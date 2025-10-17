ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68
18 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม คราเวน คอทเทจ ฟูแล่ม พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟูแล่ม VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ฟูแล่ม VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : คราเวน คอทเทจ
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ฟูแล่ม – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าสัวน้อย ของกุนซือ มาร์โก ซิลวา ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ เคนนี่ เตเต้, ราอูล กิเมเนซ และ โรดริโก้ มูนิซ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์สัน, คัลวิน บาสซี่ย์, ไรอัน เซสซิญง แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบิร์ก กัล ซาซ่า ลูคิช แนวรุกนำทัพมาโดย แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ติน โอเดการ์ด, โนนี่ มาดูเอเก้, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ กาเบรียล เชซุส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้ กับ เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ โดยมี วิคตอร์ โยเคเรส เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟูแล่ม VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 01/04/25 อาร์เซนอล 2-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/24 ฟูแล่ม 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 31/12/23 ฟูแล่ม 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/23 อาร์เซนอล 2-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 12/03/23 ฟูแล่ม 0-3 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
- 03/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/09/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ เคมบริดจ์ 1-0 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ลีดส์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล
- 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ แมนซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – เคนนี่ เตเต้, โยอาคิม แอนเดอร์สัน, คัลวิน บาสซี่ย์, ไรอัน เซสซิญง – ซานเดอร์ เบิร์ก, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี้ – ราอูล กิเมเนซ
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โคเยเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ฟูแล่ม 0-2 อาร์เซนอล
