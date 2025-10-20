ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าร้อน! หญิงชราด่าหญิงท้องบนรถไฟฟ้า ไม่ยอมลุกให้นั่ง ลั่น ‘อย่ามีลูกเลยแบบนี้’

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 13:55 น.
77

ศึกเดือดบนรถไฟฟ้า เกิดเหตุหญิงชราปะทะคารมกับหญิงท้อง โดยหญิงชราตำหนิเธอว่าไม่ยอมลุกให้นั่ง ลั่น อย่าให้มีลูกแบบนี้เลย

เกิดเหตุการณ์ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน เมื่อเว็บไซต์ ETtoday รายงานถึงเหตุการณ์ขัดแย้งบนรถไฟฟ้า หลังหญิงชรารายหนึ่งได้ขอให้หญิงอีกรายซึ่งกำลังตั้งท้องสละที่นั่งพิเศษ แต่เธอปฏิเสธ จึงถูกต่อว่าอย่างรุนแรง

ในคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน แสดงให้เห็นหญิงชรารายหนึ่งถือถุงหลายใบ ถามหญิงตั้งครรภ์ที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งพิเศษ โดยขอให้เธอลุกให้ชายชราอีกคนนั่ง

หญิงตั้งครรภ์เงยหน้าขึ้นมาปฏิเสธอย่างสุภาพว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ และมีอาการเจ็บเข่า จึงไม่สามารถลุกให้ได้ เมื่อไม่ได้ผล หญิงชราจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เด็กที่นั่งอยู่ข้างๆ หญิงตั้งครรภ์แทน

เมื่อหญิงตั้งครรภ์รู้สึกไม่พอใจที่ถูกจงใจหาเรื่อง จึงถามกลับไปว่า ทำไมไม่ไปขอที่นั่งอื่น ซึ่งหญิงชราอ้างว่าที่อื่นเต็ม หญิงตั้งครรภ์จึงถามกลับอย่างมีชั้นเชิงว่า “แล้วตรงนี้มีที่นั่งว่างไหม?”

เมื่อถูกถามเช่นนั้น หญิงชราก็โกรธมากและพูดประชดประชันว่า “ถ้าเธอมีสำนึกบ้าง เธอก็น่าจะรู้” พร้อมกับตำหนิหญิงตั้งครรภ์อย่างรุนแรงว่า “อย่ามีลูกอีกเลย เธอสอนลูกตัวเองไม่ได้หรอก”

หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์หญิงชราอย่างหนัก โดยส่วนใหญ่มองว่าหญิงท้องมีสิทธิ์ที่จะนั่งตามเดิม เพราะที่นั่งดังกล่าวเป็นที่นั่งสำรองพิเศษ และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นชาวเน็ตจากประเด็นนี้

“ที่นั่งสำรองพิเศษ คือที่นั่งสำหรับผู้มีความจำเป็น ทั้งเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนป่วย”

“หญิงตั้งครรภ์มีสิทธิ์นั่งเต็มที่ และหญิงชราไม่มีสิทธิ์สั่งให้ใครลุก”

“คำพูดของเธอใจร้ายเกินไป ว่าคนอื่นว่าสอนลูกไม่ได้ ในขณะที่ตัวเองเหมือนไม่ได้ถูกสอนมา”

“ไม่ใช่ว่าคนแก่เป็นคนไม่ดี แต่คนไม่ดีดันเป็นคนแก่”

อ้างอิง : 1

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พบเด็ก 7 คนในบ้านสุดอนาถ ถูกพ่อแม่จับขังลืม ไร้อาหาร ไร้น้ำ-ไฟ พื้นชุ่มอุจจาระทั้งบ้าน ข่าวต่างประเทศ

พบเด็ก 7 คนในบ้านสุดอนาถ ถูกพ่อแม่จับขังลืม ไร้อาหาร ไร้น้ำ-ไฟ พื้นชุ่มอุจจาระทั้งบ้าน

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.เวียดนามรวบหญิงวัย 34 ปี ยกแก๊งโจ๋ใช้มีดยาวบุกฟันอริคาห้องเช่า เจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าร้อน! หญิงชราด่าหญิงท้องบนรถไฟฟ้า ไม่ยอมลุกให้นั่ง ลั่น ‘อย่ามีลูกเลยแบบนี้’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งโรงเรียนจ่ายค่าปรับ 4 หมื่น หลังเปิด “หนังผี” ในห้องเรียน ทำเด็กป่วยทางจิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้งาน 7 โครงการ ข่าวอาชญากรรม

กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ธรรมนัส “รักชนก” จี้ 2 ปีงาบกษ.ไปกี่โครงการ ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ลาออกราชการ ข่าวการเมือง

ไขก๊อกฟ้าผ่า ! นพ.สสจ.เมืองคอน หลังถูกสั่งย้าย หลุดต้นตอลือหนักคำสั่งผู้ใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;โฟม&quot; สาวสวยเจ้าของภาพที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปฯ หาคู่ เผยไม่เคยรู้จักคู่กรณี แนะวิธีป้องกันภาพถูกแอบอ้าง ข่าว

เปิดวาร์ปแซ่บ ‘”น้องโฟม” เจ้าของภาพสวยใน โหนกระแส ยืนยันถูก “พลอย” แอบอ้าง ไม่เคยรู้จักกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ไม่ถึงวัน! “คนละครึ่งพลัส” สิทธิเต็มแล้ว หลังคนแห่ลงทะเบียน เกลี้ยงภายใน 10 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้เผยผลชันสูตร ศพน.ศ.ที่เสียชีวิตในกัมพูชา ไม่พบร่องรอยถูกตัดอวัยวะภายใน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อยู่ได้เพราะ &quot;บุญเก่า&quot; หมอเล่า รพ. ยอมดึงเงินสิทธิ์เบิกได้ อุ้ม &quot;บัตรทอง&quot; หวั่นกรรมตกที่ประชาชน ข่าว

อยู่ได้เพราะ “บุญเก่า” หมอเล่า รพ. ยอมดึงเงินสิทธิ์เบิกได้ อุ้ม “บัตรทอง” หวั่นกรรมตกที่ประชาชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Roblox ล่มทั่วโลก คาดโดนหางเลขเซิร์ฟเวอร์ AWS ในปัญหา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่พลัสได้ 2400 เสียภาษี ข่าว

สาวโวยจ่าย “ประกันสังคม” เท่ากับเสียภาษี แต่ได้คนละครึ่งพลัสแค่ 2000 ความจริงทำเงิบ!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดนาป่าพงจัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปีเมื่อ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการถ่ายทอดสดตลอดงาน ด้านนักเสี่ยงโชคแห่ตีเลขจากวัน-เวลาจัดงาน และเลขที่ปรากฏบนป้ายประชาสัมพันธ์ Line News

สาธุชนร่วมงานคึกคัก “พิธีถวายกฐิน” วัดนาป่าพง 2568 คอหวยไม่พลาดส่องเลขดัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โดม ปกรณ์&quot; สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนที่บาร์ บันเทิง

“โดม ปกรณ์” สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนในบาร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอแล้ว “สมปอง” หายตัวปริศนา พลัดหลงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Canva ล่ม โหลดงานไม่ได้ สายออกแบบ-กราฟิก เดือดร้อนถ้วนหน้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

กรรชัย เผยคุย ไอซ์ รักชนก จับตามาโหนกระแส ลุ้นกล้าจี้ อนุทิน-ธรรมนัส แค่ไหน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้ เศรษฐกิจ

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน ‘กรรมกรข่าว’ จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที ชัชชาติ เช็กถนนสามเสนทรุด ถมดินสูง-เดินข้ามได้ อัปเดตแผนรื้อสน.ต่อเนื่อง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 13:55 น.
77
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กันจอมพลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้งาน 7 โครงการ

กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ธรรมนัส “รักชนก” จี้ 2 ปีงาบกษ.ไปกี่โครงการ ?

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ลาออกราชการ

ไขก๊อกฟ้าผ่า ! นพ.สสจ.เมืองคอน หลังถูกสั่งย้าย หลุดต้นตอลือหนักคำสั่งผู้ใหญ่

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
เปิดวาร์ป &quot;โฟม&quot; สาวสวยเจ้าของภาพที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปฯ หาคู่ เผยไม่เคยรู้จักคู่กรณี แนะวิธีป้องกันภาพถูกแอบอ้าง

เปิดวาร์ปแซ่บ ‘”น้องโฟม” เจ้าของภาพสวยใน โหนกระแส ยืนยันถูก “พลอย” แอบอ้าง ไม่เคยรู้จักกัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button