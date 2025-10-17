ทลายเว็บพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เงินหมุนกว่า 1.5 หมื่นล้าน โยงคดีสินบน “ไชยชนก” 40 ล้าน
กระทรวงยุติธรรมแถลงจับกุม 5 เครือข่ายพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เงินหมุนเวียนกว่า 15,200 ล้านบาท พร้อมยอมรับมีความเชื่อมโยงกับกรณีเสนอสินบน 40 ล้านบาทให้ “ไชยชนก ชิดชอบ”
17 ตุลาคม 2568 พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ในฐานะ รอง ผอ.ศปอส.ตร. พลตำรวจโท สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว รัฐบาลเปิดปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์ส่งดีเอสไอ ร่วม ตร.ไซเบอร์ ลุยจับหลายเครือข่ายใหญ่ เงินหมุนรวมกันกว่า 17,200 ล้านต่อปี
จากกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้ทราบ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันทำงานสืบสวนสอบสวนในทางลับ และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งมีการกระทำเป็นเครือข่ายในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายนอกประเทศ ทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของประชาชน โดย พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลตำรวจโท สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ โดยรายละเอียดการจับกุมผู้กระทำความผิดที่กระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันทำงานครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เครือข่าย gts89.com และ gtb89.com เงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 3 ราย
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับรวมทั้งสิ้น 49 ราย เงินหมุนเวียนกว่า 15,200 ล้านบาทต่อปี
1. เครือข่าย “APP.789HENG” เงินหมุนเวียนกว่า 14,400 ล้านบาทต่อปี จากเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ เว็บไซต์ “app.789heng.xyz” คาดว่าทำเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ได้ตรวจค้นทั้งในพื้นที่ เชียงใหม่, สระแก้ว, จันทบุรี และชลบุรี พร้อมกันทั้งหมด 11 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 15 ราย
2. เครือข่าย “SEXYBACCARAT4” เงินหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์ “sexybaccarat4 .com” ค้นเป้าหมายทั้งในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัดพร้อมกัน ทั้งหมด 4 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 8 ราย
3. เครือข่าย “หวยริช” หรือ “HUAYRICH” เงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ “หวยริช .news” หรือ “huayrich.vvipbx .com” ในพื้นที่ จ.เชียงราย ค้นเป้าหมายในพื้นที่ จ.เชียงราย 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 3 ราย
4. เครือข่าย MUNGME168 เงินหมุนเวียนกว่า 70 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “mungme168” จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย
5. เครือข่าย LOT1669 เงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “LOT1669” จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย
6. เครือข่ายกดเงินบัญชีม้าส่งเจ้าของเว็บพนัน จากเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายต่างๆ อาทิ BACCARAT, GAME16, SEXXYBACCARAT, GOATHUB มีเงินหมุนเวียนระดับหลักร้อยล้าน ตรวจค้น 1 จุด จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย
7. คดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 16 ราย
ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การบริหารของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังในการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ แก็งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้ง อาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภท เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่รอด ! บุกทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ SBOBET เฟส 2 รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์ 17 ล้าน
- เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157
- ประวัติ ไชยชนก ชิดชอบ ทายาทเนวิน โปรไฟล์แน่น ทรัพย์สินอู้ฟู่ 161 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: