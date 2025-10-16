หลุดมาแล้ว! วันวางจำหน่าย “PS6” ที่เกมเมอร์สรอคอย จับตาจ่อเปิดศึกชน “Xbox” รุ่นใหม่พร้อมกัน!

ว่าไงพวกเรา! สำหรับเกมเมอร์รุ่นเก๋าอย่างเราๆ ที่เติบโตมากับเสียงบูทเครื่องของเพลย์สเตชั่นหนึ่ง (PlayStation 1) ข่าวคราวของเครื่องคอนโซลเจเนอเรชันใหม่มันช่างทำให้หัวใจเต้นแรงเสมอ และวันนี้ (16 ต.ค.) มีข่าวหลุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาเม้าท์ให้ฟัง บอกเลยว่า นี่คือเรื่องใหญ่!
แม้ว่าทางบริษัทโซนี่กรุ๊ปคอร์ปอเรชัน (Sony) จะยังคงปากแข็งไม่ยอมพูดอะไรออกมา แต่ล่าสุดสื่อต่างประเทศอ้างว่า มีข่าวลือหนาหูจากแหล่งข่าววงในที่เชื่อถือได้ ออกมาแย้มๆ แล้วว่าเราอาจจะได้เห็นเพลย์สเตชั่น 6 (PlayStation 6) กันเมื่อไหร่! และที่เด็ดกว่านั้น คือ มันอาจจะเปิดตัวมาเพื่อชนกับเอ็กซ์บ็อกซ์ (Xbox ) รุ่นใหม่ ที่ทรงพลังกว่าเดิมในเวลาเดียวกัน!
บทวิเคราะห์จากวงใน “เจาะลึกวันวางจำหน่าย”
หลายคนอาจจะยังจำความรู้สึกที่ได้จับจอยพีเอสไฟว์ (PS5) ครั้งแรก ! เมื่อฤศจิกายน 2020 ได้ดี และตอนนี้ดูเหมือนว่าเครื่องคอนโซลเจเนอเรชันต่อไป อาจจะมาไวกว่าที่เราคิด โดยมีแนวโน้มสูงว่าจะเปิดตัวในปี 2027
และล่าสุด เคปเลอร์แอลทู (KeplerL2) นักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังก็ได้ออกมาย้ำความเชื่อนี้ว่า “มันคือแผนที่วางไว้ (ที่จะเปิดตัว PS6 ในปี 2027) ตราบใดที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้ต้องเลื่อนออกไป”
การเปิดตัวในปี 2027 มันสมเหตุสมผลอย่างยิ่งเลยนะเพื่อนๆ เพราะถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของ Sony พวกเขามักจะทิ้งช่วงห่างระหว่างคอนโซลแต่ละรุ่นประมาณ 7 ปี พอดีเป๊ะ (PS4 ปี 2013 -> PS5 ปี 2020)
และที่สำคัญ มาร์ก เซอร์นี สถาปนิกผู้ออกแบบระบบของ PlayStation เอง ก็เพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนแบบมีเลศนัยว่า เขากำลังตื่นเต้นที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ “เครื่องคอนโซลในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”… เห็นมั้ยครับ “อีกไม่กี่ปี” มันช่างลงล็อกกับปี 2027 จริงๆ!
ย้อนรอยตำนานจากวันนั้นถึงวันนี้
สำหรับพวกเราที่อยู่มาทุกยุค มาย้อนความหลังกันหน่อยดีกว่า ว่าแต่ละเครื่องมันเปิดตัววันไหนกันบ้าง ?
- PlayStation – 3 ธันวาคม 1994 (ตำนานถาดเทา)
- PS One – 7 กรกฎาคม 2000
- PlayStation 2 – 4 มีนาคม 2000 (ราชาแห่งวงการ)
- PS2 Slimline – 29 ตุลาคม 2004
- PlayStation 3 – 11 พฤศจิกายน 2006
- PS3 Slim – 27 สิงหาคม 2009
- PS3 Super Slim – 25 กันยายน 2012
- PlayStation 4 – 15 พฤศจิกายน 2013
- PS4 Slim – 15 กันยายน 2016
- PS4 Pro – 10 พฤศจิกายน 2016
- PlayStation 5 – 12 พฤศจิกายน 2020 (ยุคแห่งความขาดแคลน)
- PS5 Slim – 10 พฤศจิกายน 2023
เอาล่ะครับเพื่อนๆ นี่คือทั้งหมดของข่าวหลุดล่าสุดที่ผมเอามาฝากกัน แล้วพวกคุณล่ะ คิดว่ายังไง? ปี 2027 มันเร็วไปมั้ย? หรือกำลังดี? อยากเห็นฟีเจอร์อะไรใหม่ๆ ใน PS6 กันบ้าง? คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลย! อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า “Game On!”.
ขอบคุณคลิป : @MooresLawIsDead
อ่านข่าววงการเกมเมอร์สวันนี้ 16 ตุลาคม 2025
- PS5 Pro เตรียมวางจำหน่ายในไทย วันที่ 7 พ.ย.นี้ ราคา 29,490 บาท
- ภาพบาดใจเกมเมอร์ หนุ่มโพสต์ภาพ PS5 สภาพเลอะโคลนจากน้ำท่วม สุดช้ำเพิ่งผ่อนหมด
- ดราม่าเดือด คลิปเปิดตัว PS5 Pro แฟนเกมไม่ปลื้ม แห่กด Dislike กระหน่ำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: