ดราม่าร้อน! หญิงชราด่าหญิงท้องบนรถไฟฟ้า ไม่ยอมลุกให้นั่ง ลั่น ‘อย่ามีลูกเลยแบบนี้’
ศึกเดือดบนรถไฟฟ้า เกิดเหตุหญิงชราปะทะคารมกับหญิงท้อง โดยหญิงชราตำหนิเธอว่าไม่ยอมลุกให้นั่ง ลั่น อย่าให้มีลูกแบบนี้เลย
เกิดเหตุการณ์ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน เมื่อเว็บไซต์ ETtoday รายงานถึงเหตุการณ์ขัดแย้งบนรถไฟฟ้า หลังหญิงชรารายหนึ่งได้ขอให้หญิงอีกรายซึ่งกำลังตั้งท้องสละที่นั่งพิเศษ แต่เธอปฏิเสธ จึงถูกต่อว่าอย่างรุนแรง
ในคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน แสดงให้เห็นหญิงชรารายหนึ่งถือถุงหลายใบ ถามหญิงตั้งครรภ์ที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งพิเศษ โดยขอให้เธอลุกให้ชายชราอีกคนนั่ง
หญิงตั้งครรภ์เงยหน้าขึ้นมาปฏิเสธอย่างสุภาพว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ และมีอาการเจ็บเข่า จึงไม่สามารถลุกให้ได้ เมื่อไม่ได้ผล หญิงชราจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เด็กที่นั่งอยู่ข้างๆ หญิงตั้งครรภ์แทน
เมื่อหญิงตั้งครรภ์รู้สึกไม่พอใจที่ถูกจงใจหาเรื่อง จึงถามกลับไปว่า ทำไมไม่ไปขอที่นั่งอื่น ซึ่งหญิงชราอ้างว่าที่อื่นเต็ม หญิงตั้งครรภ์จึงถามกลับอย่างมีชั้นเชิงว่า “แล้วตรงนี้มีที่นั่งว่างไหม?”
เมื่อถูกถามเช่นนั้น หญิงชราก็โกรธมากและพูดประชดประชันว่า “ถ้าเธอมีสำนึกบ้าง เธอก็น่าจะรู้” พร้อมกับตำหนิหญิงตั้งครรภ์อย่างรุนแรงว่า “อย่ามีลูกอีกเลย เธอสอนลูกตัวเองไม่ได้หรอก”
หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์หญิงชราอย่างหนัก โดยส่วนใหญ่มองว่าหญิงท้องมีสิทธิ์ที่จะนั่งตามเดิม เพราะที่นั่งดังกล่าวเป็นที่นั่งสำรองพิเศษ และนี่คือส่วนหนึ่งของความเห็นชาวเน็ตจากประเด็นนี้
“ที่นั่งสำรองพิเศษ คือที่นั่งสำหรับผู้มีความจำเป็น ทั้งเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนป่วย”
“หญิงตั้งครรภ์มีสิทธิ์นั่งเต็มที่ และหญิงชราไม่มีสิทธิ์สั่งให้ใครลุก”
“คำพูดของเธอใจร้ายเกินไป ว่าคนอื่นว่าสอนลูกไม่ได้ ในขณะที่ตัวเองเหมือนไม่ได้ถูกสอนมา”
“ไม่ใช่ว่าคนแก่เป็นคนไม่ดี แต่คนไม่ดีดันเป็นคนแก่”
