ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 12:40 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 11:59 น.
OpenAI ประกาศเปิดตัว ChatGPT Go ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นแผนสมาชิก แบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ชาวไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยที่สุดอย่าง GPT-5 ได้ในราคาที่ย่อมเยาเพียง 259 บาทต่อเดือน

โอเพ่นเอไอหวังขยายตลาดสู่ 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย หลังจากประสบความสำเร็จในการนำร่องที่ประเทศอินเดียก่อนหน้านี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงสามารถเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น

ChatGPT Go มีอะไรใหม่บ้าง?

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนใช้งานฟรี ChatGPT Go มอบความสามารถที่เหนือกว่าในหลายด้าน ขับเคลื่อนด้วยโมเดล GPT-5 รุ่นที่ทันสมัยที่สุดของ OpenAI ทำให้การตอบสนองรวดเร็ว เข้าใจภาษาไทยได้ดี และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

  • ขีดจำกัดการส่งข้อความเพิ่มขึ้น 10 เท่า สามารถสนทนาและสั่งงานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าเดิม
  • สร้างภาพได้มากขึ้น 10 เท่า ขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานภาพด้วย AI
  • อัปโหลดไฟล์ได้มากขึ้น 10 เท่า รองรับการวิเคราะห์ สรุป หรือทำงานกับไฟล์เอกสารและรูปภาพได้ในปริมาณที่สูงขึ้น
  • หน่วยความจำยาวนานขึ้น 2 เท่า ทำให้ ChatGPT สามารถจดจำบริบทการสนทนาก่อนหน้าได้ดียิ่งขึ้น ตอบกลับได้ต่อเนื่องและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

เหมาะกับใคร?

ChatGPT Go เป็นทางเลือกที่อยู่ระหว่างแผนใช้งานฟรีกับแผน Plus (ราคา 699 บาท/เดือน) เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน นักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงานที่ต้องการใช้ฟีเจอร์ระดับสูง เช่น การสร้างภาพ อัปโหลดไฟล์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล หรือต้องการความสามารถของ AI ในการช่วยเขียนบทความ แปลภาษา สร้างสคริปต์ หรือให้คำแนะนำต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายในราคาที่สูงเท่าแผน Plus

วิธีสมัครใช้งาน ChatGPT Go

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ chat.openai.com หรือแอปพลิเคชัน ChatGPT บนมือถือ ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยเลือกอัปเกรดแผนบริการเป็น “ChatGPT Go” และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือผ่าน App Store และ Play Store ได้โดยตรง

นิค เทอเล่ย์ รองประธานและหัวหน้าบริษัท ChatGPT กล่าวว่า ผู้คนหลายล้านคนในประเทศไทยหันมาใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การเปิดตัว ChatGPT Go จะทำให้เทคโนโลยี AI เข้าถึงง่ายขึ้นในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากมัน

