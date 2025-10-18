ไอซ์ รักชนก ฟาดข้อมูลเดือด เอี่ยวธุรกิจ “กัน จอมพลัง“ สถิติเดือนเดียว ขอบริจาคร่วม 100 โพสต์
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน โพสต์โต้ดราม่า กัน จอมพลัง หลังเจอทัวร์ลงมา 3 วัน ตั้งแต่ออกมาแตะประเด็นนักช่วยสู้เปิดรับบริจาค ซี้ปึก! ธรรมนัส
จากกรณีนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ออกมาเปิดประเด็นวิวาทะกับ สส.ไอซ์ รักชนก พรรคประชาชน จากประเด็นสืบเนื่องที่ฝ่ายแรกตัดพ้อ “การเมืองสกปรก” หลังเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้รายได้ 600,000 บาท สูญหายไปในพริบตา และอดนำไปชวยบ้านที่ลำบาก แต่ต่อมาฝั่งตัวแทนสส.หญิง ตั้งคำถามถึงเงินบริจาคที่ “กัน จอมพลัง” เคยป่าวประกาศเปิดรับโอนและช่วยสู้มาหลายคำรบน่าจะพอนำไปชดเชยรายได้ในส่วนนี้
รวมถึงประเด็นเกมการเมืองสะอาดน้อยนั้น รักชนก ศรีนอก ยังเแนะว่าจริงๆ แล้ว กัน จอมพลัง ก็น่าจะลองไปปรึกษากับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ คนปัจจุบันดูเพราะยน่าจะช่วยเหลือได้ไม่น้อยเช่นกัน และด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาติดๆ นายไผ่ ลิกค์” สส.กำแพงเพชร และเลขาพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ตัวเองนั้นรู้จักกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม มา 20 ปี ตลอดเวลาทำงานร่วมกันและรวมถึงนอกเวลาทำงานด้วย ตัวเองมั่นใจว่า ท่านรองนายกฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวจ้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่นอน
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก เขียนเนื้อหาร่าวยาวพาดพิง กัน จอมพลัง หรือ “นายกัณฐัศว์” อีกครั้ง หลังจากเธอโดนทัวร์ลงมา 3 วันติดต่อกัน โดยระบุว่า 1. คุณกันบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง ตัดพ้อ “แค่ผมรู้จักใคร คนที่ไม่ชอบคนเหล่านั้นต้องเกลียดผมด้วยเหรอ เกี่ยวอะไรกับผมล่ะ” ความขัดแย้งทางด้านการเมือง ถ้านักการเมืองจะไม่ชอบกันหรือมีปัญหากันก็วอนขออย่าดึงตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ยุ่งการเมือง
คำตอบ : อ้างอิงจากเนื้อหาของสำนักข่าวอิศราเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ “กัน จอมพลัง”
- ส่องธุรกิจ กัน จอมพลัง ในเงาธรรมนัส 2 บ.ขายหวยรายได้ 60 ล.–เปิดรปภ.อีกแห่ง
- บริษัทกัน จอมพลัง รับงาน ก.เกษตรฯ 5 สัญญา ยุค ‘ธรรมนัส – นฤมล’
- เจาะ บ.กัน จอมพลัง ยื่นแก้ไขวัตถุประสงค์ 2 ครั้ง ก่อนรับงาน ก.เกษตรฯ 5 สัญญา
- เปิดโฉมที่ตั้งบริษัทกันจอมพลัง ได้งานพีอาร์ 6 สัญญา -ใช้รับของบริจาคด้วย – รอชี้แจง
- ธรรมนัสเดินหนี -นฤมล ให้ไปถามอธิบดี! บ.กัน จอมพลัง ได้งานเจาะจง 5 ส.ก.เกษตรฯ
- อธิบดีประมง แจงเจาะจงจ้าง บ.กัน จอมพลัง จัดอีเวนท์ ดูความเหมาะสม-ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
- เปิดใจ กัน จอมพลัง ได้งานรัฐไม่มีอะไรพิเศษ-รู้จักนักการเมืองหลายคนไม่ใช่แค่ ธรรมนัส
- ดูชัดๆประกาศกรมประมงจ้างเฉพาะเจาะจง บ.กัน จอมพลัง จัดอีเวนต์ 2 งาน 994,672 บ.
- ดูให้ครบ! ประกาศ 3 หน่วยงาน จ้างเจาะจง บ.กัน จอมพลัง จัดอีเวนต์ 3 สัญญา 1.4 ล้าน
- กัน จอมพลัง ลาออก กก.-โอนหุ้น บ.จัดอีเวนต์งานรัฐ-ย้ายที่ตั้ง 1 แห่งไปตึกชินวัตร
ถึงบรรทัดนี้ สส.ไอซ์ รักชนก ระบุ ถ้าดิฉันเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวง แล้วคนสนิทได้งานแบบเฉพาะเจาะจงในกระทรวงที่ดิฉันดูแล คุณยังคิดว่าเป็นเรื่องปกติไหม? ใช่ อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เพราะคดีใน ปปช จำนวนมากที่ส่อทุรจิตเอื้อประโยชน์ให้พวกฟ้องส่วนใหญ่ ก็ทำถูกต้องตามระเบียบตามกฏหมายทุกประการ ยกเว้นโดนจับได้แต่ถ้าแบคใหญ่ยังไงก็รอด
ซึ่งดิฉันสงสัยว่า ไม่ยุ่งการเมือง แต่กลับได้รับโครงการจากกระทรวงเกษตรเยอะมากๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่ตั้งราคาหนีการประมูล เท่านั้นไม่พอคุณกันยังมีโอกาสได้ใช้ฮอลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตร ไปดำเนินภาระกิจฮีโร่ตามใจ ดิฉันเชื่อว่านักบุญ นักมูลนิธิทั่วทั้งประเทศ ไม่มีใครโชคดีเท่าคุณกันที่ได้รับทั้งโครงการไปสร้างตัว ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรรัฐฟรีๆ จากกระทรวงเกษตร ซึ่งใครๆก็รู้ ไม่ว่าชื่อใครจะเป็นรัฐมนตรีแต่ตัวจริงคือคุณธรรมนัสทั้งนั้น ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มาจากเงินภาษีเช่นนี้ จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไร?
ปากบอกว่าการเมืองสกปรก ไม่ยุ่งการเมือง อย่าลากไปเกี่ยว แต่ชี้นำให้ผู้ติดตามผู้สนับสนุนเกลียด กลัว ต่อต้านนักการเมืองอีกกลุ่มนึง กลับกันคุณกันก็ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองอย่างคุณธรรมนัสที่ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเรื่อง ความซื่อสัตย์ ใจซื่อ มือสะอาด ไม่เคยยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการจากกระทรวงเกษตรที่คุณกันได้ไปมันก็ภาษีประชาชนทั้งนั้น
อีกทั้งคุณกันไปร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมบ่อยมาก จนมีคลิป “รักและศรัทธา กันจอมพลัง กาพรรคกล้าธรรม”
ทั้งความพยายามที่จะเอาต้นทุนแฟนคลับที่รักและศรัทธา 9 ล้านคน โยงทางอ้อมให้มาด่าพรรคประชาชนหลายโอกาส ไอแบบนี้หรือป่าวนะคะ ที่คุณกันตัดพ้อว่าการเมืองนี่มันสกปรกจริง ๆ
“กระแสรักชาติมันดีก็ดีนะคะ แต่ประชาชนต้องระวัง เพราะมันมีคนพยายามจะใช้สิ่งนี้หาประโยชน์ทางการเมืองสร้างเป็นคะแนนนิยม”
2. การรับบริจาค
ดิฉันไม่ใจกล้าไปแตะต้องและเชื่อว่าไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับคุณกันในเรื่องของการรับบริจาคหรอกค่ะ เพราะแค่คุณกัน (จอมพลัง) บ่นว่าเหนื่อยและท้อ แฟนคลับ 9 ล้านคนก็พร้อมที่จะล่าแม่มด-รุมทึ่ง ฉีกร่างใครก็ได้ ! ที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณกันไม่สบายใจ
ถ้ารุมทำร้ายร่างกายเอาชีวิตได้ก็คงทำกันแล้ว เสียใจที่ทำให้เสียรายได้ 600,000 แต่ดีใจที่ในที่สุดคุณกันจอมพลังก็ประสงค์อยากจะชี้แจงบัญชีด้วยตัวเองซึ่งที่ผ่านมาไม่ปรากฏความพยายามนี้ เพราะเอาจริงๆ ไม่มีใครกล้าขอดูหรอกค่ะ ! รักชีวิตอย่าคิดตั้งคำถามกับกันจอมพลัง
แค่เดือนสิงหาคม 68 เดือนเดียวยัง 7000 หน้า ถ้ารวมทั้งหมดจะเท่าไหร่ ? ดิฉันนึกไม่ออกเลย แต่ลองรวมๆ แล้ว มีเกือบ 100 โพสต์ที่รับบริจาค บางโพสคอมเมนต์แปะสลิปเกือบ 10,000 ข้อความ ก่อนที่คุณกันจะเปิดยอด ถ้ามีใครเก่งเทคโนโลยี ลองเขียนโปรแกรมให้บอทไปไล่เก็บสลิปแล้วเอามาบวกดูได้ค่ะ รวมโพสไว้ให้แล้ว ไม่มีเวลามากได้แค่ประมาณนี้ก่อน (คลิกที่นี่)
แต่ถึงแจงบัญชีและแจงของที่ซื้อ ก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าคุ้มหรือป่าว ซื้อถูกหรือซื้อแพง หรือมีส่วนต่างไหม ขนาดภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างกฏหมายรัดกุมยังหาทางโกงกันไปจนได้ แล้วเงินบริจาคจะเหลือไหมนะ พูดก็พูดนะคะ เมื่อสิบปีก่อนคนที่บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุก็คงไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้
3. ไอซ์มายุ่งกับคุณกันทำไม
ตอบ เพราะคุณกันเป็นบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลอย่างมากกกกกกับรัฐบาล ที่ผ่านมาคดีความต่างๆ ถ้าเป็นประชาชนเดือดร้อนไปแจ้งความ ตำรวจจะทำงานช้ามาก แต่ถ้าคดีไหนกันจอมพลังออกหน้า เจ้าหน้าที่ดำเนินการเชื่องช้าจะทำงานเร็วขึ้นมาทันที ช่วยใครก็ได้รับความเป็นธรรม แต่ถ้าแขวนใครหรือมีเรื่องกับใครชีวิตคนนั้นแทบจะชิบหายย่อยยับไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลย
ขนาดนายกรัฐมนตรียังต้องเกรงใจอะ ตอนรับตำแหน่งใหม่ๆใครจำได้มีครั้งนึงเคยคุณอนุทินเปรยๆถึงเรื่องการเปิดด่าน แต่พอคุณกันและแฟนคลับฮึ่มๆแสดงความไม่พอใจเรื่องเปิดด่าน นายกอนุทินรีบเลี้ยวไปสำทับขึ้นเวทีปราศรัยด่าเรื่องเปิดด่านแทบไม่ทัน
อีกทั้งบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่กฏอัยการศึกแท้ๆ ปกติจะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า เผลอๆ สส. หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่ไม่เกี่ยวโดยตรงจะขอไปลงพื้นที่ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่คุณกันสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ อยากจะเข้าพื้นที่เมื่อไหร่ก็ได้ อยากจะเอารถขี้ไปฉีด หรืออยากจะเปิดเสียงผี กองทัพก็เปิดทางให้ทำได้ทุกอย่างอย่างน่าแปลกใจ และคุณกันได้ออกหน้าระดมเงินช่วยเหลือเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามาตลอด
ดิฉันจึงเข้าใจไปว่าคุณกันมีใจอยากจะจัดการปัญหาไทยกัมพูชาที่ต้นตอ แต่การฉีดขี้ เปิดเสียงผี แม้คุณกันจะดีใจที่ได้รับเสียงชื่นชมและดูเหมือนปั่นประสาทกัมพูชาได้ แต่น่าเสียดายที่มันจะไม่ทำให้ไทยชนะกัมพูชาได้แบบที่คนไทยทั้งประเทศต้องการ แต่ดิฉันมีวิธีค่ะ ที่จะทำให้เราเอาชนะกัมพูชาได้อย่างเด็กขาด นั่นคือ ต้องทิ่มแทงไปที่หัวใจของฮุนเซน
ต้องจัดการแก๊งสแกมเมอร์ เพราะประเทศกัมพูชาอยู่ได้ด้วยเงินจากการหลอกลวงจริงๆ ดังนั้นการฉีดขี้เสียงผีไม่ช่วยมาก แต่ถ้าจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซากได้เมื่อไหร่ คุณกันเตรียมประกาศชัยชนะและปิดจ็อบชายแดน เป็นฮีโร่ตัวจริงของประเทศนี้ได้เลย ! แต่คนไทยทั้งประเทศเค้าสงสัยกันไงว่า ที่เราจัดการแก๊งสแกมเมอร์และแก้ปัญหาเรื่องชายแดนไม่ได้สักที เพราะนักการเมืองพรรคไหนที่ มือเทาๆ มันมีเอี่ยวเงินสแกมเมอร์ด้วยหรือป่าว
เพราะนายกฯ อนุทิน ถูกถามเมื่อไหร่ก็เดินหนีไมค์ คุณธรรมนัสถูกเรียกก็ไม่มาชี้แจง ทั้งๆ ที่ทั่วทั้งโลกตามล่าตัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ ซึ่งปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณธรรมนัส ขนาดว่าทำบุญร่วมชาติ ตัดบาตรร่วมขัน คุณธรรมนัสจะไม่ออกมาชี้แจง ? หรือประกาศให้ความร่วมมือในการจัดการสแกมเมอร์หน่วยหรอ ? นี่จึงเป็นเหตุผลที่ดิฉันอยากให้คุณกันช่วยตามหาคนที่มีอำนาจตัวจริงในการแก้ปัญหาชายแดนและจัดการปราบแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ตอนนี้คนหนึ่งยังเดินหนีไมค์ อีกคนเงียบเป็นเป่าสาก ! เราจะได้แก้ปัญหาชายแดนให้จบกันจริงๆ เสียที
4) อยากให้คุณกันเล่นงาน นากยกฯ กับคุณธรรมนัส ให้เหมือนที่เล่นงานพวกนักสิทธิตัวดีที่ตอนนี้แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม!
ก่อนหน้านี้มีนักสิทธิออกมาพูดเรื่องกัมพูชา พอฟังแล้วไม่ถูกใจ ไม่เข้าหูคุณกันเอาตายทุกคนเลย จับแขวนทั้งในเฟสบุคและแหกอกกลางรายการ เอาทุกคนที่ไม่พอใจขึงพืดกลางอากาศแล้วให้เอฟซี9ล้านคนเอาก้อนหินปา ด้วยการด่า ดูถูก เหยียดหยาม ไล่ไปอยู่เขมร รวมถึงตามล่าตัวและขู่เอาชีวิตด้วย ดิฉันชอบเอนเจอจี้ความโกรธแบบนี้มากค่ะ จึงอยากให้ใช้วิธีการเดียวกันนี้ใกับนายกและคุณธรรมนัสหน่อยค่ะ เพราะ 2 คนนี้ น่าโกรธแค้นมากกว่านักสิทธิเยอะ พวกนักสิทธิวันๆก็ดีแต่พูดน่ะค่ะ แต่นายกรัฐมนตรีคือคนที่มีอำนาจเต็ม สั่งชี้เป็นชี้ตายได้ทุกหน่วยงาน ตอนนี้ยังลอยหน้าลอยตา ไม่สั่งจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในขณะที่ทั้งทั่วโลกรุมทึ้งกัมพูชาหมดแล้ว
คุณกันก็รู้อยู่เต็มหัวใจว่าความนิ่งเฉยของนายกมันเลวยิ่งกว่าคำพูดไม่คิดของนักสิทธิทั้งหลายที่คุณกันเกลียด เพราะการไม่ทำอะไรเลยของนายก มันคือปล่อยให้คนไทยตายไปทุกวัน ตอนนี้เหมือนคุณอนุทินยืนมองคนไทยตายถูกทรมานจากการถูกหลอกไปขายหลอกเงินทุกวัน ซึ่งบางคนถึงกับจนชีวิต การอยู่เฉยๆทั้งที่มีอำนาจมันคือความอำมหิตที่สุดที่คนนึกไม่ถึงเลยนะคะ และคุณธรรมนัสที่ถูกกล่าวหาว่าใกล้ชิดตัวการใหญ่ ก็ไม่เคยออกมาให้ความร่วมมือให้การให้ข้อมูลเลย
ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้พูดเก๊งเก่ง ไอซ์จึงอยากรบกวนคุณกันช่วยไปออกโหนกระแสแล้วด่านายกกับคุณธรรมนัสแรงๆ อยากขอให้คุณหนุ่มกรรชัยโทรหาแล้วเรียกมาถามเรื่องสแกมเมอร์กลางรายการหน่อย ถ้าไม่รับก็ด่าๆๆๆ ไปอีก 3 วัน 7 วัน
อยากคุณกันให้โกรธแค้นผู้อำนาจที่เลือดเย็นนิ่งเฉยไม่จัดการปัญหาสแกมเมอร์ให้ได้เท่าๆกับที่โกรธแค้นนักสิทธิที่พูดไม่เข้าหู ดิฉันจะรอเชียร์คุณกันจัดการกับนายกและคุณธรรมนัสนะคะ ขนาดฮุนเซนคุณกันยังไม่กลัวเลย หวังว่าจะไม่กลัวคุณธรรมนัสเช่นกัน
ปล. วันจันทร์เจอกันที่รายการสรยุทธค่ะ! ตั้งแต่ติดตามมายังไม่เคยเห็นคุณกันหนีไมค์ แถมไปรายการไหน อยากคุยกับใครก็จะตามล่าตัวคนนั้นคนนี้มาตลอด หวังว่ารอบนี้คุณกันจะไม่ต้องให้คนอื่นมาตามหานะคะ เพราะเหมือนเมื่อวานเหมือนคุณกันอยากจะเธอดิฉันมากทีเดียวโพสตามหาใหญ่เลยล่ะ ผ่านไปวันนึงหวังว่าจะไม่เปลี่ยนใจ จะได้มาคุยกันเปิดอก นี่ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เพราะต่อจากนี้คงจะโดนไล่ไปเป็น สส. ที่เขมรแน่
อัปเดตล่าสุด จากกรณีที่ ณรงเดช อุฬารกุล สส. พรรคประชาชน ระุบว่า สัปดาห์นี้เตรียมจะทำหนังสือสอบถามไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอข้อมูล “การปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา” ว่ามีภารกิจใดบ้าง ที่ “ได้รับมอบหมาย จากรัฐมนตรี ” “ใครเป็นผู้อนุมัติ” และ หากไม่ใช่ หน่วยราชการ สามารถขอใช้บริการได้หรือไม่ อย่างไร ? ซึ่งระเด็นนี้ต่อมา ไอซ์ รักชนก มีการแชร์บทความพร้อมกับเขียนเนื้อหาตั้งคำถามไปถึงคู่กรณีเบอร์ล่าสุดอย่าง กัน จอมพลัง ด้วยว่า “ลำนี้หรือเปล่าคะที่คุณกันทำภารกิจ”.
