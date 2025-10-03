ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 15:08 น.
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

องค์กรผู้บริโภคออสเตรเลีย (CHOICE) เผย ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อ พบ 16 รายการมีค่า SPF ต่ำกว่าที่ระบุบนฉลาก บางยี่ห้อจาก SPF 50+ เหลือเพียง SPF 4 เรียกคืนสินค้าด่วน

ซิดนีย์ – CHOICE องค์กรเพื่อผู้บริโภคในออสเตรเลีย ได้เปิดเผยผลการทดสอบครีมกันแดดยอดนิยม 20 รายการในท้องตลาด สร้างความตกตะลึงให้กับผู้บริโภคอย่างมาก พบว่ามีครีมกันแดดถึง 16 รายการ ที่ให้ค่าการป้องกันแสงแดด (SPF) ไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้า

ล่าสุด แบรนด์ Ultra Violette ได้ประกาศถอดผลิตภัณฑ์ Lean Screen ออกจากชั้นวางจำหน่าย ขณะที่แบรนด์ Naked Sundays ได้ระงับการขายครีมกันแดดรุ่น Collagen Mineral ชั่วคราว และมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก 3 รายการถูกเรียกคืน เพื่อรอการทดสอบใหม่

CHOICE ได้ส่งครีมกันแดดทั้ง 20 รายการไปทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลสินค้ารักษาโรค (TGA) ของออสเตรเลีย ผลปรากฏว่ามีเพียง 4 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ผ่านการทดสอบและมีค่า SPF ตรงตามที่ระบุไว้

กรณีที่น่าตกใจที่สุดคือ Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen ซึ่งผลการทดสอบออกมามีค่า SPF เพียง 4 เท่านั้น เพื่อความแม่นยำ CHOICE ได้ส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ไปทดสอบซ้ำที่ห้องปฏิบัติการอีกแห่งในเยอรมนี ซึ่งผลออกมาใกล้เคียงกันคือ SPF 5

ในตอนแรก Ultra Violette ได้ออกมาโต้แย้งผลการทดสอบ แต่หลังจากการสืบสวนภายในที่พบความผันผวนของผลทดสอบอย่างมาก (ตั้งแต่ SPF 4 ไปจนถึง 64) บริษัทจึงตัดสินใจถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาดและเสนอคืนเงินให้กับลูกค้า

รายชื่อครีมกันแดดที่ผ่านการทดสอบ SPF

ครีมกันแดด 4 ยี่ห้อที่ผ่านการทดสอบ ค่า SPF ตรงตามฉลาก ได้แก่

  • Cancer Council Kids Sunscreen SPF 50+ (ทดสอบได้ SPF 52)
  • La Roche-Posay Anthelios Wet Skin Sunscreen 50+ (ทดสอบได้ SPF 72)
  • Mecca Cosmetica To Save Body SPF 50+ Hydrating Sunscreen (ทดสอบได้ SPF 51)
  • Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SPF 50 (ทดสอบได้ SPF 56)

รายชื่อครีมกันแดดที่ไม่ผ่านผ่านการทดสอบ SPF

ครีมกันแดด 16 ยี่ห้อที่ค่า SPF ต่ำกว่าฉลาก ได้แก่

กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 20

    • Aldi Ombra 50+ (ได้ SPF 26)
    • Banana Boat Baby Zinc Sunscreen Lotion SPF 50+ (ได้ SPF 28)
    • Bondi Sands SPF 50+ Zinc Mineral Body Lotion (ได้ SPF 26)
    • Cancer Council Everyday Value Sunscreen 50 (ได้ SPF 27)
    • Cancer Council Ultra Sunscreen 50+ (ได้ SPF 24)
    • Neutrogena Sheer Zinc Dry-Touch Lotion SPF 50 (ได้ SPF 24)
  • Woolworths Sunscreen Everyday Tube SPF 50+ (ได้ SPF 27)

กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 30

      • Banana Boat Sport Sunscreen Lotion SPF 50+ (ได้ SPF 35)
      • Bondi Sands SPF 50+ Fragrance Free Sunscreen (ได้ SPF 32)
      • Cancer Council Kids Clear Zinc 50+ (ได้ SPF 33)
      • Invisible Zinc Face + Body Mineral Sunscreen SPF 50 (ได้ SPF 38)

กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 40

    • Coles SPF 50+ Sunscreen Ultra Tube (ได้ SPF 43)
    • Nivea Sun Kids Ultra Protect and Play Sunscreen Lotion SPF 50+ (ได้ SPF 41)
    • Nivea Sun Protect and Moisture Lock SPF 50+ Sunscreen (ได้ SPF 40)
    • Sun Bum Premium Moisturising Sunscreen Lotion 50+ (ได้ SPF 40)

 

กลุ่มที่ทดสอบได้ค่า SPF ในระดับ 20

คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค อย่าหยุดใช้ครีมกันแดด

แม้ผลการทดสอบจะน่ากังวล แต่ CHOICE ย้ำว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าครีมกันแดดใช้ไม่ได้ผล หรือควรเลิกใช้ครีมกันแดด ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 หรือแม้แต่ 20 ก็ยังให้การป้องกันแสงแดดได้ในระดับสูง

โปรดใช้ครีมกันแดดต่อไป เพราะช่วยชีวิตและป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรายการทดสอบ ขอให้ใช้ต่อไป แต่อย่าลืมทาซ้ำบ่อยๆ และทาในปริมาณที่เพียงพออย่าลืมวิธีป้องกันอื่นๆ สวมหมวก อยู่ในที่ร่ม และสวมแว่นกันแดด เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

CHOICE ได้ส่งผลการทดสอบนี้ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย (TGA และ ACCC) พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบรนด์ครีมกันแดดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมานั้นมีประสิทธิภาพตรงตามที่โฆษณาไว้

อ้างอิง : choice

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 15:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

