โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา
โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เส้นทางการบินเกาหลีใต้และกัมพูชา โดยจะมีผลจนไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สำนักข่าว Korea JoongAng รายงานว่าสายการบินโคเรียนแอร์ สายการบินยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ประกาศว่าจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้โดยสารขอยกเลิกเที่ยวบินจากเกาหลีไปกัมพูชา โดยจะมีผลจนไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม
โดยการตัดสินใจดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในประเทศกัมพูชามากขึ้น
สายการบินโคเรียนแอร์ ในปัจจุบันมีที่เที่ยวบินที่เดินทางจากเมืองอินชอน ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเตโชตาเขมา สายการบินของกัมพูชาทุกวัน โดยใช้เครื่องบินรุ่น A33-300 ซึ่งสามารถรับผู้โดยสารได้ 272 คน
ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีใต้ได้ประกาศ “รหัสดำ” แบนไม่ให้ประชาชนเดินทางไปยังกำปง บาเวต และ ปอยเปต สืบเนื่องจากเหตุนักศึกษาเสียชีวิต ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในเกาหลีใต้อยู่ในขณะนี้
โดยตามประกาศของเกาหลีใต้ยังระบุด้วยว่าประชาชนที่จะเดินทางหรือพำนักในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะโดนลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางการเกาหลีใต้ของแนะนำว่าหากมีใครแผนจะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ขอแนะนำอย่างเป็นอย่างยิ่งให้ยกเลิกแผนการดังกล่าว
