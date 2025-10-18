รพ.ปลายพระยา แจงปมญาติผู้ป่วยขวางรถพยาบาล ทำหญิงวัย 69 ป่วยหลอดเลือดหัวใจดับ
กรณีแถลงการณ์ของโรงพยาบาลปลายพระยา ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีญาติผู้ป่วยนำรถจอดกีดขวางรถพยาบาลจนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้
โรงพยาบาลปลายพระยาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และมีภาวะการหายใจล้มเหลว เข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลปลายพระยา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โรงพยาบาลปลายพระยา ขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 23.10 น. ภายในห้องฉุกเฉินโซนผู้ป่วยวิกฤต เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์-พนักงานเปลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกําลังให้การช่วยเหลือและช่วยชีวิต “ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” และมีภาวะการหายใจล้มเหลวซึ่งต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ
ต่อมามีการย้ายผู้ป่วยเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพการรักษาที่สูงกว่า
เวลา 23.15 น. รถกระบะ4ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำตาล คันที่จอดปิดท้ายรถพยาบาลนําส่งผู้ป่วยหญิงวัย 69 ปี รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง มีอาการเวียนศีรษะตาลาย ญาติเข็นผู้ป่วยหญิงรายนั้นเข้าห้องฉุกเฉินเองและได้พบกับพยาบาลหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉิน ซึ่งกําลังจัดเตรียมเอกสารและประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปรพ.กระบี่อยู่ และพยาบาลหัวหน้าเวรได้อธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบว่า ขณะนี้มีคนไข้อาการหนักกําลังเตรียมส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ให้รอสักครู่และให้ญาติเข็นผู้ป่วยไปนอนบนเตียง
จากนั้นพยาบาลหัวหน้าเวรเข้าไปซักประวัติและประเมินอาการผู้ป่วยที่เตียง แต่ญาติก็ยังโวยวายเรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมารดาของตน
เวลา 23.16 น.ขณะเคลื่อนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อขึ้นรถพยาบาลพบว่า มีรถกระบะ 4 ประตูยี่ห้อโตโยต้า สีน้้ำตาลจอดกีดขวางปิดท้ายรถพยาบาลทําให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้ หลังจากนั้นพยาบาลได้แจ้งให้เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวมาเลื่อนรถออก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือโดนทันที
เจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวได้กล่าวเอะอะโวยวายเสียงดัง ! ด้วยท่าทีที่โมโห เรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาบริการมารดาตนเอง ขณะเดียวกันญาติของผู้ป่วยวิกฤตที่กําลังจะส่งต่อได้ร้องไห้พร้อมนั่งทรุดลงกับพื้นและยกมือไหว้ ร้องขอให้เจ้าของรถกระบะช่วยเลื่อนรถออก แต่ยังคงมีปากเสียงเอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยบริเวณท้ายรถนําส่งผู้ป่วยต่อเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นถึงจะเดินไปเลื่อนรถกระบะของตนออก เจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่ได้
การกระทําของเจ้าของรถกระบะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตโดยด่วน ! ซึ่งสุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิต
ส่วนผู้ป่วยที่เป็นญาติเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าว แพทย์ได้ทําการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินจนอาการทุเลาและให้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน
โรงพยาบาลปลายพระยาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวต่อการจากไปของผู้ป่วย และขอยืนยันว่า ได้ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพตลอดระยะเวลาการดูและผู้ป่วย โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่.
