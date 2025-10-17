“แบค เซ-ฮี” นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี
แบค เซ-ฮี นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า I Want To Die But I Want To Eat Tteokbokki เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี บริจาคอวัยวะต่อ 5 ลมหายใจ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า แบค เซ-ฮี นักเขียนสาววัย 35 ปี เจ้าของงานประพันธ์บันทึกโรคซึมเศร้าอย่าง “I Want To Die But I Want To Eat Tteokbokki” หรือ “อยากตาย แต่ก็อยากกินต๊อกบกกี” เสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นไม่ได้บอกสาเหตุการเสียชีวิตของนักประพันธ์หญิงคนดังกล่าว แต่ระบุว่าเธอได้บริจาคอวัยวะเช่นหัวใจ ปอด ตับ และ ไต เพื่อช่วยเหลืออีก 5 ชีวิต
สำหรับหนังสือดังกล่าวเป็นบันทึกโรคซึมเศร้า รวมถึงบทสนทนากับจิตแพทย์ พร้อมทั้งมีเป้าหมายกำจัดความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในประเทศเกาหลีใต้
โดยหนังสือดังกล่าวกลายเป็นหนังสือยอดนิยมและได้รับการแปลไป 25 ประเทศ เช่นสหราชอาณาจักร เยอรมัน สเปน อิตาลี รวมถึงภาษาไทยด้วย
