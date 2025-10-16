ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา
สื่อนอกตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น ‘พัคยูชอน’ หนีหมายแดงอินเตอร์โพล กบดานที่กรุงพนมเปญ เมืองอันตรายของกัมพูชา ที่รัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับพิเศษ
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เชื่อมโยงวงการบันเทิงและอาชญากรรมข้ามชาติ เมื่อสื่อเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดโปงพิกัดล่าสุดของ ฮวังฮานา (Hwang Hana) ไฮโซสาวทายาทอาณาจักรผลิตภัณฑ์นมแบรนด์ดัง และอดีตคู่หมั้นของนักร้อง-นักแสดงชื่อดัง ‘พัคยูชอน’ ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายแดงของตำรวจสากล (Interpol)
สื่อเกาหลี Ilyo Sisa รายงานว่า ฮวังฮานา หลบซ่อนอยู่ในคอมเพล็กซ์สุดหรูใจกลางกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังจากที่เธอหลบหนีออกจากเกาหลีใต้ระหว่างถูกสอบสวนในคดียาเสพติด และเคยพำนักอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้
สิ่งที่น่าตกใจ คือ กรุงพนมเปญ เพิ่งถูกรัฐบาลเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยแนะนำให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไป หรือรีบอพยพออกมาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองอันตรายที่สุดสำหรับชาวเกาหลี เป็นศูนย์กลางของแก๊งอาชญากรรมที่ล่อลวงและลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ไปบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
การที่ ฮวังฮานา เลือกที่กบดานเป็นประเทศกัมพูชานั้น จึงกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และทำให้เรื่องราวของเธอกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อ รวมถึงทางการอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : koreajoongangdaily
