ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งประหารชีวิต ฆาตกรชายกราดยิง-แทงคน เสียชีวิตรวม 4 ราย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:55 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 09:55 น.
55

ศาลญี่ปุ่นตัดสินประหารชีวิตชายวัย 34 ปี ที่ก่อเหตุแทงหญิง 2 คน และยิงตำรวจ 2 นายเสียชีวิตในปี 2023 โดยศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของทนายที่อ้างว่าผู้ต้องหาป่วยเป็นโรคจิตเภท

ศาลญี่ปุ่นได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิต ชายที่ก่อเหตุยิงและแทงคนเสียชีวิต 4 รายในปี 2023 โดยศาลได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุป่วยเป็นโรคจิตเภท

มาซาโนริ อาโอกิ วัย 34 ปี ได้ก่อเหตุแทงผู้หญิง 2 คนที่กำลังเดินเล่นอยู่ในเมืองนากาโนะ จากนั้นเขายังใช้ปืนล่าสัตว์ยิงตำรวจ 2 นาย ที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณ์กราดยิงตำรวจหลายนายในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในญี่ปุ่น นับตั้งแต่เหตุการณ์สุดท้ายเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว

ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่า อาโอกิควรได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากเขามีความสามารถในการรับรู้ที่ลดลง เพราะป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่ฝ่ายอัยการไม่เห็นด้วย แม้จะยอมรับว่าอาโอกิมีอาการหลงผิด แต่ก็ยืนยันว่าเขาสามารถแยกแยะถูกผิดได้ในขณะที่ก่อเหตุฆาตกรรม โดยอัยการชี้ว่าอาโอกิแสดงให้เห็นถึง “ความโหดเหี้ยมและเลือดเย็นเป็นพิเศษ”

มีรายงานว่า อาโอกิ ซึ่งสวมชุดลายพราง, หมวก, แว่นกันแดด และหน้ากาก ได้โจมตีผู้หญิงทั้งสองคนเพราะเชื่อว่าพวกเธอกำลังนินทาเขา แม้จะไม่มีความชัดเจนว่าเขารู้จักเหยื่อหรือไม่

หลังก่อเหตุ อาโอกิได้หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเขาในเมืองนากาโนะนานถึง 12 ชั่วโมง ก่อนจะยอมมอบตัวกับตำรวจ โดยพ่อของเขาคือ มาซามิจิ อาโอกิ ซึ่งเป็นประธานสภาเมืองนากาโนะ

ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม ทางการท้องถิ่นได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อยู่แต่ในบ้าน พร้อมทั้งกระจายข่าวสารผ่านอีเมลและเครื่องขยายเสียงในละแวกบ้าน ขณะที่ตำรวจได้เดินเคาะประตูแจ้งเตือนตามบ้านเรือน

หลังเกิดเหตุฆาตกรรมสี่ศพ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย เพื่อทำให้การครอบครองปืนล่าสัตว์ (half-rifles) ซึ่งเป็นปืนชนิดเดียวกับที่อาโอกิใช้ เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดนี้เองที่ทำให้เหตุการณ์เช่นนี้ รวมถึงการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งสำหรับสังคมญี่ปุ่น

อ้างอิง : www.bbc.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำทหารเมียนมารับสภาพ จัดเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ได้ เหตุสงครามกลางเมืองยังระอุ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เมืองสเปน วอนศูนย์พักพิงสัตว์งดให้รับเลี้ยง “แมวดำ” หวั่นถูกฆ่าช่วงฮาโลวีน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เปลี่ยน สนามบินเตโช เป็นลานธรรมะ จัดพิธีบวชชีหมู่ หน้าพระพุทธรูป กลางโถงใหญ่

19 นาที ที่แล้ว
วันนี้หวยออก (พฤหัสบดีที่ 16/10/68) ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

20 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

ห้ามพลาด เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด 16 ต.ค. 68 เซียนซื้อยกแผงเลขมาแรงงวดนี้

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีสุดเศร้า จับพ่อวัย 78 ปีจบชีวิตลูกสาวตัวเอง สารภาพทั้งน้ำตา “ถูกลูกสาวขอร้องให้ฆ่า”

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลนัดสืบพยานนัดแรก “จิรัฏฐ์” คดีปลอมเอกสาร ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43

31 นาที ที่แล้ว
สิทธิ์คนละครึ่งพลัสใช้ซื้ออะไรได้-ห้ามซื้ออะไร พร้อมเงื่อนไขการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ และวันสำคัญที่ต้องจำก่อนเริ่มโครงการ ก่อนลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ เศรษฐกิจ

สรุปชัด คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง? เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพ โต้สื่อเขมร บิดเบือนคำพูด สว.อังคณา ย้ำใช้ F16 เฉพาะเป้าหมายทหาร

44 นาที ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่อง บ้านเลขที่ 899 และ ทะเบียนรถ 4138 ของครอบครัวเจนนี่ รัชนก หวังรับโชคใหญ่งวด 16 ตุลาคม นี้ หลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดถล่มทลาย เลขเด็ด

เลขเด็ด บ้านเลขที่ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” 16/10/68 พร้อมส่องทะเบียนรถ

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค คำชะโนด งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16/10/68 คอหวยแห่ส่อง ยอดเงินปากนาค คำชะโนด เหมาซื้อเกลี้ยงแผง

49 นาที ที่แล้ว
แรงงานเขมรในเกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

แรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้ โอดโดนเลือกปฏิบัติ นายจ้างแห่ไม่รับทำงาน พนมเปญอ้างล้างดงสแกมเมอร์

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งประหารชีวิต ฆาตกรชายกราดยิง-แทงคน เสียชีวิตรวม 4 ราย

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เก็บตก! เลขเด็ด AI งวด 16/10/68 สถิติชี้ เด่น 15-38 ลุ้นหวยบ่ายนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต.ไทย ออกแถลงพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ปราบเครือข่ายสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทีมพิเศษ&quot; ของ รบ.เกาหลีใต้ เดินทางถึงกัมพูชาแล้ว จ่อถก &quot;ฮุน มาเนต&quot; ปมแก๊งคอลฯ ข่าวต่างประเทศ

ทีมพิเศษของ รบ.เกาหลีใต้ เดินทางถึงกัมพูชาแล้ว จ่อถก “ฮุน มาเนต” ปมแก๊งคอลฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รัฐสภามีมติเลือก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระ 2 หลังพรรคเพื่อไทยเทคะแนนสนับสนุนในการโหวตครั้งใหม่ ข่าวการเมือง

เกมพลิก! รัฐสภาโหวต ร่างแก้ รธน. พรรคประชาชน เป็นร่างหลัก ชนะภูมิใจไทย หลังเพื่อไทยเทคะแนนหนุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอสื่ออย่าถามรายละเอียด นายกไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ไม่ขวางปราบสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ตชด.พลีชีพในหน้าที่ &quot;ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน&quot; ขณะปะทะเดือด ชายแดนใต้ ข่าว

อาลัย ตชด.พลีชีพในหน้าที่ “ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน” ขณะปะทะเดือด ชายแดนใต้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16/10/68 ดูด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ ถอนวีซ่าชาวต่างชาติ 6 ราย เหตุวิจารณ์การตาย “ชาร์ลี เคิร์ก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฮุนเซน” โต้ข่าว จี้ไทยเปิดชายแดน 20 ต.ค. ย้ำปิด 100 ปี ก็ไม่ล่มสลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เอาจริง สั่งห้ามไป “ปอยเปต” ใครละเมิด โดนกฎหมายลงโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตามด่วน เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ชุด 2 ตัว 3 ตัว ต้อนรับหวยงวดกลางเดือน 16/10/68 เลขเด็ด

ตามด่วน เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ชุด 2 ตัว 3 ตัว ต้อนรับหวยงวดกลางเดือน 16/10/68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 09:55 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 09:55 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันนี้หวยออก (พฤหัสบดีที่ 16/10/68) ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 ตุลาคม 2568

ห้ามพลาด เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด 16 ต.ค. 68 เซียนซื้อยกแผงเลขมาแรงงวดนี้

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

ศาลนัดสืบพยานนัดแรก “จิรัฏฐ์” คดีปลอมเอกสาร ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
สิทธิ์คนละครึ่งพลัสใช้ซื้ออะไรได้-ห้ามซื้ออะไร พร้อมเงื่อนไขการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ และวันสำคัญที่ต้องจำก่อนเริ่มโครงการ ก่อนลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้

สรุปชัด คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง? เปิดเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button