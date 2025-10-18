ข่าวต่างประเทศ

ระทึกทั้งลำ! พาวเวอร์แบงก์ ระเบิด-ไฟลุกท่วมช่องเก็บของ แอร์ไชน่าลงจอดฉุกเฉิน

ระทึก! เที่ยวบิน CA139 ของสายการบินแอร์ไชน่า ลงจอดฉุกเฉินที่เซี่ยงไฮ้ หลังเกิดเหตุ “พาวเวอร์แบงก์” ระเบิด จนเกิดไฟลุกไหม้ช่องเก็บสัมภาระ โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ชุลมุนบนเครื่องบินของสายการบินแอร์ไชน่า ที่กำลังเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของผู้โดยสาร ซึ่งต้นเหตุมาจาก พาวเวอร์แบงก์ระเบิด จนทำให้นักบินต้องตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้-ผู่ตง ประเทศจีน

“ข่าวด่วน!! Power Bank ระเบิดบนเครื่องบิน Air China เที่ยวบินไปเกาหลีใต้ ต้องลงจอดฉุกเฉินที่เซี่ยงไฮ้

วันนี้ 18 ตุลาคม 2025 – ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ฉุกเฉินบนเครื่องบินพาณิชย์ Airbus A321-232 ของสายการบินแอร์ไชน่า (Air China) เที่ยวบิน CA139 ทะเบียน B-8583 ซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองหางโจว ประเทศจีน ไปยังเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากพาวเวอร์แบงก์ (Power Bank) เกิดระเบิดขึ้นภายในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร ที่เก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ

ลูกเรือสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และนักบินได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้-ผู่ตง ประเทศจีน ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว”

ระทึกทั้งลำ! พาวเวอร์แบงก์ ระเบิด-ไฟลุกท่วมช่องเก็บของ แอร์ไชน่าลงจอดฉุกเฉิน

