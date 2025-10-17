ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 10:25 น.
59

18 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม คราเวน คอทเทจ ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟูแล่ม VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ฟูแล่ม VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : คราเวน คอทเทจ
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Fulham FC Official

วิเคราะห์บอล ฟูแล่ม – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ฟูแล่ม

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าสัวน้อย ของกุนซือ มาร์โก ซิลวา ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ เคนนี่ เตเต้, ราอูล กิเมเนซ และ โรดริโก้ มูนิซ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์สัน, คัลวิน บาสซี่ย์, ไรอัน เซสซิญง แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบิร์ก กัล ซาซ่า ลูคิช แนวรุกนำทัพมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ

Credit : Fulham FC Official

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ติน โอเดการ์ด, โนนี่ มาดูเอเก้, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ กาเบรียล เชซุส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้ กับ เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ โดยมี วิคตอร์ โยเคเรส เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟูแล่ม VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 01/04/25 อาร์เซนอล 2-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/24 ฟูแล่ม 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/12/23 ฟูแล่ม 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/08/23 อาร์เซนอล 2-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/03/23 ฟูแล่ม 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ฟูแล่ม

  • 03/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/09/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ เคมบริดจ์ 1-0 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ ลีดส์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ แมนซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Fulham FC Official

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์สัน, คัลวิน บาสซี่ย์, ไรอัน เซสซิญง – ซานเดอร์ เบิร์ก, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ – ราอูล กิเมเนซ

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โคเยเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ฟูแล่ม 0-2 อาร์เซนอล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ ข่าว

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

14 นาที ที่แล้ว
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่ ข่าว

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

37 นาที ที่แล้ว
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ บันเทิง

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรดังเผยกลางรายการ กรรมกรข่าว คอนเฟิร์ม สส.ไอซ์ พร้อมเผชิญหน้าวันจันทร์นี้ แต่ยังติดต่อ กัน จอมพลัง ไม่ได้ ด้าน สส.ไอซ์ ย้ำต้องเชิญมาให้ได้ ข่าว

สรยุทธ ปักหมุดดีเบต ไอซ์ vs กัน ออกรายการวันจันทร์ แต่ “กัน จอมพลัง” ยังติดต่อไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถลำโพง เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน เตรียมเปิดเสียงกระฮึ่ม รอกองทัพพิจารณา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท เนสท์เล่ แบรนด์ธุรกิจอาหารชื่อดัง ประกาศปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคนทั่วโลก รัดเข็มขัดต้นทุน หลังยอดขายปี 2025 ลด 1.9% เศรษฐกิจ

แบรนด์ดัง สั่งปลดพนักงาน 1.6 หมื่นคน หลังเศรษฐีกิจแย่ ยอดขายลดต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“SC Asset” ปฏิเสธไม่เกี่ยว “เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิง” ขอหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โคเรียนแอร์ ระงับค่าธรรมเนียมยกเลิกเที่ยวบิน เกาหลีใต้-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาไทยเตรียมเฮ กกท.เผย “ซีเกมส์” เล็งให้ชมฟรีทุกชนิดกีฬา พร้อมโควตานักเรียน-ผู้ด้อยโอกาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ไม่กังวล นัดแรกคดีใบ สด.43 ยันราชการออกไปให้จริง ไม่ได้ปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นักการเมืองอาวุโสกว่า 3 ทศวรรษ ประวัติ ส.ส.เชียงใหม่ สู่ผู้นำฝ่ายค้าน ก่อนยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทย อ้างถูกลดบทบาท-มีผู้มากบารมีล้วงลูก ข่าวการเมือง

ประวัติ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ปิดฉาก 3 ทศวรรษ ลาออกเพื่อไทย รับถูกผู้มากบารมีแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ ร้อง UN เดินหน้าร่วมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเขมรจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เผยเอกสารชี้แจงเงินบริจาค 7000 แผ่น ลั่นชัดเจน ไม่เลอะเทอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่ฐานทัพแก๊งคอลฯ ใหญ่ที่สุดในสีหนุวิลล์ ล้อมรอบด้วยกำแพง-ลวดหนาม ไม่ต่างจากคุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟฯ เดินหน้ายื่นถอนที่ดิน “เขากระโดง” เพิ่มอีก 9 แปลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบบรรจุ “วัคซีน PCV” ป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ-ปอดอักเสบ เข้าสปสช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แบค เซ-ฮี” นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว ไลฟ์สไตล์

สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ไอซ์” เสียใจ “ทนายไพศาล” ผิดหวังดราม่า “กันจอมพลัง” ลั่นตรวจสอบไม่สนหน้าไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้กับ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม บันเทิง

ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวรา คราฟต์โซวา ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจต้องรู้ ไลฟ์สไตล์

เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจทุกคนต้องรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิม จี-นา (Jina Kim) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ลำดับที่ 2 ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ คิม จีนา รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ มือปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 10:25 น.
59
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลังรายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายหลายรายเผชิญหน้าเจ้าของอู่ซ่อมรถหรู ชาวเน็ตแห่โฟกัส ‘น้องฝ้าย’ หนึ่งในผู้เสียหาย พร้อมสรุปข้อเรียกร้องสำคัญกลางรายการ

โหนกระแสเดือด! แห่ตามหาวาร์ป “น้องฝ้าย” ผู้เสียหายคดีอู่ซ่อมรถหรู

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
BYD ประกาศเรียกคืนรถ 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่

BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568

เหตุสลด หญิงวัย 56 ปี พลัดตกจากที่สูงในสนามบินดังที่สิงคโปร์ เสียชีวิต

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง &quot;นาท ภูวนัย&quot; ตำนานพระเอกโกโบริ

เปิดกำหนดการสวดอภิธรรม-พระราชทานเพลิง “นาท ภูวนัย” ตำนานพระเอกโกโบริ

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
Back to top button