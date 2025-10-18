ข่าวอาชญากรรม

คลิปนาทีตำรวจเศรษฐกิจ “ECD” บุกทลายโกดัง ยึดครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2500 ขวด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 13:25 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 13:25 น.
65
ภาพ @ECDThai

กันแดดปลอมขนาดนี้ ใช้กี่ทีหน้าก็หมอง เปิดหลักฐานล่าสุดหลัง ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) บุกยึดครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2,500 ขวด

วันนี้ (18 ต.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.2 บก.ปอศ. บุกค้นโกดังในคลองหลวง ปทุมธานี รวบผู้ต้องหาเปิดโกดังเก็บครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2,500 ขวด เตรียมขายออนไลน์ในราคาถูกหลอกผู้บริโภค หลังบริษัทเจ้าของแบรนด์ร้องทุกข์ว่ามีการจำหน่ายสินค้าปลอมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำรวจจึงวางแผนสั่งซื้อสินค้า จนพบว่าแพ็คเกจ ฟอนต์ สี และสัมผัสโลชั่นไม่ตรงกับของแท้ จนนำไปสู่การสืบสวนและเข้าตรวจค้นจนพบของกลางจำนวนมาก

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของตนเอง และมีไว้จำหน่ายจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีทันที

ทั้งนี้เตือนภัยประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อสินค้าราคาถูกผิดปกติ เพราะอาจเป็นของปลอมที่อันตรายต่อสุขภาพผิว และชีวิตของคุณ.

ตำรวจเศรษฐกิจบุกค้นโกดังสินค้าย่านคลองหลวง ปทุมธานี พบครีมกันแดดปลอม jabs
ภาพ ECDThai
ดูชัด ๆ ครีมกันนแดดปลอมยี่ห้อ
ภาพ ECDThai
jabs ครีมกันแดดปลอม
ภาพ ECDThai

ขอบคุณคลิป : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

