BYD เรียกคืนรถ 115,000 คัน แบตเตอรี่มีปัญหา-บางชิ้นส่วนทำงานผิดปกติ
BYD ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีน ประกาศเรียกคืนรถรุ่น Tang และ Yuan Pro กว่า 115,000 คัน หลังพบความเสี่ยงเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการออกแบบ
สร้างความสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์อีกครั้ง เมื่อ BYD ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ได้ประกาศ เรียกรถคืน (Recall) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท เป็นจำนวนรวมกว่า 115,000 คัน โดยให้เหตุผลถึงข้อบกพร่องด้านการออกแบบและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ สื่อประเทศจีน มีรายงานว่า BYD ได้ยื่นแผนการเรียกรถคืน 2 รุ่นหลัก ได้แก่
- BYD Tang จำนวน 44,535 คัน (ผลิตปี 2015–2017) เนื่องจากข้อบกพร่องด้านการออกแบบของชิ้นส่วนที่อาจทำงานผิดปกติ
- BYD Yuan Pro EV จำนวน 71,248 คัน (ผลิตปี 2021–2022) เนื่องจากปัญหาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการติดตั้งแบตเตอรี่
การประกาศเรียกคืนครั้งใหญ่นี้ เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงปัญหาด้านคุณภาพของ BYD เนื่องจากเป็นการเรียกคืนครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2567 เพิ่งเรียกคืนรถรุ่น Dolphin และ Yuan Plus เกือบ 97,000 คัน จากปัญหาชุดควบคุมพวงมาลัยที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ ต่อมาในเดือนมกราคม 2568 เรียกคืนรถรุ่น Fangchengbao Bao 5 อีกกว่า 6,800 คัน จากความเสี่ยงไฟไหม้เช่นกัน
การเรียกรถคืนจำนวนมหาศาลระลอกล่าสุดนี้ จึงถือเป็นการตอกย้ำถึงวิกฤตด้านความเชื่อมั่นและมาตรฐานการผลิตของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน ที่กำลังพยายามขยายตลาดไปทั่วโลกอย่างหนักในขณะนี้
อ้างอิงจาก : channelnewsasia
