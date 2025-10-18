คลิปนาทีตำรวจเศรษฐกิจ “ECD” บุกทลายโกดัง ยึดครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2500 ขวด
กันแดดปลอมขนาดนี้ ใช้กี่ทีหน้าก็หมอง เปิดหลักฐานล่าสุดหลัง ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) บุกยึดครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2,500 ขวด
วันนี้ (18 ต.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.2 บก.ปอศ. บุกค้นโกดังในคลองหลวง ปทุมธานี รวบผู้ต้องหาเปิดโกดังเก็บครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2,500 ขวด เตรียมขายออนไลน์ในราคาถูกหลอกผู้บริโภค หลังบริษัทเจ้าของแบรนด์ร้องทุกข์ว่ามีการจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำรวจจึงวางแผนสั่งซื้อสินค้า จนพบว่าแพ็คเกจ ฟอนต์ สี และสัมผัสโลชั่นไม่ตรงกับของแท้ จนนำไปสู่การสืบสวนและเข้าตรวจค้นจนพบของกลางจำนวนมาก
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของตนเอง และมีไว้จำหน่ายจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีทันที
ทั้งนี้เตือนภัยประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อสินค้าราคาถูกผิดปกติ เพราะอาจเป็นของปลอมที่อันตรายต่อสุขภาพผิว และชีวิตของคุณ.
ขอบคุณคลิป : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก
- ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง
- ช็อกผล ครีมกันแดดยี่ห้อดังกว่า 80% ค่า SPF เหลือแค่ 4 ทำคนออสป่วยมะเร็ง หวั่น ลักไก่ทั่วโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: