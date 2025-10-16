ข่าวดาราบันเทิง

ดังได้ก็ดับได้ ดราม่า “เจนนี่” แพ้เสียงในหัว ถาม “จันจิ” หวานใจมาริโอ้ ทั้งที่คลิปก่อนหน้าฮาลั่น 4 ล้านวิว

ดราม่าเจนนี่ถามจันจิได้กันหรือยัง
แฟ้มภาพ

อุ๊ยเป็นลม! เจนนี่ ไหว้ จันจิ ก่อนขอแกล้งเป็นลมโผซบหวานใจ มาริโอ้ เมาเร่อ พระเอกร้อยล้านที่มาช่วยแฟนสาวคนสวยขายกระเป๋าในช่องไลฟ์สดสไตล์บ้านๆ ของอินฟลูฯ ได้หมดถ้าสดชื่น คลิปหัวเราะลั่น 4 ล้านวิวไม่นาน เจอดราม่าดันไปถามกลางไลฟ์สด ประเด็น 18+ ลั่นแรง ถึงเล่นแต่ก็ไม่น่าถาม แฟนคลับฝั่งไหนยังไม่ยืนยันชี้ชัด “ดังได้ก็ดับได้”

หนที่แล้วก็เล่นเอาไลฟ์แตกสะบัดไปโครมใหญ่กรณีที่เชิญ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ นางเอกเอ-ลิสต์ระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจมาปรากฎโฉมต่อหน้าแฟคลับที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากว่าครึ่งประเทศของพลเมืองติ๊กตอกบ้านเรานั้น ล้วนเกาะจอมือถือไปจนคอมฯ พีซี เพื่อรอเอฟ รอลุ้นและรอชมคอนเทนต์สไตล์บ้านๆ ตามประสาการตาลาดแบบบเจนนี่ ที่ตอนนี้ไวรัลลุกลามไปจนนักวิชาการ นักการตลาดมือฉมังต้องมานั่งวิเคาะห์ถอดสูตรความสำเร็จ หลังจากแม่สาวอินฟลูฯ นักร้องสาวใต้ยอดนักขายอย่าง เจนนี่ รัชนก เล่นฟาดรายได้เข้ากระเป๋าจากการลงไลฟ์ 6 วัน ไปแตะที่ 577 ล้านบาท

ล่าสุด TikTok ช่อง @janeydm ก็กลายเป็นไวรัลสะบัดอีกครั้ง เมื่อจัดการพาร่างของมาริโอ้ เมาเร่อ พระเอกูปตาร์วัย 36 ปี ซึ่งเป็นฝ่ายอาสามาช่วย “จันจิ” จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย หวานใจคนสวยอัดคลิปทำคอนเทนต์ช่วยกันส่งเสริมการจำหน่ายกระเป๋าแฟชั่นของแฟนสาวชนิดที่ คนดูผ่านหน้าจอเผลอโดนมดแดงตอมนิ้วไม่รู้ตัว แถมนอกจากรอยยิ้มเบาๆ ที่สืบเนื่องจากคู่รักซุปตาร์นานๆ จะมาร่วมเฟรมด้วยกันแล้ว คลิปล่าสุดที่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นลงไว้เมื่อวานนี้ (15 ต.ค.) ปรากฏยอดวิวยังทะลักกว่า 4.2 ล้านที่คนเข้ามาใส่ใจความเฮฮาตามประสาการไลฟ์ขายของแบบ้านๆ กันเกรียวกราว

“พี่จันจิโอเค ใช่ไหม งั้นขอบรีฟงานก่อน 1-2-3” สิ้นเสียงนับจังหวะดังกล่าว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็แกล้งเป็นลมพร้อมๆ กับร่างบางที่เซไปหาพระเอกหนุ่มขวัญใจคนจำนวนมาก ซึ่งเวลาไม่นานหลังจาก 1 อินฟลูฯ กับดารารูปหล่อ ร่วมกันสร้างคอนเทนต์ฮาลั่นตามประสาคนบันเทิง โดยช่วงหนึ่งจะได้ยินเสียงลูกอยู่นี่นะ ก่อนที่อีกฝ่ายจะเซถลาปลอมๆ ไปซบอีกฝั่งของมุมกล้องชนิดตบมุกสำเร็จ ตามสไตล์กาตลาดแบบเจนนี่ ซึ่งพอจบมุกนี้ยังรีบชู 10 นิ้วขึ้นมาประนมยกมือไหว้ “พี่จันจิ” กล่าวหยอกเอินกันพอหอมปากหอมคอ

แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ดีเหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ เช่นเดียวกับเคสไลฟ์สดล่าสุดของอินฟลูฯ ที่ประกาศเองว่าไลฟ์สดให้เจ้าของสินค้ามากกว่า 200 แบรนด์ต่อวันนั้น ก็ไม่วายได้ทั้งเสียงชมและเสียงค่อนขอดตามมาเป็นเส้นขนาน หลังจากมีแฟนคลับบางส่วนมองว่า การเล่นหรืออำกันเที่ยวนี้ มีชอตที่ เจนนี่นั้นเล่นเกินเบอร์ไปมาก โดยเฉพาะกับคำถามเหมือนจะโยงเข้าเรื่องใต้สะดือ 18+ ซึ่งพอปล่อยตับนี้ออกมา ปรากฏไม่ขำเหมือนตอนที่อกล้งเป็นลมชนิดคนละเรื่องกันเลยทีเดียว

เนื้อร่ายยาวข้างบนจากเพจ “จ๊อกจ๊อก” ระบุ “เจนนี่ได้หมด โดนชาวเน็ตวิจารณ์ฉ่ำ หลังจากที่ จันจิ แฟนสาวของมาริโอมาไลฟ์ขายสินค้าที่บ้านด้วย แล้วจู่ๆ เจนนี่ถามจันจิว่าแฟนมาริโอ้ว่า ถามแบบว่ากันเองเลยเนาะ “ได้กันหรือยังพี่” จันจิหน้าเหวอ ถูกตัดมาโพสต์อีกครั้ง ทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์กันฉ่ำทั้งบอกว่า ดังได้ก็ดับได้, พี่ว่าคำถามนี้น่าถามไหมคะ, บ่งบอกถึงการศึกษา และ ไม่ควรถามแบบนี้ น่าเกลียดมาก มารยาท ไม่ควรถามแบบนี้เหมือนยุ่งเรื่องส่วนตัวเขา ยังไงก็มองว่าไม่น่ารัก อย่างอื่นดีหมด อันนี้ไม่เหมาะ”

เจนนี่แกล้งแต๊ะอั๋งมาริโอ้ไลฟ์สดขายของ
ภาพ Facebook @InnDrama
ดราม่าเจนนี่จันจิ
แฟ้มภาพ

เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไลฟ์สดขายกระเป๋าจันจิ มาริโอ้ เมาเร่อ

ขณะที่ “จันจิ” แฟนสาวพ่อหนุ่มมาริโอ้ ได้โพสต์เผยความรู้สึกหลังมาร่วมขายของไลฟ์สดกับเจ้าแม่อินฟลูฯ ไวรัลตัวตึงชั่วโมงนี้ด้วยว่า

“ขอบคุณที่รอตั้งแต่ 4ทุ่มจนถึงตี 2 ให้นะคะ พอถึงเวลาก็ทำให้เต็มที่ มืออาชีพสุดๆ ขอบคุณเจนนี่ พี่บูม ที่ให้โอกาสจิไปไลฟ์นะคะ น้องเหนื่อยมากแต่สู้ เก่งกันมากจริง และพี่ชินพี่ลี่ ขอบคุณที่อยู่ซัพพอร์ตกันน้า รักสุดๆ หายเหนื่อยเลยย ขอบคุณ ทีมเรา บีบอส น้องมายน้องแยมน้องแทนน้องมิ้ง !!!! ถ้าไม่มีทีมจิไม่กล้าทำหรอกกก ฝากด้วยนะคะทีมแรร์”.

จันจิกับมาริโอ้ ไลฟ์สดเจนนี่เมื่อคืน
แฟ้มภาพIG @junji_junp
แฟ้มภาพ IG @mario_mm38
แฟ้มภาพ IG @mario_mm38
เจนนี่ยอดขายรวม 6 วัน 557193852 บาท
แฟ้มภาพ Facebook @รัชนก สุวรรณเกตุ

อ่านข่าวบันเทิงวันนี้ 16 ตุลาคม 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

