แพร่ และให้ นพ.วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นพ.สสจ.แพร่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.กำแพงเพชร
  2. นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผอ.โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย ย้ายเป็น นพ. สสจ.กาฬสินธุ์ แต่ให้กลับไปรักษาการ นายแพทย์ สสจ.ลำพูน ก่อน และให้ นพ.สุรเชษฐ์ ภูลสรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กาฬสินธุ์ รักษาการตำแหน่ง นพ.สสจ.กาฬสินธุ์
    ขณะที่ นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ลำปาง ส่วน นพ.สุวรรณ์ เพ็ชรรุ่ง นพ. สสจ.ลำปาง เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครนายก และ นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นพ.สสจ.นครนายก เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ตราด ส่วน นพ.วรา เศลวัฒนะกุล นพ.สสจ.ตราด เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.จันทบุรี
  3. นพ.สมชาย ชมภูคำ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เลย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครพนม และ นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่งนพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา
  4. นพ.สาโรช สมชอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.อุบลราชธานี และรักษาการ นพ.สสจ.พังงา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สิงห์บุรี และ นพ.รวมพล เหล่าว้านนพ.สสจ.สิงห์บุรี เดิม(และเดิมรักษาการ นายแพทย์ สสจ.พังงา) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.เลย
  5. นพ.ณิปไทย ศีลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ สสจ.สุพรรณบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ชัยนาท ส่วน นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นพ. สสจ.ชัยนาท ย้ายไปเป็น นพ. สสจ.สระแก้ว และ นพ.ธราพงษ์ กัปโก นพ.สสจ.สระแก้ว เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.หนองบัวลำภู
  6. นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เพชรบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วน นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สระบุรี และ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นพ. สสจ.สระบุรี เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สกลนคร
  7. นพ.กฤษดา วุธยากร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กาญจนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ และ นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์ สสจ.เพชรบูรณ์ เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.นครราชสีมา
  8. นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.มหาสารคาม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ตาก และ นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นพ. สสจ.ตาก เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.อุบลราชธานี
  9. พญ.เหมือนแพร บุญล้อม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลป่าตอง สสจ.ภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ชุมพร และ นพ.อนุ ทองแดง นพ.สสจ.ชุมพร เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สุราษฎร์ธานี
  10. นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นราธิวาส
  11. นพ.ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์ สสจ.ชัยภูมิ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.ยโสธร และ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นพ. สสจ.ยโสธร เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ชัยภูมิ
  12. นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์ สสจ.นครศรีธรรมราช ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ สสจ.ภูเก็ต และ นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นพ. สสจ.ภูเก็ต เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช
  13. นพ.สงกรายต์ ไหมชุม นายแพทย์ สสจ.สงขลา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.ตรัง และ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ นพ.สสจ.ตรัง เดิม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ. สสจ.สงขลา

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป.

นพ สสจ นครศรีธรรมราช
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งโรงเรียนจ่ายค่าปรับ 4 หมื่น หลังเปิด “หนังผี” ในห้องเรียน ทำเด็กป่วยทางจิต

2 นาที ที่แล้ว
กันจอมพลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้งาน 7 โครงการ ข่าวอาชญากรรม

กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ธรรมนัส “รักชนก” จี้ 2 ปีงาบกษ.ไปกี่โครงการ ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ลาออกราชการ ข่าวการเมือง

ไขก๊อกฟ้าผ่า ! นพ.สสจ.เมืองคอน หลังถูกสั่งย้าย หลุดต้นตอลือหนักคำสั่งผู้ใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;โฟม&quot; สาวสวยเจ้าของภาพที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปฯ หาคู่ เผยไม่เคยรู้จักคู่กรณี แนะวิธีป้องกันภาพถูกแอบอ้าง ข่าว

เปิดวาร์ปแซ่บ ‘”น้องโฟม” เจ้าของภาพสวยใน โหนกระแส ยืนยันถูก “พลอย” แอบอ้าง ไม่เคยรู้จักกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไม่ถึงวัน! “คนละครึ่งพลัส” สิทธิเต็มแล้ว หลังคนแห่ลงทะเบียน เกลี้ยงภายใน 10 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้เผยผลชันสูตร ศพน.ศ.ที่เสียชีวิตในกัมพูชา ไม่พบร่องรอยถูกตัดอวัยวะภายใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อยู่ได้เพราะ &quot;บุญเก่า&quot; หมอเล่า รพ. ยอมดึงเงินสิทธิ์เบิกได้ อุ้ม &quot;บัตรทอง&quot; หวั่นกรรมตกที่ประชาชน ข่าว

อยู่ได้เพราะ “บุญเก่า” หมอเล่า รพ. ยอมดึงเงินสิทธิ์เบิกได้ อุ้ม “บัตรทอง” หวั่นกรรมตกที่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Roblox ล่มทั่วโลก คาดโดนหางเลขเซิร์ฟเวอร์ AWS ในปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่พลัสได้ 2400 เสียภาษี ข่าว

สาวโวยจ่าย “ประกันสังคม” เท่ากับเสียภาษี แต่ได้คนละครึ่งพลัสแค่ 2000 ความจริงทำเงิบ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดนาป่าพงจัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปีเมื่อ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการถ่ายทอดสดตลอดงาน ด้านนักเสี่ยงโชคแห่ตีเลขจากวัน-เวลาจัดงาน และเลขที่ปรากฏบนป้ายประชาสัมพันธ์ Line News

สาธุชนร่วมงานคึกคัก “พิธีถวายกฐิน” วัดนาป่าพง 2568 คอหวยไม่พลาดส่องเลขดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โดม ปกรณ์&quot; สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนที่บาร์ บันเทิง

“โดม ปกรณ์” สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนในบาร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอแล้ว “สมปอง” หายตัวปริศนา พลัดหลงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Canva ล่ม โหลดงานไม่ได้ สายออกแบบ-กราฟิก เดือดร้อนถ้วนหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กรรชัย เผยคุย ไอซ์ รักชนก จับตามาโหนกระแส ลุ้นกล้าจี้ อนุทิน-ธรรมนัส แค่ไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้ เศรษฐกิจ

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน ‘กรรมกรข่าว’ จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที ชัชชาติ เช็กถนนสามเสนทรุด ถมดินสูง-เดินข้ามได้ อัปเดตแผนรื้อสน.ต่อเนื่อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
GrabFood เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า การเงิน

GrabFood เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ตค 68 ราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล ลดราคา 50 สต.ต่อลิตร “เบนซิน” 30 สต./ลิตร เริ่ม 21 ต.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 17:22 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 17:30 น.
69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลจีนสั่งโรงเรียนจ่ายค่าปรับ 4 หมื่น หลังเปิด “หนังผี” ในห้องเรียน ทำเด็กป่วยทางจิต

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
กันจอมพลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้งาน 7 โครงการ

กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ธรรมนัส “รักชนก” จี้ 2 ปีงาบกษ.ไปกี่โครงการ ?

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
เปิดวาร์ป &quot;โฟม&quot; สาวสวยเจ้าของภาพที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปฯ หาคู่ เผยไม่เคยรู้จักคู่กรณี แนะวิธีป้องกันภาพถูกแอบอ้าง

เปิดวาร์ปแซ่บ ‘”น้องโฟม” เจ้าของภาพสวยใน โหนกระแส ยืนยันถูก “พลอย” แอบอ้าง ไม่เคยรู้จักกัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button