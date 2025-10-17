ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 15:36 น.
55

เกิดเหตุสลดที่สนามบิน Jewel Changi สิงคโปร์ เมื่อหญิงวัย 56 ปี พลัดตกลงมาจากที่สูงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสาเหตุของเหตุการณ์

เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดที่สนามบิน Jewel Changi Airport ในสิงคโปร์ เมื่อหญิงวัย 56 ปี เสียชีวิตหลังพลัดตกลงมาจากที่สูง ตามรายงานของ CNA

Jewel Changi Airport เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานแบบผสมผสาน ทั้งร้านค้า, ร้านอาหาร, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน ซึ่งถูกปกคลุมด้วยโดมแก้วและเหล็กที่โดดเด่น และเป็นที่รู้จักกันดีจาก Rain Vortex ซึ่งเป็นน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก

ตำรวจและกองกำลังป้องกันพลเรือนสิงคโปร์ (SCDF) ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:55 น. โดยหญิงคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชางงีในสภาพหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งตำรวจยืนยันว่ากำลังดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พยานผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งบอกกับสื่อท้องถิ่นว่า พวกเขากำลังทำความสะอาดร้านค้าอยู่ที่ชั้น 2 เมื่อได้ยินเสียง “ตุ้บ” ดังขึ้น “ผมไม่ได้คิดอะไรมากนัก ผมภาวนาว่าขออย่าให้เป็นเรื่องร้ายแรง แต่เพื่อนร่วมงานของผมออกไปดูแล้วเห็นร่างของคนนอนอยู่บนพื้น” พยานกล่าว

วิดีโอที่ถูกแชร์บน TikTok เผยให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังทำการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR ให้กับผู้ประสบเหตุ ขณะที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งยืนมุงดูอยู่รอบๆ ต่อมาพนักงานของศูนย์การค้าได้นำแผงกั้นมาปิดล้อมพื้นที่ไว้

ลี ชิง เหวิน ซีอีโอของ Jewel Changi Airport Development ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่

อ้างอิง : www.malaymail.com

 

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 15:36 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

