ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง
องค์กรผู้บริโภคออสเตรเลีย (CHOICE) เผย ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อ พบ 16 รายการมีค่า SPF ต่ำกว่าที่ระบุบนฉลาก บางยี่ห้อจาก SPF 50+ เหลือเพียง SPF 4 เรียกคืนสินค้าด่วน
ซิดนีย์ – CHOICE องค์กรเพื่อผู้บริโภคในออสเตรเลีย ได้เปิดเผยผลการทดสอบครีมกันแดดยอดนิยม 20 รายการในท้องตลาด สร้างความตกตะลึงให้กับผู้บริโภคอย่างมาก พบว่ามีครีมกันแดดถึง 16 รายการ ที่ให้ค่าการป้องกันแสงแดด (SPF) ไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้า
ล่าสุด แบรนด์ Ultra Violette ได้ประกาศถอดผลิตภัณฑ์ Lean Screen ออกจากชั้นวางจำหน่าย ขณะที่แบรนด์ Naked Sundays ได้ระงับการขายครีมกันแดดรุ่น Collagen Mineral ชั่วคราว และมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก 3 รายการถูกเรียกคืน เพื่อรอการทดสอบใหม่
CHOICE ได้ส่งครีมกันแดดทั้ง 20 รายการไปทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลสินค้ารักษาโรค (TGA) ของออสเตรเลีย ผลปรากฏว่ามีเพียง 4 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ผ่านการทดสอบและมีค่า SPF ตรงตามที่ระบุไว้
กรณีที่น่าตกใจที่สุดคือ Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen ซึ่งผลการทดสอบออกมามีค่า SPF เพียง 4 เท่านั้น เพื่อความแม่นยำ CHOICE ได้ส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ไปทดสอบซ้ำที่ห้องปฏิบัติการอีกแห่งในเยอรมนี ซึ่งผลออกมาใกล้เคียงกันคือ SPF 5
ในตอนแรก Ultra Violette ได้ออกมาโต้แย้งผลการทดสอบ แต่หลังจากการสืบสวนภายในที่พบความผันผวนของผลทดสอบอย่างมาก (ตั้งแต่ SPF 4 ไปจนถึง 64) บริษัทจึงตัดสินใจถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาดและเสนอคืนเงินให้กับลูกค้า
รายชื่อครีมกันแดดที่ผ่านการทดสอบ SPF
ครีมกันแดด 4 ยี่ห้อที่ผ่านการทดสอบ ค่า SPF ตรงตามฉลาก ได้แก่
- Cancer Council Kids Sunscreen SPF 50+ (ทดสอบได้ SPF 52)
- La Roche-Posay Anthelios Wet Skin Sunscreen 50+ (ทดสอบได้ SPF 72)
- Mecca Cosmetica To Save Body SPF 50+ Hydrating Sunscreen (ทดสอบได้ SPF 51)
- Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SPF 50 (ทดสอบได้ SPF 56)
รายชื่อครีมกันแดดที่ไม่ผ่านผ่านการทดสอบ SPF
ครีมกันแดด 16 ยี่ห้อที่ค่า SPF ต่ำกว่าฉลาก ได้แก่
กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 20
-
- Aldi Ombra 50+ (ได้ SPF 26)
- Banana Boat Baby Zinc Sunscreen Lotion SPF 50+ (ได้ SPF 28)
- Bondi Sands SPF 50+ Zinc Mineral Body Lotion (ได้ SPF 26)
- Cancer Council Everyday Value Sunscreen 50 (ได้ SPF 27)
- Cancer Council Ultra Sunscreen 50+ (ได้ SPF 24)
- Neutrogena Sheer Zinc Dry-Touch Lotion SPF 50 (ได้ SPF 24)
- Woolworths Sunscreen Everyday Tube SPF 50+ (ได้ SPF 27)
กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 30
-
-
- Banana Boat Sport Sunscreen Lotion SPF 50+ (ได้ SPF 35)
- Bondi Sands SPF 50+ Fragrance Free Sunscreen (ได้ SPF 32)
- Cancer Council Kids Clear Zinc 50+ (ได้ SPF 33)
- Invisible Zinc Face + Body Mineral Sunscreen SPF 50 (ได้ SPF 38)
-
กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 40
-
- Coles SPF 50+ Sunscreen Ultra Tube (ได้ SPF 43)
- Nivea Sun Kids Ultra Protect and Play Sunscreen Lotion SPF 50+ (ได้ SPF 41)
- Nivea Sun Protect and Moisture Lock SPF 50+ Sunscreen (ได้ SPF 40)
- Sun Bum Premium Moisturising Sunscreen Lotion 50+ (ได้ SPF 40)
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค อย่าหยุดใช้ครีมกันแดด
แม้ผลการทดสอบจะน่ากังวล แต่ CHOICE ย้ำว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าครีมกันแดดใช้ไม่ได้ผล หรือควรเลิกใช้ครีมกันแดด ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 หรือแม้แต่ 20 ก็ยังให้การป้องกันแสงแดดได้ในระดับสูง
โปรดใช้ครีมกันแดดต่อไป เพราะช่วยชีวิตและป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายการทดสอบ ขอให้ใช้ต่อไป แต่อย่าลืมทาซ้ำบ่อยๆ และทาในปริมาณที่เพียงพออย่าลืมวิธีป้องกันอื่นๆ สวมหมวก อยู่ในที่ร่ม และสวมแว่นกันแดด เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
CHOICE ได้ส่งผลการทดสอบนี้ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย (TGA และ ACCC) พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบรนด์ครีมกันแดดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมานั้นมีประสิทธิภาพตรงตามที่โฆษณาไว้
อ้างอิง : choice
ติดตาม The Thaiger บน Google News: