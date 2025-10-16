คดีสุดเศร้า จับพ่อวัย 78 ปีจบชีวิตลูกสาวตัวเอง สารภาพทั้งน้ำตา “ถูกลูกสาวขอร้องให้ฆ่า”
ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 78 ปี ในข้อหาฆ่าลูกสาวในรถยนต์ที่จังหวัดนางาโนะ โดยผู้เป็นพ่อสารภาพว่า “ฆ่าลูกตามคำขอร้อง” เชื่อลูกสาวอยากฆ่าตัวตาย
คดีสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนางาโนะ เมื่อตำรวจได้จับกุมชายวัย 78 ปี ในข้อหาฆ่าผู้อื่นตามคำขอร้อง (囑託殺人 – Assisted Suicide) โดยผู้เป็นพ่อถูกกล่าวหาว่าฆ่าบุตรสาวของตัวเองตามคำขอร้องของเธอ
ผู้ที่ถูกจับกุมคือ ชายสูงวัยไม่มีอาชีพ วัย 78 ปี จากเมืองคุเระ จังหวัดฮิโรชิมะ ตำรวจระบุว่า ชายคนดังกล่าวถูกสงสัยว่าได้ฆ่าบุตรสาววัย 40 กว่าปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองอาซึมิโนะ จังหวัดนางาโนะ โดยใช้วิธีจุดถ่าน (練炭 – ถ่านที่ใช้สำหรับจุดเพื่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์) ภายในรถยนต์ขนาดเล็กที่จอดอยู่ในลานจอดรถ
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เมื่อชายคนดังกล่าวโทรแจ้งหน่วยดับเพลิงด้วยตัวเองว่า “ผู้หญิงหมดสติ” ก่อนที่ร่างของลูกสาวที่ถูกพบในรถได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวน ผู้เป็นพ่อสารภาพและยอมรับข้อกล่าวหา โดยกล่าวว่า “ผมฆ่าลูกตามคำขอร้องของลูกสาว” ตำรวจเชื่อว่าบุตรสาวมีความปรารถนาที่จะฆ่าตัวตาย และกำลังสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตและรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดต่อไป
อ้างอิง : news.livedoor.com
