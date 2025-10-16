ศาลญี่ปุ่นสั่งประหารชีวิต ฆาตกรชายกราดยิง-แทงคน เสียชีวิตรวม 4 ราย
ศาลญี่ปุ่นตัดสินประหารชีวิตชายวัย 34 ปี ที่ก่อเหตุแทงหญิง 2 คน และยิงตำรวจ 2 นายเสียชีวิตในปี 2023 โดยศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของทนายที่อ้างว่าผู้ต้องหาป่วยเป็นโรคจิตเภท
ศาลญี่ปุ่นได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิต ชายที่ก่อเหตุยิงและแทงคนเสียชีวิต 4 รายในปี 2023 โดยศาลได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุป่วยเป็นโรคจิตเภท
มาซาโนริ อาโอกิ วัย 34 ปี ได้ก่อเหตุแทงผู้หญิง 2 คนที่กำลังเดินเล่นอยู่ในเมืองนากาโนะ จากนั้นเขายังใช้ปืนล่าสัตว์ยิงตำรวจ 2 นาย ที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณ์กราดยิงตำรวจหลายนายในลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในญี่ปุ่น นับตั้งแต่เหตุการณ์สุดท้ายเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว
ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่า อาโอกิควรได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากเขามีความสามารถในการรับรู้ที่ลดลง เพราะป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่ฝ่ายอัยการไม่เห็นด้วย แม้จะยอมรับว่าอาโอกิมีอาการหลงผิด แต่ก็ยืนยันว่าเขาสามารถแยกแยะถูกผิดได้ในขณะที่ก่อเหตุฆาตกรรม โดยอัยการชี้ว่าอาโอกิแสดงให้เห็นถึง “ความโหดเหี้ยมและเลือดเย็นเป็นพิเศษ”
มีรายงานว่า อาโอกิ ซึ่งสวมชุดลายพราง, หมวก, แว่นกันแดด และหน้ากาก ได้โจมตีผู้หญิงทั้งสองคนเพราะเชื่อว่าพวกเธอกำลังนินทาเขา แม้จะไม่มีความชัดเจนว่าเขารู้จักเหยื่อหรือไม่
หลังก่อเหตุ อาโอกิได้หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเขาในเมืองนากาโนะนานถึง 12 ชั่วโมง ก่อนจะยอมมอบตัวกับตำรวจ โดยพ่อของเขาคือ มาซามิจิ อาโอกิ ซึ่งเป็นประธานสภาเมืองนากาโนะ
ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม ทางการท้องถิ่นได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อยู่แต่ในบ้าน พร้อมทั้งกระจายข่าวสารผ่านอีเมลและเครื่องขยายเสียงในละแวกบ้าน ขณะที่ตำรวจได้เดินเคาะประตูแจ้งเตือนตามบ้านเรือน
หลังเกิดเหตุฆาตกรรมสี่ศพ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย เพื่อทำให้การครอบครองปืนล่าสัตว์ (half-rifles) ซึ่งเป็นปืนชนิดเดียวกับที่อาโอกิใช้ เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดนี้เองที่ทำให้เหตุการณ์เช่นนี้ รวมถึงการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งสำหรับสังคมญี่ปุ่น
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไวรัล ผู้ประกาศสาวญี่ปุ่นสุดงง รูปในใบขับขี่เก่ากลายเป็นเงามืด เหมือนภาพจากหนังสยองขวัญ
- งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ
- ธุรกิจญี่ปุ่นอ่วม พิษปิดชายแดน ไทย-เขมร ต้นทุนขนส่งพุ่ง SME เสี่ยงถอนการลงทุน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: