ลิฟท์ยี่ห้อไหนอัจฉริยะและนำเทรนด์ลิฟท์บ้านปี 2026
เรารวบรวม 5 รุ่นลิฟท์บ้านอัจฉริยะ น่าจับตาในปี 2026 ตั้งแต่ Cibes, ANTERA, ASCENDA, KITHARA และ GRAVITAL พร้อมสรุปเทรนด์สำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดลิฟท์ในไทย
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันนี้ลิฟท์บ้านไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องการขึ้น-ลงระหว่างชั้นอีกต่อไป แต่ต้องตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัย เทคโนโลยีอัจฉริยะ ลิฟท์อัจฉริยะ (Smart Lift) ที่เชื่อมต่อกับ Smart Home การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) และดีไซน์ที่กลมกลืนกับบ้านยุคใหม่
ทำไม “ลิฟท์อัจฉริยะ” จึงเป็นเทรนด์สำคัญในปี 2026
ตามรายงานจาก GlobeNewswire ตลาดลิฟท์บ้านทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 2.23 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 และคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตรา CAGR 9.3% ไปจนถึงปี 2030 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือเทคโนโลยี Smart Home และความต้องการลิฟท์บ้านที่ไม่ต้องขุดบ่อ (Pitless Lift)
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Future Market Insights ยังชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั่วโลกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เจ้าของบ้านและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เร่งลงทุนในการติดตั้งลิฟท์ เพื่อรองรับแนวคิด Aging-in-place ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุอาศัยในบ้านเดิมได้อย่างอิสระ โดยในช่วงปี 2026-2036 ตลาดจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการนำ AI มาใช้ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การพัฒนาระบบที่ประหยัดพลังงาน และการเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะอย่างไร้รอยต่อ
5 รุ่นลิฟท์บ้านอัจฉริยะบ้านปี 2026
1. Cibes Air 2 ลิฟท์บ้านรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Cibes Lift
Cibes Air 2 ลิฟท์บ้านอัจฉริยะ ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรูที่ผสานเทคโนโลยีและดีไซน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว มาพร้อมเทคโนโลยี EcoSilent 2.0 ที่ช่วยให้การทำงานเงียบขึ้น พร้อมตอบโจทย์เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Safety Edge Lights ไฟขอบนิรภัยที่โอบล้อมรอบพื้นที่ใช้งาน ช่วยเสริมความปลอดภัยในทุกครั้งที่ขึ้น-ลงลิฟท์ พร้อมเพิ่มมิติของแสงให้ลิฟท์ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น
ภายในห้องโดยสารยังสามารถปรับโทนแสงได้ผ่านแผงควบคุม ตั้งแต่ 2700K แสงโทนอุ่นนุ่มนวล ไปจนถึง 6500K แสงขาวคมชัด เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านฟังก์ชัน แต่ยังช่วยให้ลิฟท์กลายเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์บ้านได้อย่างกลมกลืนและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
และที่สำคัญ Cibes Lift นั้นยังเป็นผู้นำด้านลิฟท์ขนาดเล็กและลิฟท์บ้าน ลิฟท์แบรนด์สวีเดน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 79 ปี ตั้งแต่ปี 2490 ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีลิฟท์ที่ล้ำสมัยอยู่เสมอ ลิฟท์ความปลอดภัยสูงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยการติดตั้งลิฟท์กว่า 70,000 ตัว ปัจจุบันมี 4 สาขาในไทยนั่นคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ตและอุดรธานี เพื่อการติดตั้งและบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกภาคได้อย่างรวดเร็ว
2. ANTERA Z85
ANTERA Lift เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ลิฟท์บ้านอัจฉริยะ ที่มุ่งนี้การออกแบบให้ลิฟท์บ้านเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายในบ้าน โดยเราเสนอรุ่น ANTERA Z85 ลิฟท์แบบแพลตฟอร์ม High Wall ความสูง 2,100 มม. สุดหรู มาพร้อมเทคโนโลยี Ultra Ecosilent Generation 5 และมอเตอร์ PMSM ใหม่ล่าสุด มาพร้อมประตู Saloon Door ให้ความหรูหรา มีกระจกแบบ 3 ด้านและปล่องลิฟท์ใช้สีฝุ่นแบบพรีเมียมพาวเดอร์โค้ดจากประเทศออสเตรีย แผงปุ่มกดลิฟท์ระบบสัมผัสแบบ Ultra Smart Control Panels ขนาด 15.6 นิ้ว ที่ใช้งานง่ายและดีไซน์หรูหราแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร เลือกวิดีโอพื้นหลังบนหน้าจอลิฟท์ ระบบล็อคอัจฉริยะ นอกจากนี้ผนังลิฟท์ของ ANTERA Z85 ทำจากไม้แกะสลักผ่านกระบวนการ Carbonization ตาม Concept “Masterpiece of Nature” อย่างแท้จริง
3. ASCENDA Minivator Size XL
ลิฟท์ ASCENDA Lift ขนาดใหญ่พิเศษ (Size XL) ลิฟท์ในเครือของ Cibes Lift Group ที่มีกระจกรอบด้านเหมาะกับใช้ภายในบ้าน ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับ 4-5 คน สามารถนำรถวีลแชร์ได้ทุกขนาด เข้ามาได้ห้องโดยสารได้ มาพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่างครบครัน นอกจากนี้มีบานประตูเข้า-ออก 2 ทาง ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวกอย่างมาก ลิฟท์ Ascenda ติดตั้งง่ายภายใน 5-7 วัน ไม่กระทบโครงสร้างของบ้าน ไม่ต้องขุดบ่อลิฟท์ และใช้พื้นที่ประหยัดอย่างมาก Ascenda Lift ได้รับรางวัล iF Design Award 2025 ด้าน Building Technology ที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างลงตัวสำหรับบ้าน 2 ชั้นโดยเฉพาะ
สำหรับ Ascenda Lift มาพร้อมกับ Application ใน Concept “Smart Mobility” โดยสามารถตรวจสอบสถานะลิฟท์ และสั่งการลิฟท์ผ่านมือถือได้อย่างสะดวก ตลอดจนสามารถดูการใช้งานของลิฟท์ได้ตลอดเวลา ใครที่มีลิฟท์ Ascenda สามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่นี่
4. KITHARA Pro Max
KITHARA PRO MAX ลิฟท์บ้านอัจฉริยะระดับ Luxury ที่ออกแบบมาสำหรับบ้าน Smart Home ยุคใหม่ โดดเด่นด้วยดีไซน์แผงด้านหลังพร้อมไฟ LiT RGBW อันเป็นเอกลักษณ์ โดยผสมผสานสีสัน รูปทรง และลวดลายที่หลากหลาย สามารถเปลี่ยนสีได้ตามจังหวะดนตรี เพื่อสร้างสุนทรียศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวที่ปรับแต่งได้ด้วย Nano Leaf Applications ทำให้ลิฟท์ของคุณกลายเป็น Smart Lift ได้อย่างแต่จริงนั่นคือ ลิฟท์มาพร้อมหน้าจอควบคุมขนาด 27 นิ้วรองรับการสั่งงานด้วยเสียง และระบบสแกนใบหน้าสำหรับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
5. GRAVITAL Retro
Gravital Retro ลิฟท์บ้านที่ผสานเทคโนโลยีและความอัจฉริยะเพื่อการใช้งานในบ้านยุคใหม่อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Steel Belt Drive ซึ่งคล้ายกับลิฟท์ระบบสลิง แต่ใช้สายพานเหล็กแทนลวดสลิงหรือสายเคเบิลที่พัฒนามาเพื่อบ้านโดยเฉพาะ ช่วยให้ลิฟท์เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าระบบสลิงที่ใช้สายเคเบิลทั่วไป ลิฟท์เชื่อมต่อกับ Gravital Control Center (GCC) เพื่อมอนิเตอร์การทำงานของลิฟท์อย่างต่อเนื่องแบบ one-way monitoring ช่วยให้สามารถตรวจจับความผิดปกติล่วงหน้า และรองรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทรนด์ลิฟท์บ้านปี 2026 ในประเทศไทยกำลังไปในทิศทางไหน
รายงานจาก TDRI (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และคาดว่าเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) จะขยายตัวถึง 3.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2033 การออกแบบบ้านตามหลัก Universal Design จึงกลายเป็นมาตรฐานสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้ และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่าย
ตลาดลิฟท์บ้านในไทยเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่ผู้บริโภคยุค 2026 ให้ความสำคัญกับลิฟท์บ้าน ไม่ใช่แค่ “ขึ้น-ลงได้” อีกต่อไป แต่ครอบคลุมถึงความปลอดภัย การบำรุงรักษาที่ง่าย ประสิทธิภาพ และดีไซน์ที่กลมกลืนกับบ้าน
สรุปทิศทางของลิฟท์บ้านได้ดังนี้
- Safety Excellence: ระบบความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก เช่น มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป EN81-41 สำหรับลิฟท์แบบแพลตฟอร์ม (Platform Lift)
- AI & Predictive Trust: ในยุคที่เทคโนโลยี IoT ครอบคลุมทุกพื้นที่ ความคาดหวังต่อบริการหลังการขายจึงไม่ใช่แค่การ “รอซ่อมเมื่อเสีย” แต่ต้องมีการ “ป้องกันก่อนเกิดปัญหา” ระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ที่แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของบ้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพัง
- Seamless Integration: ลิฟท์บ้านแบบไม่ต้องขุดบ่อและลิฟท์แบบไม่มีห้องเครื่อง (Machine Room-less Lift) เช่น ลิฟท์บ้านระบบสกรู กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย ไม่กระทบโครงสร้างบ้านเดิม
ในมุมของการตัดสินใจเลือกแบรนด์ ลิฟท์บ้านอัจฉริยะจึงไม่ควรถูกพิจารณาเพียงจากฟีเจอร์หรือราคาเท่านั้น แต่ควรมองถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาวด้วย สอดคล้องกับมุมมองของคุณสคราญทิพย์ พึ่งทอง Country Manager ของ Cibes Lift Thailand ที่กล่าวว่า “การเลือกลิฟท์บ้านที่ดี ไม่ใช่เพียงเลือกจากราคา แต่คือการเลือกแบรนด์ที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ทั้งด้านมาตรฐาน ความปลอดภัย และบริการหลังการขายในระยะยาว”
ลิฟท์บ้านอัจฉริยะในปี 2026 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการอยู่อาศัยยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับทั้งความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการใช้ชีวิตระยะยาวของคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI Predictive Maintenance, ระบบลิฟท์แบบไม่มีบ่อ หรือดีไซน์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ดังนั้น การเลือกลิฟท์บ้านที่เหมาะที่สุดจึงควรพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยและความต้องการใช้งานของบ้านในระยะยาวเป็นสำคัญ
