นาทีเดือด หนุ่ม กรรชัย ถึงกับไหว้ขอ เบรก ทนายตั้ม “อย่าเพิ่งพูดได้ไหม”
สุดตึงเครียด! หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถึงกับต้องออกโรง ยกมือไหว้ห้ามทัพ “เม พรีมายา ปะทะคารม ทนายตั้ม กลางโหนกระแส วอนทนาย อย่าเพิ่งพูดได้ไหม…ตอนนี้มีคนด่าทนายเยอะมาก
กลายเป็นประเด็นร้อนระอุส่งท้ายรายการ โหนกระแส วันนี้ (6 ต.ค. 68) ในตอนที่ชื่อว่า “เมย์จ๋าฟังหมอนะ ทีมทองแท้ขอพูดบ้าง” หลังจากที่ ทนายตั้ม ทนายของ ญาญ่า ฝั่งคลินิกคู่กรณี เม พรีมายา ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะคารมกันอย่างดุเดือด จนพิธีกรอย่าง หนุ่ม กรรชัย ต้องออกโรงห้ามทัพด้วยตัวเอง
เมื่อ เม พรีมายา ได้โฟนอินเข้ามาเพื่อพูดคุยกับ คุณญาญ่า หุ้นส่วนคลินิก แต่การสนทนากลับถูกขัดจังหวะโดยทนายความของฝั่งคุณญาญ่าอยู่ตลอดเวลา กระทั่ง เม พรีมายา พูดขึ้นมาว่า “ทนายหยุดพูดก่อน หนูต้องการฟังหุ้นส่วนหนู ทนายดำเนินรายการไปแล้ว 80%” ฝั่งทนายตั้สวนกลับมาว่า “อ้าวเม ผมก็รู้จักคุณ พูดจาดี ๆ”
เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียด หนุ่ม กรรชัย จึงต้องทำหน้าที่พิธีกรควบคุมรายการ โดยกล่าวกับทนายความว่า “ขออนุญาตทนายอย่าเพิ่งพูดได้มั้ย??… คือตอนนี้มีคนด่าทนายเยอะมาก ผมอยากให้เขาสองคนคุยกัน พอทนายแทรกเรื่องมันจะไม่จบ ขอร้องจริง ๆ ครับ”
คำพูดดังกล่าวของหนุ่ม กรรชัย กลายเป็นไวรัลทันที โดยเพจดังอย่าง “ท่านเปา” ได้นำมาแชร์ต่อ พร้อมแคปชั่นชวนติดตาม
